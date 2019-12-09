EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  2116  28
Материалы по теме:
Все про:переговоры (3731) нормандская четверка (905)

 Встреча в Париже: советники лидеров "нормандской четверки" ушли исправлять текст договоренностей

Советники лидеров "нормандской четверки" удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, пока что было пройдено несколько пунктов.

Как сообщалось, ранее началась встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.

Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз подобная встреча на уровне лидеров проходила в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский впервые будут участниками такой встречи.

Читайте также: Путин и Зеленский пообщаются до совместной пресс-конференции "нормандской четверки", - Песков

На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3164372
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Найдите на фото президента страны, язык и культуру которой веками уничтожают, на которую подло напали, аннексировали полуостров, убили 14 000 граждан, 2 региона оккупировали, наводнили бандами и оружием, 2 млн сделали беженцами, патриотов берут в заложники и пытают...

Встреча в Париже: советники лидеров "нормандской четверки" ушли исправлять текст договоренностей - Цензор.НЕТ 7142
 показать весь комментарий
 
 
Судя по счастливому портрету Зели, у Украины все ништяк. Или, по крайней мере, у него лично.
 показать весь комментарий
 
 
Самые стремительные в истории переговоры.
Быстрее только сдача в плен под дулом автомата.
 показать весь комментарий
 
 
Переговори були раніше.а тут приїхали закріпити результат.
 показать весь комментарий
 
Де саме, коли відбувались ті перемовини і хто в них брав участь?
 показать весь комментарий
 
Путін черговий демонструє Европі що він повелитель суперконтиненту від Владивостока до Лісабону...!?
 показать весь комментарий
 
 
Зараз усе виправлять і всі з подивом побачать, що тект не відповідає домовленостям.
 показать весь комментарий
 
 
Що ми очікуємо?
Чи можна очікувати щось, крім поганого від нікчеми?
Чи будемо радіти, якщо нічого не буде?
Як саме політсили не допустять перетнути червоні лінії?
Недопустити може тільки народ (або хунта - (мрії)).
Чи готовий народ? (Хунта?)
 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.опять с кацапских сми узнаем и это была не протокольная официальная а неформальная мог бы не подавать убийце
 показать весь комментарий
 
Я думаю, что ни о чём не договорятся, Зеленский побоится сдавать интересы Украины, а Путин не уступит по интересам России.
 показать весь комментарий
 
Зеля, увидишь там белый флаг - не трогай. То для российских спортсметов.
 показать весь комментарий
 
щас подправят как надо а потом будут оправдываться что ошибочка прокралась))
 показать весь комментарий
 
Скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты. А вокруг клоуна одни сепары прокацапские собрались - это факт. Так что ничего хорошего от это йшаки не жду.
Кстати помните как все ЗЕбилы визжали мол почему барига не садит Медведчука..какая зрада. Эй ЗЕбилы, а почему ваш кловун Медведчука не садит???
 показать весь комментарий
 
 
"Советники лидеров "нормандской четверки" удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита". Как и сообщали знающие люди, шпаргалка для Зели была заранее написана у Суркова, осталось только подкорректировать некоторые тезисы, создавая иллюзию "работы Зели над текстом". Основной посыл Ху*ла ("конфликт в Донбассе") Зеля, судя по всему, сегодня подмахнёт не глядя. Источник: https://censor.net.ua/n3164372
 показать весь комментарий
 
Тобто вже про все змовились заздалегідь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх