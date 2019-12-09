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 Политика Украины
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 Зеленский и Путин остались общаться один на один - после этого четырехсторонний формат переговоров продолжится,- Офис президента

Переговоры лидеров нормандской четверки в Париже прервались и началась личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Двусторонние переговоры между Зеленским и Путиным начались сразу после встречи четырех лидеров "нормандского формата".

Ожидается, что разговор Зеленского и Путина продлится около 30 минут.

После этого они присоединятся к общему ужину лидеров "нормандской четверки". Их совместный выход к прессе запланирован на 22:00 по Киеву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настроение довольно рабочее, - замглавы ОП Тимошенко анонсировал, что встреча "нормандской четверки" затянется. ВИДЕО

В свою очередь, в сообщении в Фейсбуке Офиса президента отмечается: ""Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырехстороннем формате".

Источник: https://censor.net.ua/n3164378
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего это встреча не решает, всё было решено до неё, сейчас просто формальности. А так думаю и не зрада и не перемога
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"Ода к гадости"... Исполняеют ***** и под*****вник
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Вспомнился старый мульт про мангуста..рики-тики-тави кажись..там маленький зверёк полез драться с коброй к ней в нору..но таки мочканул..
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Він хоч і маленький, але не такий простак як здається..подивимось..
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Недовго вам дивитися, бо скоро очі повилазять😏
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Ну вибачайте,це звісно не найкращій президент Всесвіту, як його попередник, але вибрали саме його..
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А тепер головна зустріч, де приймуть рішення, які непопулярні для України.
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Тоді узгодять те, що домовилися напередодні люди ***** у Києві.
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Ну що,в Ростові на одного бидла стане більше?
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Влажные мечты петиных суицидников.Поберегите себя,мармеладник нуждается в вас)))
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Уже скоро мародер начнет нуждаться только в чистом белье и теплых носках Зеленський і Путін залишилися спілкуватися віч-на-віч - після цього чотиристоронній формат переговорів продовжиться, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8645
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Все вон! Закрыть дверь! Музыка громче! 21+.
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А "тойхтовигризтомос" за свинарчуків теж просив молитися? Чи заспокоював, що ім і так під його крилом нічого не загрожує?
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Ну молясь за Томос, он как о не забывал и страну грабить....
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моника с макароном наставили рога путлу или наоборот макарон с путлом монике , но то что наставили точняк
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ну шо, свынюки шиколадные- фас
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что ЗЕгомик , за сколько Украину кацапам продал ?
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ну почему ты такой дебил? свыня и мародер сына не на передовую посылает, а на него бизнес переписывает, чует свынюка кончину, так чего ты то сдохнуть в окопах хочешь? или ты дома, пусть другие сдыхают?
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ну где инфа о переговорах , чего скрывают? видимо дополнили разведением войск на 500 км в глубь Украины .
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Ні. Гадаю, миротворці білоруські будуть на кордоні.
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Давайте по-человечески поймём Зеленского. Я бы тоже хотел встретится с Путиным...
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Пообщаться с ним о мироустройстве, о истории, о России и вообще о жизни.
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Наприклад, чому він звільняє землі для мігрантів?
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С ****** общаться? О чём? О качестве ботокса, да и в этом он баран
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Лучше спросить: что этот человек при этом планирует держать в руках, топор, гарпун или бензопилу?
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щоб вклонитись своєму божеству і поцьомати високу підбору царя ))
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Милая Ксения, ты же знаешь - я люблю только тебя.
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такое.. после Рейгана не с кем даже поговорить..))
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Встань ты уже с бутылки, заикаешься
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попроси свыню встать с бутылки, эта свынота еще и алкашное, сейчас пьет , очком чует кончину, не зря на сына бизнес переписывает
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И что эти тридцать минут дадут???? Ради этого нужно было делать из себя труса и идиота????
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Цинизм Пеца после встречи Путина и Зеленского будет раскрыт в полной мере
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Да-да, ведь войну начал Порошенко, а не Путин... До чего же ты ***** тупорылый
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СВЫНИ- ФАС! НЕ ДАЙ БОГ ВОЙНА КОНЧИТСЯ, СВЫНЯЧИЙ БИЗНЕС РУХНЕТ
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Сделай вазектомию - не распространяй свои ущербные гены, дегенерат
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