 Активистов Нацкорпуса и ветеранов российско-украинской войны задержали в Париже за разорванные флаги РФ и ЛДНР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 декабря сообщается на Youtube-канале политической партии "Нацкорпус".
Активисты прибыли специально в Париж, чтобы призвать президента Украины не идти на уступки перед РФ и не сдавать национальные интересы во время переговоров, которые пройдут во Франции. Акцию устроили у Елисейского дворца. В руках протестующие держали плакат с надписью "Не капитулируй Путину - ты не лох", а также - флаги РФ и ЛДНР, которые впоследствии порвали. После этого активистов задержала полиция.
Сами протестующие объяснили, что имели одну цель - призвать Владимира Зеленского отстоять интересы Украины во время переговоров с РФ и не допустить подписания каких-либо соглашений на сомнительных для нашей страны условиях.
"Мы сегодня собрались здесь, потому что чувствуем угрозу и опасность в контексте нормандских переговоров. Сегодня будут не равные и справедливые переговоры, а нонсенс, когда вместо страны-агрессора России идти на уступки будут заставлять Украину. Ветераны не понаслышке знают о ситуации в Донбассе, где уже погибли тысячи украинцев, каждый из которых отдал все ради целостности и будущего Украины. Если сегодня господина Зеленского будут принуждать к подписанию невыгодных для Украины условий, пусть вспомнит, что он сказал ветеранам в Золотом о том, что он не лох и не будет предавать интересы Украины", - пояснил во время встречи с прессой председатель Восточного терена "Национального Корпуса" и бывший командир добровольческого полка "Азов" Максим Жорин.
Среди главных требований ветеранов и представителей "Национального Корпуса" к Зеленскому - это не подписывать амнистию для бойцов ЛДНР, не проводить выборы в ОРДЛО до восстановления контроля над границей и отказаться от капитулянтского разведения войск. Активисты подчеркнули: если Владимир Зеленский согласится на эти условия в обмен, например, на дешевый российский газ, он просто изменит Украине и всему, за что боролась нация в последние годы.
Заметим, что после непродолжительной беседы с представителями парижской полиции ветеранов и активистов "Нацкорпусу" в конце концов отпустили.
А лучше на двоих с леркой - на фронт.
Кстати, назови мне микроорганизмы, используемые в бакт. войне, грамотей (ка).
Для ТП сообщаю - я живу на войне С 2014 года
А микроорганизмы ты используеш - бледную трепонему
И тварям,которые свалили да еще квакают за клована я обязательно нанесу увечья при личной встрече
полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов "Национального Корпуса".Источник: https://censor.net.ua/n3164371
И правильно сделали, Ибо ...
Источник: https://censor.net.ua/n3164371
Куда подевался Нацкорпус из пунктов разведения? Обещали там быть постоянно.
Просто один вопрос?ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ???
Зачем злить французов,зачем показывать рога в Париже?
Чем акция нет эякуляции интересна французам?
И за чей счет банкет?
Утром я слышал какие то наши нэбайдужи ахтивисты,отгребли от местных нэбайдужих ахтивистов.
Бо срать в Париже позволенно только местным ахтивистам.облаченным в желтое.
Наших попросили срать у себя!