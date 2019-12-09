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 Общество
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 Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине

Ветеран Владислав Грищенко, которого подозревают в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следователи предлагали ему признать себя виновным в убийстве журналиста Павла Шеремета. За это якобы обещали выпустить на свободу его жену Инну Грищенко (Пуму).

Об этом Владислав Грищенко заявил на заседании суда по продлению сроков расследования по делу о покушении на убийство на Ивано-Франковщине до 16 февраля 2020 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал. – Ред.), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит (из-под ареста. – Ред.)", - сказал Грищенко.

По словам ветерана, с таким же предложением к нему позднее приходили, кроме следователя, и другие силовики "в звании полковник и майор".

Читайте на Цензор.НЕТ: Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога. ФОТО

Грищенко просит приобщить к материалам дела видео из кабинета, в котором он разговаривал со следователем. Его адвокат сказал, что собирается подавать заявление в ГБР.

Инну и Владислава Грищенко подозревают в подготовке к убийству, которое так и не произошло. Суд взял их под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область).

Инна Грищенко после ареста ее мужа заявляла, что на него "вешают" не только покушение на убийство в Косове, но и убийство Павла Шеремета.

Также на Цензор.НЕТ: Ветерана войны на Донбассе Инну Грищенко (Пуму) суд оставил под страже

Источник: https://censor.net.ua/n3164375
 
 
 Топ комментарии
 
Короче...вати серед слідчих повно.
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А коли він каже правду? Вас це не непокоїть?
Бо Зеленський та Путін власне зараз роблять власне то, що Ви написали.
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Комментарий тут прост - чтобы спетлять от обвинения сам обвиняемый будет говорить что угодно, вплоть до того что видел как Зеленский с путеным делили Украину в офисе президента.
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А коли він каже правду? Вас це не непокоїть?
Бо Зеленський та Путін власне зараз роблять власне то, що Ви написали.
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Конечно, ментам надо не раскрывать заказуху, а повесить ее на какого-то левого и невиновного человека - и они наугад выбирают для таких целей бывших атошников, чтобы был резонанс и повышенное внимание к делу. Это ведь так логично.
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и что на это скажет Геращенко (советник Авокяна)?
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Мусора офігєвші. Скільки вони так вісяків "порозкривали"?
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Как раз на видео, эта парочка после закладки бомбы идёт.
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А що так скромно- ветеран АТО, а когда аналогично у СН, так сразу маньяк. Он же судимый не один раз и такие сказки на рассказывает .
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Еще при парашенко в тюрьмах сидело около 8000 бойцов АТО большинство по фальшивым обвинениям. Комик продолжает сажать АТО шников. Видимо пукина радовать хочет.
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Конкретные дела можешь привести? Обиженного Лихолита не предлагать.
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Притесняют патриота! Ужас!
Вешают на человека всё! А он хотел только неудачно пошалить! Понять и простить конечно!
У майора и подполковника пагоны выступали из под трусов, будет жалоба однозначно в гбр и лигу сексуальных реформ! Берегитесь!
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Тварюки. Команду отримали валити все на ветеранів?
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Теперь во всех убийствах будут стараться обвинять добровольцев и участников АТО.
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получат ответку, Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 8668 у атошников "не заржавеет"...бл..опять за старое мусора взялись....
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Путин хочет до 2024 года воссоздать ссср-2 . Теперь вам вопрос зебилы , зачем Моника Зеленски едет сегодня в Париж? Вы так и ничего не догоняете ?
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У власти в Украине фсбшная агентура
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