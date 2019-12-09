 Путин о встрече с Зеленским: "Хорошо, по-деловому". ВИДЕО

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Хорошо, по-деловому", - сказал Путин.
"Хорошо! По-деловому": Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019
Сегодня в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
После завершения встречи президентов Украины и России работа продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.
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- вот вы говорите: ху...ло, *****! А вы дмаете нам, ху...лам легко?!!
Между словами "по деловому " и " доволен " разница большая .
И вот ещё видно уровень интеллекта здешних обитателей , как легко вас развели, достаточно было просто заглавие лживое написать - люди только его и читают . Тупые создания .
Не истерите . Это игра для своего населения , типа " я снова красаучег , они все говно "
и недоимку (за газ) дарю" - думаю, шо мацкве сегодня прощены её миллиардные газовые залёты. за обещанный бартер. завтра.
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Доволен.... ..
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. и .......
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3астебнул ширинку..
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И всё?? И шо это за переговоры .? Привет-привет , пока-пока . По ходу , ничего и не обcуждали ,, или -всё уже давно обсудили .. ? Зачем весь этот цирк нужен был .?
Путин скажет в любой ситуации Хорошо - когда все будет даже очень плохо, это же Путин это же Россия .
Вова младший повернулся к нему спиной, свернулся калачиком и только всхлипнул.