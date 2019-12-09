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 Политика Украины
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 Встреча Зеленского с Путиным завершилась. Четырехсторонние переговоры продолжились в форме рабочего ужина, - Офис президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила о завершении двухсторонней встречи главы Украинского государства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала  в своем микроблоге  Twitter в понедельник вечером.

"Двусторонняя встреча президента Украины Владимиром Зеленским и президента России Владимира Путина в "нормандском формате" в Париже завершилась", - написала Мендель

По информации российских СМИ, переговоры Путина и Зеленского продолжались более часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин остались общаться один на один - после этого четырехсторонний формат переговоров продолжится,- Офис президента

В Офисе президента отметили: "Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина закончилась. Сейчас переговоры снова вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина".

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжатся в  четырехстороннем формате в форме рабочего ужина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?

Источник: https://censor.net.ua/n3164385
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
Что то сочетание щеленая победа мне не встречалась....
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Володька то Володька а той другий просто *****
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победили те, кто сидели между двумя Володьками - так всегда и было...ничего нового.
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Президент России Владимир Путин описал свои впечатления от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал после ее завершения, передает «Интерфакс».
Отвечая на вопрос журналистов о том, как прошли переговоры, глава государства ответил: «Хорошо, доволен».
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Другого ожидать и не приходилось. Ну Вова из Кремля, кто угодно, но не идиот...
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Винторогая ты тут уже все подутомила, мокшань рязанская.
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Отвали недоразвитый. Вы хоть как то что то новенькое придумайте....
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Не идиот , и умеет делать хорошую мину , как учили в школе .
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У оставаться на вершине кремлевского олимпа не одно десятилетие, уже говорит само за себя. Но это не значит, что это будет вечно....
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Зрада, естественно в воображение потрохов.
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Порошенко всего лишь руку пожал ***** и ты тут на гуано исходил, 5 лет визжал про зраду. А когда твой клоун целый час за закрытыми дверями наедине с ****** ХЗ что делал, то теперь у ЗЕбила сразу перемога, правильно???
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ну ты топор,Порох с Путиным терли наедине более 40 минут
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И что из Минских соглашений после этого выполнил "Порох"?
Зелемойский до встречи начал их выполнять, что же будет сейчас?.....
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Переговори Пу і Зє «тривали 10-15 хвилин».
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Порохоботы, ша, тут live идёт https://www.facebook.com/watch/live/?v=593963757816552&notif_id=1575922852118810&notif_t=live_video&ref=notif
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Наконец-то конец войне. Дождались.
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гы гы гы. Х#йло жив ? - значит война продолжится, дедушка старый ему все равно (пока это не касается его лично).
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Вот именно, такие как ты «дождались».
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на Прямом сообщили ПУТИН ДОВОЛЕН!! встречей с ЗЕ..... интересно насколько доволен
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якщо фото дійсно з виходу після тет-а-тет . то не дуже задоволений
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А ты хотел, чтоб сказали, что пуйло не доволен? Он всегда будет говорить, что доволен, хотя бы для того, чтоб такие как ты стали орать "зрада!"
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один участник сказал что доволен....че мендельша про патрона скажет....?
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Недалеко от моего дома живет наркоман с кликухой ХОП . Он ну уж очень похож на Зеленского внешне да и повадками тоже . Поэтому его теперь все больше стали называть ЗЕЛЕЙ . Люди смеются что мол поперло чуваку . Мол социальный лифт . Мол карьерный рост и все такое ... . А я каждый раз думаю о ком именно эти шуточки , о том наркомане или об этом . ...
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якщо дійсно дуже схожий - може підійде в двійники Зе ?

