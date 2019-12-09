EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  714  6
Материалы по теме:
Все про:США (15888) Трамп (2682)

 Трамп не оставит попыток втянуть Украину в американские выборы, - юридический советник демократов Голдман

Президент США Дональд Трамп будет продолжать попытки вовлечь Украину в процесс выборов в Соединенных Штатах, считают его политические противники.

Об этом заявил во время слушаний по импичменту главы Белого дома юридический советник демократов в Палате представителей Дэниэл Голдман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Несмотря на разоблачение схемы, которая привела к прекращению президентом помощи (военной помощи Украине. - Ред.), он не остановился. Он (Дональд Трамп. - Ред.) и его агенты продолжают стремиться к вмешательству Украины в наши выборы, что вызывает неизбежную угрозу нашему избирательному процессу и нашей национальной безопасности", - заявил Голдман во время слушаний в Юридическом комитете Палаты представителей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп о поездке Джулиани в Украину: он нашел много хорошей информации

Он напомнил, что расследование по импичменту установило факты создания президентом Трампом схемы давления на Украину с целью начала расследование в пользу его кампании по перевыборам, а "не в пользу национальных интересов США". Голдман обратил внимание законодателей, для этого президент Трамп "использовал официальный кабинет и официальные инструменты США", в том числе дипломатию, а также утвержденную Конгрессом иностранную помощь.

Кроме того, отметил юрист, было установлено, что все в близком окружении президента были в курсе его намерений - от главы администрации до государственного секретаря и вице-президента США.

Также на Цензор.НЕТ: В Палате представителей Конгресса США планируют успеть с процедурой импичмента Трампа до 25 декабря, - конгрессмен Надлер

Источник: https://censor.net.ua/n3164381
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
так кум мародера алкаш луценко решил свой грязный пятак всунуть,так как свыня и свынячья шайка насрали, никто бы выше кучу не наложил
 показать весь комментарий
 
Аваков, шо счас под Беней, Трамп не оставит попыток втянуть Украину в американские выборы, - юридический советник демократов Голдман - Цензор.НЕТ 9577 там совсем не причём с Йованович...
 показать весь комментарий
 
ахент трамплиновый "джулиани" прибыл а Украину собирать "компромату" .и энту "компромату" будут стряпать враги Украины в украинской власти...
 показать весь комментарий
 
шо Голдман, шо Джулиани - лучше конечно Кудря, как лоббист..))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх