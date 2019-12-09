 Путин о встрече с Зеленским: "Хорошо, по-деловому". ВИДЕО

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хорошо, по-деловому", - сказал Путин.

"Хорошо! По-деловому": Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Сегодня в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России работа продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

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