Чи тільки ***** їх можна мати...
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Не обязательно, не все наркоманы лезут туда, где ничего не понимают...
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Ну и что? Зеленый недоразвитый заплатил высокую цену за жту встречу. Что заплатит Украины, за его глупость и амбиции???
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Отвали зелень недоразвитая... У женщин ума в обрез, а у зеленых его вообще не наблюдалось....
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хватило бы одного вальцмана, даже если за грати.
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Посадка України на кремлівську газову голку.
Знову.
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Ти зараз споживаєш кремлівський газ. Просто вимкни. Перекрий. Не відказуй собі в помсті кремлю.
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Ты идиот. Мы 4 года рабзейский газ не покупаем.
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Святая простота... А чей? Словацкий? Может всё таки норвежский?))) ЧЕЙ?
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Чувак не тупи.
Договір на постчання газу був між Україною і Словакією.
А не з Росією.
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Ага. Договір... Тільки ми ж про інше. Газ чий?
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Той газ придбала у Росіі Словакія.
Таким чином він належить Словакії.
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Дуже важлива поправка.

Мова про те, що ми не купляємо газ У РОССІЇ НАПРЯМУ.
А це зовсім різні речі.

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Не забываем - этот час тет-а-тет стоил нам территорий.
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Может быть все-таки подождем результатов, а не фантазии свои распускать будете опять?
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Піаніст вставав на коліна перед ху№лом?!
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«Головна » Новини «Прямі поставки газу з Росії та транзит на три роки: відомі деякі домовленності нормандського саміту
Встреча Зеленского с Путиным завершилась - Мендель - Цензор.НЕТ 17859 Грудня 2019 Встреча Зеленского с Путиным завершилась - Мендель - Цензор.НЕТ 178522:03

Під час нормандського саміту досягнуто домовленостей щодо прямих закупівель російського газу та продовження транзиту газу до Європейського Союзу на три роки.
Про це у своєму Telegram-каналі журналіст Тарас Березовець.
"Судячи з інсайдів, в Парижі сьогодні ж домовляться про прямі закупівлі газу в Газпрому. Крім того, ймовірно досягнуть угоди по транзиту газу в ЄС на 3 роки", - заявив він.»
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Зе намагається виправити помилки свиночолого петьмана.
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Жаль природа не пытается исправить свою ошибку-тебя
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Не жалій. Ти ж гуманіст! Чи ти расист? Гітлеровець може? Мені не подобається хід твоїх думок... На що ти натякаєш?
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мабуть на те,що Кацманавта треба запустить в космос!
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Отаке... Свиночолий петьман з рагулями накоїли шкоди, Зе намагається виправити помилки папірєдніка, а Кацманавта в космос... Я при чому? Я лише спостерігаю та вболіваю за нашу делегацію...
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Мєндєль Ивановна Цербер отогнала от своего падишаха какого-то назойливого плешивого мужиченка. Так встреча и закончилась...
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Нарешті буба втілив мрію. "Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец вы вернули наши территории. Сколько вы еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые учавствовали в эскалации Крыма и Донбасса? Помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути", - сказал на одной из пресс-конференций.Источник: https://censor.net.ua/v3164177
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ну наконец-то! зрада! капутыляция! зебилы! клоун! абырвалг! Борменталь, дайте мне соевой селёдки.
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ЗЕбилы почему у вас многих флажки какие то левые, не украинские? Совпадение так понимаю??
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не я, а ты кацапо-соевый-зебил. ты ещё и украинским флажком прикрылся. не совпадение.
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Фуйло, Зепрезу, тобі ще і Кабаєву віддати, чи що?
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Чомусь в голову лізуть якісь дурацькі абревіатури СС, ВВ...
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завтра будет тишина о результатах и приказ усилить охрану монике
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Он завтра скажет "Я привиз вам мыр". Наврут с три короба, что всё зашибись. Капитуляция выясниться потом, но по самым популярным у стада СМИ будут об этом молчок.
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Пусть хоть поест, бедняга. А то не дай Бог дворец загорится и пожрать не успеет....
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Ну коли б ще Зеленський зміг би пожерти з вбивцею українців?
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санкционку не показывайте только по раша тв - могут быть суициды...
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