EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1005  31
Материалы по теме:
Все про:Газ (9216) газовые переговоры (998) Чийгоз (286)

 Любые разговоры с РФ о дешевом газе в обмен на признание оккупации Крыма являются недопустимыми, - Чийгоз

Переговоры между президентом Зеленским и Путиным по обмену Крыма и оккупированных территорий на прямые поставки дешевого газа из России недопустимы.

Об этом заявил депутат фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности".

"По Крыму не верю и никто меня не сможет убедить, что вопрос Крыма не обсуждается со стороны Путина в категорической форме. Другое дело насколько готова к такой позиции России наша делегация во главе с президентом, аргументы и как будет выглядеть при такой категоричности", - сказал депутат.

Отвечая на вопрос возможно в ходе переговоров со стороны Путина будет предложено прямые поставки газа в обмен на отказ поднимать вопрос деоккупации Крыму с украинской стороны, Ахтем Чийгоз подчеркнул: "Торг здесь не уместен".

"На таких форматах, по моему мнению, лучшим месседжем президента Зеленского в ответ на все эти комбинации, манипуляция и хитрые методы работы кгбшника было бы хорошо сказать в глаза четкую позицию по деоккупации нашей территории", - заявил депутат "Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против. ИНФОГРАФИКА

Он также отметил, что Зеленскому дали бы дополнительные переговорные возможности на встрече в Париже изменения в Конституцию Украины, которые бы определили статус Крыма. Однако, этот вопрос не был поддержан.

В то же время он заверил, что вопрос определения статуса Крыма в Конституции Украины будет снова подниматься, и это станет тестом для президента Зеленского и его команды.

"Это будет тестом для новой команды - готова ли она защищать независимость Украины в том, что она сама будет определять как будут развиваться ее регионы, в том числе и оккупированные территории", - отметил он.

Ахтем Чийгоз отметил, что именно поэтому все судебные иски, решения суда и штрафы, которые должен оплатить "Газпром" очень раздражают Путина.

Он отметил, что сейчас Украина не удерживает Крым и сделала его "столь тяжелым для России", даже в разрезе регионов России, где дотации на Крым крупные.

Депутат отметил, что Крым для России действительно стал "чемоданом без ручки".

"При этом мы еще и сопротивление там активизируем. Так называемые государственные выборы полностью провалены обществом в Крыму. Происходит активное оформление документов (в Украине - ред.) - паспорта, свидетельство о браке, и тому подобное. Из Крыма сюда активно приезжают ... Дети не ездят куда-то в Москву Астрахань, а едут учиться в украинские вузы", - сказал Ахтем Чийгоз.

Источник: https://censor.net.ua/n3164374
 
 
 Топ комментарии
 
а недавно он вопил что Зеленский меняет пленных в обмен на Крым ... Теперь крым на газ по его версиии меняют .... А сколько у нас Крымов? ... если верить Чийгозу, то Зеленский уже штук пять Крымов обменял
 показать весь комментарий
 
Да уже давно сдали. А вот вернуть это будет проблема. И в первую очередь надо,что бы захотели вернуться крымчане.
 показать весь комментарий
 
Спитай у пуйла, чи воно ні до чого?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чи здасть Зе Крим? Важко про це думати, але Зе віддає найцінніше, тому рішення будуть непопулярними.
 показать весь комментарий
 
 
Да уже давно сдали. А вот вернуть это будет проблема. И в первую очередь надо,что бы захотели вернуться крымчане.
 показать весь комментарий
 
 
ты преувеличиваешь значение кацапской геббесовской пропаганды.в любом случае наступит тяжкое похмелье.
 показать весь комментарий
 
 
Там вже нових росіян від 500 тис до мільйона.
 показать весь комментарий
 
Любые разговоры с РФ являются недопустимыми , - Envoy .
 показать весь комментарий
 
 
У тебя куча детей и родственников? Или за счет чужих жизней?
 показать весь комментарий
 
 
Лидеры стран «нормандской четверки» обсуждают подготовленный ранее совместный документ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы», - уточнил он.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто ми були праві щодо заздалегідь підготовленого документу.
 показать весь комментарий
 
 
напевне так і як кажуть всі наші есперти узнавати приходиться з кацапских змі наші шось хімічать недоказують скривають або не кажуть Березовець політолог каже щось все рівно дізнаємося якщо Зе захоче скрити і він не радив би щоб українці дізнавалися це з кацапських новин
 показать весь комментарий
 
 
та ви шо? .. нароссия ведет информационную войну .... вау .. такого еще не было ... нашо ви цю дурню вражескую несете в массы?
 показать весь комментарий
 
так про формулу Штайнмаера якраз узанали у вересні з кацапскіх змі наші скривали мовчали а потім цитували рос змі всі наші укр новини я не вигадав велосипед не я це придумав так і цього разу всі кажуть ми повині дізнаватися з рос смі бо наші скривають
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пан Чекушка палатку перед офисом президента уже поставил?
 показать весь комментарий
 
 
а недавно он вопил что Зеленский меняет пленных в обмен на Крым ... Теперь крым на газ по его версиии меняют .... А сколько у нас Крымов? ... если верить Чийгозу, то Зеленский уже штук пять Крымов обменял
 показать весь комментарий
 
 
кацапа,еще ничего не обменяно...подписанные бумажки будут утверждаться радой(чай не кацапердия какая с царем).так шо рано губу раскатал,вот тебе приспособа Любые разговоры с РФ о дешевом газе в обмен на признание оккупации Крыма являются недопустимыми, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1118для закатки.

Любые разговоры с РФ о дешевом газе в обмен на признание оккупации Крыма являются недопустимыми, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1845
 показать весь комментарий
 
 
Никакого дешевого и не дешевого газа на обмен на Крыма иначе этим эпическим героям не добежать до Ростова Любые разговоры с РФ о дешевом газе в обмен на признание оккупации Крыма являются недопустимыми, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 5133
 показать весь комментарий
 
Ну когда же подпрыгивающая странишка уже выучит уроки истории? Не было в вашей юрисдикции ни Крыма, ни Донбасса, ни Луганщины! Дали на время попользоваться, нихуя не осилили их содержать, а теперь, когда территории возвращаются домой, истерические визги поросячьи раздаются. Забудьте нахер эти разговоры! Покойтесь с миром...
 показать весь комментарий
 
«Погоди, говорят, друг ситный, с какой стати ты ощущаешь себя таким уж центровым? Откуда это самоощущение? Чем ты, в настоящее время, готов удивить мир, кроме памятника Калашникову? Что можешь предложить, кроме коррупции? Что в тебе уникального, помимо размеров, с которыми ты не знаешь что делать? Отчего бы тебе не перестать учить жизни народы и континенты, не охолонуть немного, не подлечиться; руки, наконец, попробовать пересадить из жопы в плечевой поясОбиделся, пошел за ядерной бомбой. Хорошо, хорошо! Ты в центре, в центре! Расскажи еще, какие есть идеи для объединения!

(В.Шендерович)
 показать весь комментарий
 
"какие есть идеи для объединения!" Когда задаётся вопрос, ставится вопросительный знак (?) а не восклицательный (!). Это так, для тех кто родину исконную позабыл с языком.
 показать весь комментарий
 
"Расскажи ещё, какие есть идеи для объединения!" Это не вопрос, а призыв !!!

Как глас вопиющего в пустыне. И кстати, "же не манж па си жур", неутомимый исконно-посконный боец филологического фронта вы наш...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх