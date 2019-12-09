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Все про:Россия (74503) Франция (2152) Чапутович (81)

 Вызывает беспокойство совпадение риторики Франции и России, однако большинство стран НАТО не разделяют эту позицию, - Чапутович

Тенденция на сближение с Россией, которую демонстрирует в последнее время Франция, преждевременна и это вызывает беспокойство в Польше.

Об этом в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Слишком большая открытость в отношениях с Россией, по нашему убеждению, является преждевременной. Для этого нет оснований, поскольку Россия продолжает осуществлять агрессивную политику. Наше беспокойство вызывает совпадение постулатов Франции с российской политикой", - подчеркнул Чапутович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Польши предложил помощь в подготовке Украины к евроинтеграции, - Чапутович

Однако, как отметил польский министр, большинство стран НАТО все же разделяет польскую точку зрения.

"Франция не получила поддержки о своем отношении к НАТО, а также открытости в отношении России. Понятно, что она получила похвалу от России, но это не дает оснований для положительных оценок, а лишь свидетельствует о том, что предложения Франции - в интересах России, необязательно в интересах стран Запада", - отметил Чапутович.

Он добавил, что дистанцию ​​в этом вопросе сохраняет также и Германия.

Глава МИД Польши отметил, что Варшава не соглашается на действия России в отношении Украины. Он сообщил, что в минувший четверг в Братиславе он участвовал во встрече с бывшими пленниками Кремля Романом Сущенко и Олегом Сенцов. Министр отметил, что они были освобождены в результате обмена, но в России еще содержатся 150 украинских политзаключенных.

Также читайте: Встреча в "нормандском формате" должна способствовать прогрессу в выполнении минских соглашений, - посольство Франции

Обращая внимание на украинско-польские отношения Чапутович отметил, что Варшава делится с Киевом своим опытом в сфере административных реформ. Кроме того, значительный потенциал министр видит в экономическом сотрудничестве, которое Польша хочет развивать.

Источник: https://censor.net.ua/n3164379
 
   
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Путин хочет до 2024 года воссоздать ссср-2 . Теперь вам вопрос зебилы , зачем Моника Зеленски едет сегодня в Париж? Вы так и ничего не догоняете ?
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Полякам и при балтийцам нужно больше думать о создании СОЮЗА с Украиной,может и Беларусь подтянется в этот союз
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Да на кой вообще какие-то союзы? Англия это уже поняла, вот только выйти не так просто теперь. Другое дело партнёрство в НАТО- безопасность, как мы теперь видим, превыше всего.
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Союзы на той, чтобы эффективно ***** орду Викликає занепокоєння збіг риторики Франції і Росії, однак більшість країн НАТО не поділяють цю позицію, - Чапутович - Цензор.НЕТ 1791
НАТО кремляди разваливают изнутри, руками таких чмошников как Венгрия и Франция. Викликає занепокоєння збіг риторики Франції і Росії, однак більшість країн НАТО не поділяють цю позицію, - Чапутович - Цензор.НЕТ 3807
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это мог бы быть мощный союз,т.н. "белый пояс Европы",с большим пассионарным населением,сильной промышленностью и развитым сх..
это мог бы быть противовес как старой Европе,так и необольшевистской россии,сильный самостоятельный игрок..
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Макрон - не де Голль, а Даладье. Короче, макроннаш.
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Петюшок закормлять цим вечером конхвєтами))) В три смєни будуть зраду розганять)))
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однако Чапутович шкаф у стенки, обычный дубовый шкаф
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Ещё в советские врем Норвегия, Дания члены НАТО и нетралная Швеция подписала договор о помочи при нападения на одну из этих стран. В 2015 году этот договор обновили . Если бы в Украине была украинская власть , а не еврейская , то можно было бы с Польшой и странами Балтии такой договор подписать . А то ударит в Украину с Белорусь Путин и тогда что ?
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