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 Минюст США не нашел политической предвзятости в расследовании вмешательства РФ в выборы американского президента в 2016 году, - Associated Press

В рамках внутреннего расследования, проведенного Министерством юстиции США, не было выявлено никаких фактов политической предвзятости в "российском деле".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидается, что в докладе, который, по данным агентства Associated Press, должен быть опубликован генеральным инспектором Минюста США позже в понедельник, будет содержаться утверждение о безосновательности заявлений президента США Дональда Трампа о незаконности "российского расследования" и политической предвзятости руководства ФБР.

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В то же время, доклад указывает на "17 значительных ошибок и недочетов", но речи о преднамеренных деяниях не идет.

Доклад, по утверждениям собеседников агентства, знакомых с его содержанием, будет включать заключения о наличии оснований для того, чтобы открыть одно из самых политически чувствительных расследований в истории ФБР, которое президент США Дональд Трамп называет "охотой на ведьм". Оно было начато тайно в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и в итоге было передано бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

Доклад публикуется в тот момент, когда в конгрессе идут слушания по вопросу о возможности запуска процедуры импичмента в отношении Трампа, напоминает агентство.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164380
 
 
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Мда. Не только в гейжопии мозги жиром заплыли.
В пендосии тоже
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