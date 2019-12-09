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 Путин о встрече с Зеленским: "Хорошо, по-деловому". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хорошо, по-деловому", - сказал Путин.

Сегодня в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России работа продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?

Источник: https://censor.net.ua/n3164386
 
 
 Топ комментарии
 
я і не сумнівався...вітаю Малороси
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Чего напрасно,шеф завтра барбарысок насыпет)))
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Путін про зустріч із Зеленським: добре, задоволений - Цензор.НЕТ 3509
- вот вы говорите: ху...ло, *****! А вы дмаете нам, ху...лам легко?!!
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Вот и подловили Цензор на лжи .
Между словами "по деловому " и " доволен " разница большая .
И вот ещё видно уровень интеллекта здешних обитателей , как легко вас развели, достаточно было просто заглавие лживое написать - люди только его и читают . Тупые создания .
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Ти фізіономію ***** бачив, коли воно казало "харашо"? Це фізіономія задоволеного хижака.
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И что ? Ему всегда хорошо . Санкции - хорошо , будет слыхать - хорошо , у него всегда все - хорошо .
Не истерите . Это игра для своего населения , типа " я снова красаучег , они все говно "
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Путлер Зеленским доволен. Это грустно для судьбы Украинского Народа. Не дай Бог повторится событиям 1918-1933. Новый Геноцид украинцы уже не переживут.
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"бочку бояры ***** выставляю
и недоимку (за газ) дарю" - думаю, шо мацкве сегодня прощены её миллиардные газовые залёты. за обещанный бартер. завтра.
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Цензор как Порошенко, врёт даже на ровном месте, по привычке.
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Когда Ху*ло довольно встречей с Зелей, это означает только одно: Зеля справился с ролью подху*ловника на "отлично".
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зебобіки, а ну ваш прогноз погоди, де завтра зе буде??
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Цікаво - хто кого "чпокнув", якщо Х-уйло задоволений?
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Хорошо.
.
Доволен.... ..
.
. и .......
.
.
3астебнул ширинку..
.
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Земальчик хочет в Тамбов, земальчик хочет в Ростов, зберемо йому торбу з харчами , усією громадою.
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моника зеленски все таки качественно отйопана
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Якщо ***** задоволене- то це не дуже добре для України...
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Путлер сказал "Хорошо, по-деловому". Кто-то переврал, а Цензор перепечатал.
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Имя "путлер" передает иную грань этой животной личности.
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пукину на покой давно надо, а оно все придумывает новые гадости))
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предал Украину, еще в 2014 - агент и удача кремлядей лолита вальцман))
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И что же ты, бедный порохобот, теперь делать будешь? Пойдешь, удавишься? Путін про зустріч із Зеленським: добре, задоволений - Цензор.НЕТ 3248
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зачем,если предал,то зе удавить придется
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Цензор формирует примерно 0,3% позиции Украинского народа, так что можете обосраться и плавать с своём пруде из говна, один куй ваше нытьё никто не почует
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мурза,спілкуйся українською. Татарин, не гавкай. Татарська собака
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Ух ты, истинный русский православный антифашист нарисовался. Любишь своего фюрера, руснявое?
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Порохоботы в ленте азартно болеют за Путина..
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Окончательно Путин будет доволен после полного уничтожения Украины, но и сейчас, как видим, дела у него идут неплохо.
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Отдайте видео встречи Киве, он обдрочится на это порно.
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Как и предпологалось - долго уговаривать не пришлось )))))
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В общем, мне надоело ждать и все эти долбанные инсайды. Уже ясно, Хутин ехал втюхать свой вонючий газ, и, судя по всему, втюхал. На войну Донбассе всем насрать. Путін про зустріч із Зеленським: добре, задоволений - Цензор.НЕТ 1194
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тролли неудачницы и клептоманки - лолиты вальцман продолжают истерику и болеют за пукина))
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Президенти Росії і України також провели зустріч у форматі "один на один". За інформацією Єлисейського палацу, переговори тривали близько 5 -10 хвилин. Путін про зустріч із Зеленським: добре, задоволений - Цензор.НЕТ 8919 .
И всё?? И шо это за переговоры .? Привет-привет , пока-пока . По ходу , ничего и не обcуждали ,, или -всё уже давно обсудили .. ? Зачем весь этот цирк нужен был .?
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Цікаво, Вовік бодай для пристойності поламався?
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Путин о встрече с Зеленским: хорошо впёр, доволен
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Застёгивая ширинку, ***** сказал журналистам, что был очень доволен встречей с Зеленским
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Что за люди эти политики. Уже полночь, спать пора, завтра на работу. А они так ничего и не сказали, а всё заседают там... себя бы и людей пожалели.
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звісно доволєн але справа в тому що на переговори до нього поїхав блазень - єдиний хто з ним бажає говорити в україні
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В общем, за 3 года прямого транзита газа зекретин будет делать особый статус не только дылынырам, а всей донецкой и луганской областям... Марик! Привет...
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У порохнявых жуликов истерика Путін про зустріч із Зеленським: добре, задоволений - Цензор.НЕТ 7098 мечты рушатся, свыночол в тюрьму садится, у Зеленского рейтинг растет, у порохнявых на пол шестого....кароче надо еще на майдане постоять, вдруг разсосётся Путін про зустріч із Зеленським: добре, задоволений - Цензор.НЕТ 4446
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Да это крысчанин, который сам в роли чма теперь и другим такого желает)
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путин получил удовольствие и спереди и сзади от зеленого клоуна
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нашему боху )(уйлу паверить, себя абмануть, ждем бомбежек мирных городов.
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Раз пуйло довольно, значит Украине кранты.
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Цензор всю зраду сломал, заголовок подправил...)))
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Цензор, ну зачем ты так жестоко со сладкоежками? 🤣 Им уже методички прислали про "доволен", столько комментариев уже написано и все зря, эхх не бережешь ты их психику)
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Какие же мерзкие создания эти Порохоботы, враньё и влажные мысли.
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Как много истеричек , и ботов .
Путин скажет в любой ситуации Хорошо - когда все будет даже очень плохо, это же Путин это же Россия .
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плевать вообще, что скажет протухший дедушка маньяк пукин и вообще плевать на конченный пукинстан))
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Путин о встрече с Зеленым: "Хорошо, по-деловому" - Это самое худшее для нас что могло быть. Путін про зустріч із Зеленським: добре, задоволений - Цензор.НЕТ 9929
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Интересно у Моники прелюдия была Или стандарт 100 баков и анал табу
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У него прелюдия была еще на корпоративах.
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кому интересно, лолите вальцман, которая никогда не просыхает?
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"Хорошо. Доволен" - Сказал Вова старший и прикурил сигаретку.
Вова младший повернулся к нему спиной, свернулся калачиком и только всхлипнул.
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