 Встреча Зеленского с Путиным завершилась. Четырехсторонние переговоры продолжились в форме рабочего ужина, - Офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем микроблоге Twitter в понедельник вечером.
"Двусторонняя встреча президента Украины Владимиром Зеленским и президента России Владимира Путина в "нормандском формате" в Париже завершилась", - написала Мендель
По информации российских СМИ, переговоры Путина и Зеленского продолжались более часа.
В Офисе президента отметили: "Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина закончилась. Сейчас переговоры снова вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина".
9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжатся в четырехстороннем формате в форме рабочего ужина.
Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?
Отвечая на вопрос журналистов о том, как прошли переговоры, глава государства ответил: «Хорошо, доволен».
Зелемойский до встречи начал их выполнять, что же будет сейчас?.....
Чи тільки ***** їх можна мати...
Знову.
Договір на постчання газу був між Україною і Словакією.
А не з Росією.
Таким чином він належить Словакії.
Мова про те, що ми не купляємо газ У РОССІЇ НАПРЯМУ.
А це зовсім різні речі.
9 Грудня 2019 22:03
Під час нормандського саміту досягнуто домовленостей щодо прямих закупівель російського газу та продовження транзиту газу до Європейського Союзу на три роки.
Про це у своєму Telegram-каналі журналіст Тарас Березовець.
"Судячи з інсайдів, в Парижі сьогодні ж домовляться про прямі закупівлі газу в Газпрому. Крім того, ймовірно досягнуть угоди по транзиту газу в ЄС на 3 роки", - заявив він.»
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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