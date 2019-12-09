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 Сорвали сроки: "Северный поток-2" не успевают сдать до нового года, строительство затягивается на несколько месяцев

Строительство газопровода "Северный поток-2" затягивается на несколько месяцев. Ранее объект планировали ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом заявил компания-оператор газопровода. В понедельник, 9 декабря, в компании признали, что не смогут уложиться в озвученные ранее сроки строительства энергетического объекта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам ", - отметили в компании. Впрочем, точную дату при этом назвать не смогли.

На данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров.

Украина рассматривает этот проект как инструмент политического влияния Кремля.

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Соединенные Штаты также критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению и даже учел эти санкции в проект оборонного бюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3164377
 
   
 Топ комментарии
 
А потім виявиться, що під санкціями ПП2 буде непотрібним.
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Може згорить той газопровід...
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месяц назад им еще не разрешала Дания (и причина отстрочки была в этом)...
а теперь разрешила...и уже появились другие причины...наверное ))))
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Путин прервал Зеленского: «Когда все выйдут»

Во время переговоров «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин оборвал украинского лидера Владимира Зеленского, когда тот попытался задать вопрос в присутствии журналистов. На одном из опубликованных в Сети видео видно, как российский лидер поднял ладонь, посмотрел в глаза и произнес: "Когда все выйдут".

Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 8518 фото: AP
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моника торопился отчитаться о "проделанной работе".. Но его хозяин посмотрел на клоуна и велел заткнуться))
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СП-2 - это не Иловайск и не Дебальцово, войска РФ туда не дойдут.
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А потім виявиться, що під санкціями ПП2 буде непотрібним.
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От це був би найкращий розклад. Але 25% газу, що споживається у Європі, до сих пір купляється саме в Рашки. Його треба чимось замістити.
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Німеччина будує станції по прийому зрідженного газу, Данія тягне новий газогін із Норвегії, Польща планує приймати більше зрідженого газу, Туреччина ввела ТАНАП...
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За что он должен Зеленскому что то предлагать? Украина сама решит, у кого она купить газ, чуть дешевле кровавый или кашерный чуть дороже.
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Ни кому ни кажется, что эта новость была месяц назад?
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месяц назад им еще не разрешала Дания (и причина отстрочки была в этом)...
а теперь разрешила...и уже появились другие причины...наверное ))))
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"Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению и даже учел эти санкции в проект оборонного бюджета."
Да ладно? Почему редакторы Цензора скрыли от нас этот радостный факт?
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"Намерены одобрить" и "одобрили" - две большие разницы (с)
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Дания. Во всем виновата Дания. ахахахахаха как всегда у гавноедов )))
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ещё снанкции минфина сша на подходе 20 декабря... какае-то невидимая рука всё же жарит ватников.......
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За что коммент удалили?Подумаешь, обозвал путлера....
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Срочно задрать кацапам ставки на прокачку газа через Украину Сорвали сроки: "Северный поток-2" не успевают сдать до нового года, строительство затягивается на несколько месяцев - Цензор.НЕТ 3931
И контракт на 10 лет минимум. И чтобы ***** три раза "Ку" перед вовочкой сделало в Париже! Сорвали сроки: "Северный поток-2" не успевают сдать до нового года, строительство затягивается на несколько месяцев - Цензор.НЕТ 636
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Да все рівно, ці системи знищують монополію, якщо іншого шляху не було, Україна монополист, а це вже сфери інтересів. Маємо війну.
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И чего все придолбались к Северному Потоку 2? Почему не к Северному потоку 1, Турецкому потоку, Голубому потоку, БелГТС? Куча обходных трубопроводов существует и эксплуатируется. Турецкий поток вон газом уже заполнили и ничего, никто не жужжит
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Ты реально такой глупый или прикидываешься?!
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А в чем глупость, уважаемый? Турецкий поток пострашнее для транзита через УкрГТС вообще-то... Именно он забирает традиционные рынки этого транзита- Балканы, Болгария, Греция и тд. Ознакомьтесь с предметом, прежде чем обвинять кого либо в глупости, ок?
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http://antifashist.online/item/gazovye-vojny-ukrainu-obhodit-s-flanga-tureckij-potok.html
К примеру, здесь
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Газпром призвал готовиться к окончанию эпохи низких цен на газ в России. Цены на газ в Европе и Азии падают, денег на виллы и яхты не хватает, настала пора доить россиян по полной.

Как там? Бандерлогам газовый Холодомор?
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Cena gaza padajet i budet ecio padat 2020 godu.Zyzeni gaz vot Litva zakupajet s norvegov na 33% on vyxodit desevle cem Finliandija pokupajet s gazproma.TaK finliandija neplatit za tranzit oni polucajet na priamuju gaz s rosiji,kak nemcy xotiat.
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когда раша куда то успевала??? разве что уже успела на будущую олимпиаду Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 6940 Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 6940 Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 6940
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Это как? Вроде офицерской вдовы, Саму себя высекшей. Слава бульдозерам давящим!
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Треба Україні піднімати свою державу і перестати думати за кацапів.
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Путин хочет до 2024 года воссоздать ссср-2 . Теперь вам вопрос зебилы , зачем Моника Зеленски едет сегодня в Париж? Вы так и ничего не догоняете ?
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Да и х***й с ним. После сегодняшних переговоров а точнее подписанных договоров все уже станет не важным для Украины.
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Или украинской федеративной купированной республики точнее или как там?
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Длина морского пути составляет 2147 км и если уже проложено 2100 км, то откуда взялись еще 253 км, ведь сухопутная часть уже выполнена.
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Американцы правильно беспокоятся. Если экономически главная европейская страна Германия станет газовым хабом Европы, это надолго свяжет Европу с энергетикой рашки.
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Pust platit nemcy doroze na 30% cem mozno zyzeny gaz polucyt.Eto ix delo
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А кто знает, та подводная установка, которой "Курск" пилили, она там на дне осталась? Зірвали терміни: "Північний потік-2" не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців - Цензор.НЕТ 6278
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Строят то европейцы, оказывается они тоже не всегда все в сроки делают.
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