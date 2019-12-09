 Встреча в Париже: советники лидеров "нормандской четверки" ушли исправлять текст договоренностей

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ.
По словам источника, пока что было пройдено несколько пунктов.
Как сообщалось, ранее началась встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.
Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз подобная встреча на уровне лидеров проходила в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский впервые будут участниками такой встречи.
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На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.
Быстрее только сдача в плен под дулом автомата.
Чи можна очікувати щось, крім поганого від нікчеми?
Чи будемо радіти, якщо нічого не буде?
Як саме політсили не допустять перетнути червоні лінії?
Недопустити може тільки народ (або хунта - (мрії)).
Чи готовий народ? (Хунта?)
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.опять с кацапских сми узнаем и это была не протокольная официальная а неформальная мог бы не подавать убийце
Кстати помните как все ЗЕбилы визжали мол почему барига не садит Медведчука..какая зрада. Эй ЗЕбилы, а почему ваш кловун Медведчука не садит???
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