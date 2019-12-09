EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  5103  71
Все про:виза (1102) США (15888) визовый режим (430)

 45,06% украинцев, которые хотели поехать в США, не дали визу

В 2019 году Соединенные Штаты отказали в получении визы на въезд в страну 45,06% украинцев, обратившихся с такой просьбой.

Эти данные содержатся в отчете, опубликованном Госдепом США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Больший процент отказа среди соседей украинцев только у молдаван. Там визы не получили 58,03% тех, кто за ними обращался.

Среди граждан Беларуси в визе отказали 21,93%, России – 15,19%, Венгрии – 8,85%, Польши – 2,76%, Румынии – 9,11%, Словакии – 11,99%.

Речь идет о визах B1/B2. Они выдаются иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное пребывание по делам бизнеса (B1), отдыха или лечения (B2). Выдача такой визы не гарантирует попадания в страну. Может или не может обладатель визы въехать в США – решает инспектор миграционной службы в пункте пересечения границы.

Читайте также: Есть предварительные договоренности с Канадой о включении Украины в программу "trusted traveller", - Боднар

Источник: https://censor.net.ua/n3164382
 
 
 Топ комментарии
 
Выбрали весной зеленое говно - живите в зеленом говне. Нечего тикать.
 показать весь комментарий
 
Во дурики г+г не смотрят чтоли? У нас тут конец эпохи бедности 45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу - Цензор.НЕТ 7657
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Во дурики г+г не смотрят чтоли? У нас тут конец эпохи бедности
 показать весь комментарий
 
 
это просто стратегия! Моника сказала, что будет давать кредиты в 1,5 миллиона гривен тем, кто думает уехать из Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Зрозуміло, що більшість хотіла залишитися та працювати.
 показать весь комментарий
 
 
А задницу кацапу зашили или пусть с такой живет?
 показать весь комментарий
 
 
А причем тут ночной клуб? В клубе находилась малороссийская молодежь, которая аплодировала словам кацапского ублюдка. Вот где проблема. А клуб - то такое...
 показать весь комментарий
 
Зачем? Петя построил тут демократию, нет смысла бежать отсюда.
 показать весь комментарий
 
 
среди этих жителей Украины имеются кацапские паспорта. Пусть сами определятся кто они и откуда.
 показать весь комментарий
 
 
чувствуют сотрудники посольства США запах козломордии...
 показать весь комментарий
 
 
получается чувствуют и пропускают- 15% только недопуска у России. Статью читали?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Выбрали весной зеленое говно - живите в зеленом говне. Нечего тикать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а кого в 2018 году выбрали, если отказов в визе было порядка 41%?
 показать весь комментарий
 
 
Не ломай моск патриоту панамских офшоров)))
 показать весь комментарий
 
А чего это они так плохо работают ? Надо стремиться к ста процентам .
 показать весь комментарий
 
 
Какой-то странный конец эпохи бедности. Интересно, когда зебилы начнут что-то подозревать? 45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу - Цензор.НЕТ 8700
 показать весь комментарий
 
 
Не скоро Они уже год хавают говно и уверяют всех,что это шекалат
 показать весь комментарий
 
 
Может или не может обладатель визы въехать в ЛЮБУЮ страну ВСЕГДА решается непосредственно при въезде не зависимо от типа визы.
 показать весь комментарий
 
Хм друзья американцы... Даже тупых кацапов чаще пускают которые тех врагами считают.
 показать весь комментарий
 
 
они не так часто растворяются в пространстве.
 показать весь комментарий
 
 
Хх Когда это тебе американцы друзьями стали? ))
Просто тупо поинтересуйся (специально ниче писать не буду) сколько они до недавнего времени вваливали в палестинскую автономию и как к ним ездили и ездят всякие террористические хари.
Там друзей априори быть не может, партнеры или в лучшем случае союзники
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
тикают все, кто может и все это после свынюкиного президентства
 показать весь комментарий
 
 
та не, при кровавой панде отказов было гораздо меньше. Я сам получал визу в свой украинский паспорт в 2013-м году, без проблем. В этом году был в Штатах на отдыхе. К украинцам и на паспортном контроле много вопросов - меня спрашивали кто по профессии, чем я занимаюсь в Лондоне и т.д. Но меня пропустили (я в Штатах был уже давно, да и не долго), а на соседней стойке парня с украинским паспортом - завернули. Я так понял, его заподозрили в нелегальной работе в Штатах в его прошлый визит.
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, так вот в чём дело, оказывается что нынешний президент со всей ЗеКоМандой тупые после "свынюкиного президентства"! Наследие... :D
 показать весь комментарий
 
Ты и через 20 лет будешь, сидя в говне, рассказывать про "свынюкине президентство"?
 показать весь комментарий
 
Да это понятно, но пусть люди получат удовольствие, о чем ещё потрепаться?!
 показать весь комментарий
 
так что, бизнесменов наших не пускают ни в США, ни в Канаду? А они же с деньгами... 45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу - Цензор.НЕТ 2636
 показать весь комментарий
 
Каким ещё канадцам ? Гражданам Канады не нужны вообще никакие визы в США. Как и гражданам Британии
 показать весь комментарий
 
А почему к нам очень неохотно заходят солидные банковские и платежные системы?
В авторитетных бизнесменах у нас кало - мойские
 показать весь комментарий
 
 
Виза В1/В2 - для бизнеса, туризма или лечения.
 показать весь комментарий
 
В этом и заключается вся предательская любовь Трампа к Украине.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свинарчуки говорили, що це гарно.
 показать весь комментарий
 
 
Дайош Петра на другий строк! Хай іще безвіз зі Сполученними Штатами замутить! В поляків вже є.
 показать весь комментарий
 
 
В штатах спецов ценят и хорошо платят. Пофиг кто ты, хоть украинец, хоть зимбабвиец. Но увы, это касается только спецов.
 показать весь комментарий
 
 
В сегодняшних штатах ценят дешевых индусов и китайцев, которые за миску риса высерают приложение "калькулятор", которое ложит на лопатки 8-ядерный компьютер с 16 ГБ оперативной памяти.
 показать весь комментарий
 
Это сказки, что программисты индусы и китайцы поголовно тупые. Вам это скажет любой человек, знакомый с этой темой. Да и за миску риса в штатах даже негры не работают.
 показать весь комментарий
 
Не.уй шастать по миру як цигани! Страну свою восстанавливайте.
 показать весь комментарий
 
будет пару баз в Украине, как в Польше - не будет проблем -надо заслужить доверие и прочность отношений..чую визги лукаш и илляшова..))
 показать весь комментарий
 
Як писала одна пані: "Тпру, куди поперли? Нагадили? Приберіть"
 показать весь комментарий
 
тисячи людей не змогли попити каву у Америці....це ж такий штресс....а весьмир куди дивицця
 показать весь комментарий
 
*******, чо. Понятно теперь почему тут лишние хромосомы везде куда ни плюнь.
 показать весь комментарий
 
не удивительно, нахер эти долбоёбы там нужны
 показать весь комментарий
 
У меня многие знакомые по "ворк энд тревел" сбежали отсюда. А вот людей в возрасте не стремятся принимать в США, даже когда документов-оснований пребывать в США гораздо больше, чем у студентов.
 показать весь комментарий
 
Так поэтому и отказов много. Именно потому, шо куча нелегалов. Когда украинцы будут хорошо жить на родине, достойно зарабатывать, а в Штаты ездить на отдых - тогда и отказов почти не будет. А может и безвиз сделают, как для поляков.
 показать весь комментарий
 
Головне для бідних америкосів взяти з Українця 4000 грн за вхід в посольство). Там посли для того, щоб наших посилати!
 показать весь комментарий
 
У автора проблеми з відмінками, що не може правильно заголовок написати.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Слезы ему мешают видеть что печатает. Он тоже один из 45,06%...
 показать весь комментарий
 
ввести им визы по 200 баков в ответ и отказ 80%
 показать весь комментарий
 
Там причины не в уважении к стране и её народу ,, скорее какие то другие . Иначе как можно объяснить что , например , норвежцам отказали в визе больше чем кацапам . А кацапам больше чем намибийцам ( всего 6% отказа ) . А например , жителям Монако 22.2 % отказа в визе . 45,06% українців, які хотіли поїхати в США, не дали візу - Цензор.НЕТ 1434 .Даже соседней Канаде - 43 % отказа .
 показать весь комментарий
 
Максим, в реально 99,99% граждан Канады не нужны никакие визы в США. Точно так же как и норвежцам или гражданам Монако. Нормальные граждане стран, у которых безвиз с США, подают электронную заявку по программе Visa Waiver, получают одобрение и катаются без каких-либо виз. А вот те люди, которым они нужны - это как правило какие-то мутные личности. Например, имеющие судимость и скрывшие это, которых ранее депортировали за нарушения и т.д. Вот они обязаны подавать заявки на визы на общих основаниях, и именно им и отказывают.
 показать весь комментарий
 
Да я в курсе откуда эта инфа - я видел аналогичную таблицу в прошлые годы. Но обрати внимание - там есть и Британия, и Франция, и Италия и другие страны, давно имеющие безвиз с США. Спросишь, откуда тогда у них отказы, если безвиз ? Так я и написал про это. Обращаться за визами США вынуждены лишь те граждане этих стран, у которых проблемы с безвизом по каким-то причинам. Но это считанные единицы людей.
 показать весь комментарий
 
Надо в опрос ввести ,,за кого голосовали?,,. Абсолютно уверен,что за зе не будет ни одного человека.
 показать весь комментарий
 
это дело США кому визы давать, а кому не давать. Я с уважением отношусь к этой стране, но на США мир клином не сошелся. Есть огромное количество стран, которые более благоприятны для туризма. Не вижу никакого смысла рисковать потерять $160 визового сбора, мучаться с документами, получить отказ и негативные эмоции, когда Украина имеет безвизовый режим с более чем 120 странами.
 показать весь комментарий
 
Та то счастливых бамбосят заворачивали, они туда едут, и рассказуют как их украинским языком мучают.
 показать весь комментарий
 
Забавно, но не знаю ни одного из тех кто голосовал НЕ за Зелю и свалил, зато знаю уже троих из своих знакомых, кто голосовал За Зелю и свалили (правда не в США, поближе) и еще несколько собираются свалить... Падлюки )))
 показать весь комментарий
 
Закрита країна . Розумні люди їдуть в Європу . Візи взагалі не потрібно . Краще ті 160$ консульського збору потратити на каву в Європі , ніж віддавати їх чорту в зуби не зрозуміло на що . Світ глобалізується , візи рано чи пізно і так відмінять . Звичайно , при умові відсутності черг під посольством . Просто не треба бути упорними ідіотами , а тратити свої гроші - розумно і нікуди не спішити .
 показать весь комментарий
 
 
Более чем уверен что свиньям с Цензора большинство и на пушечный выстрел к штатам не подпустят и эти 46% эти рагули нищие и есть. Надо быть полным дэбилом чтобы визу не получить в сша
 показать весь комментарий
 
и правильно
нам тут не нужны приезжие на неквалифицированную работу, пусть её местные легальные американцы делают
а на квалифицированную работу приезжайте не не по В1/В2 а по Н1
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх