 Сорвали сроки: "Северный поток-2" не успевают сдать до нового года, строительство затягивается на несколько месяцев

Об этом заявил компания-оператор газопровода. В понедельник, 9 декабря, в компании признали, что не смогут уложиться в озвученные ранее сроки строительства энергетического объекта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам ", - отметили в компании. Впрочем, точную дату при этом назвать не смогли.

На данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров.

Украина рассматривает этот проект как инструмент политического влияния Кремля.

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Соединенные Штаты также критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению и даже учел эти санкции в проект оборонного бюджета.