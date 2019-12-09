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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин разработает национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в НУШ, - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №894/2019 "О безотлагательных мерах по улучшению здоровья детей".

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства 7 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, "в целях обеспечения соблюдения конституционных гарантий по охране детства, реализации права детей на безопасную для жизни и здоровья среду, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения" Кабмину поручено обеспечить в двухмесячный срок разработку с привлечением экспертов и внести на рассмотрение президенту Украины проект национальной стратегии развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе, направленной, в частности, на:

  • совершенствование подходов по формированию у детей и подростков ключевых компетентностей для жизни, ориентированных на современные знания и практики по вопросам безопасности жизнедеятельности;
  • формирование положительного отношения подрастающего поколения к физической культуре и спорту как составляющей сохранения и укрепления их здоровья, внедрение современной методологии организации уроков физического воспитания, повышение двигательной активности учащихся и воспитанников во время процесса образования;
  • создание в учебных заведениях безопасной среды, организации здорового, рационального и безопасного питания учащихся и воспитанников, распространение знаний и навыков здорового питания;
  • проведение эффективных информационных кампаний, направленных на противодействие распространению среди детей и подростков привычек, опасных для физического или психического здоровья ребенка;

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Также Зеленский поручил принять в установленном порядке действенные меры по:

  • усилению контроля за организацией питания в учреждениях образования, в частности обеспечением учащихся и воспитанников достаточным количеством качественных пищевых продуктов и чистой питьевой воды, соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и норм;
  • недопущению реализации в помещениях и на территории учебных заведений опасных пищевых продуктов;
  • определению перечня пищевых продуктов, не рекомендованных для реализации в учебных заведениях.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164383
 
 
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І не на сторінку укуреного грузина котрий бігає по дахах і служить Коломойському.
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После последнего ограничения зарплаті учителям в особенности младшим классам, в которых и так не хватает адекватных учителей, после расформирования инклюзивных центров без обеспечения школ профильными специалистами из этих самых инклюзивных школ - НУШ загибается - в классах интеграционно есть инклюзивные дети - но предоставлены сами себе... учитель не в состоянии за каждым следить - особенно если в классе под 30 человек.... детей принуждают переходить на индивидуальное образование....это Украина!
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Люблю "безотлагательные меры" .....ностальгия.....
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Текстовая трансляция
22:06 "Хорошо. По-деловому", - Путин рассказал, как прошла встреча с Зе. На видео заметно, что российский президент хромает. »


Ну, Зє !

Кабмин разработает национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в НУШ, - указ президента - Цензор.НЕТ 6433

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22:16 нет инфы. Вынужден "папика" по плюсам смотреть.
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