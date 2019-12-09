 Вызывает беспокойство совпадение риторики Франции и России, однако большинство стран НАТО не разделяют эту позицию, - Чапутович

Об этом в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Слишком большая открытость в отношениях с Россией, по нашему убеждению, является преждевременной. Для этого нет оснований, поскольку Россия продолжает осуществлять агрессивную политику. Наше беспокойство вызывает совпадение постулатов Франции с российской политикой", - подчеркнул Чапутович.
Однако, как отметил польский министр, большинство стран НАТО все же разделяет польскую точку зрения.
"Франция не получила поддержки о своем отношении к НАТО, а также открытости в отношении России. Понятно, что она получила похвалу от России, но это не дает оснований для положительных оценок, а лишь свидетельствует о том, что предложения Франции - в интересах России, необязательно в интересах стран Запада", - отметил Чапутович.
Он добавил, что дистанцию в этом вопросе сохраняет также и Германия.
Глава МИД Польши отметил, что Варшава не соглашается на действия России в отношении Украины. Он сообщил, что в минувший четверг в Братиславе он участвовал во встрече с бывшими пленниками Кремля Романом Сущенко и Олегом Сенцов. Министр отметил, что они были освобождены в результате обмена, но в России еще содержатся 150 украинских политзаключенных.
Обращая внимание на украинско-польские отношения Чапутович отметил, что Варшава делится с Киевом своим опытом в сфере административных реформ. Кроме того, значительный потенциал министр видит в экономическом сотрудничестве, которое Польша хочет развивать.
НАТО кремляди разваливают изнутри, руками таких чмошников как Венгрия и Франция.
это мог бы быть противовес как старой Европе,так и необольшевистской россии,сильный самостоятельный игрок..