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 Политика Украины
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 Активистов Нацкорпуса и ветеранов российско-украинской войны задержали в Париже за разорванные флаги РФ и ЛДНР

Во время акции протеста "Не капитулируй Путину" в Париже, где сегодня стартовал "нормандский саммит" с участием Владимира Зеленского, полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов "Национального Корпуса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 декабря сообщается на Youtube-канале политической партии "Нацкорпус".

Активисты прибыли специально в Париж, чтобы призвать президента Украины не идти на уступки перед РФ и не сдавать национальные интересы во время переговоров, которые пройдут во Франции. Акцию устроили у Елисейского дворца. В руках протестующие держали плакат с надписью "Не капитулируй Путину - ты не лох", а также - флаги РФ и ЛДНР, которые впоследствии порвали. После этого активистов задержала полиция.

Сами протестующие объяснили, что имели одну цель - призвать Владимира Зеленского отстоять интересы Украины во время переговоров с РФ и не допустить подписания каких-либо соглашений на сомнительных для нашей страны условиях.

"Мы сегодня собрались здесь, потому что чувствуем угрозу и опасность в контексте нормандских переговоров. Сегодня будут не равные и справедливые переговоры, а нонсенс, когда вместо страны-агрессора России идти на уступки будут заставлять Украину. Ветераны не понаслышке знают о ситуации в Донбассе, где уже погибли тысячи украинцев, каждый из которых отдал все ради целостности и будущего Украины. Если сегодня господина Зеленского будут принуждать к подписанию невыгодных для Украины условий, пусть вспомнит, что он сказал ветеранам в Золотом о том, что он не лох и не будет предавать интересы Украины", - пояснил во время встречи с прессой председатель Восточного терена "Национального Корпуса" и бывший командир добровольческого полка "Азов" Максим Жорин.

Среди главных требований ветеранов и представителей "Национального Корпуса" к Зеленскому - это не подписывать амнистию для бойцов ЛДНР, не проводить выборы в ОРДЛО до восстановления контроля над границей и отказаться от капитулянтского разведения войск. Активисты подчеркнули: если Владимир Зеленский согласится на эти условия в обмен, например, на дешевый российский газ, он просто изменит Украине и всему, за что боролась нация в последние годы.

Заметим, что после непродолжительной беседы с представителями парижской полиции ветеранов и активистов "Нацкорпусу" в конце концов отпустили.

Источник: https://censor.net.ua/n3164371
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь ваш зебильный выводок воевать пойдет -ветераны свое повоевали
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Ветеранам нужно определиться с Нац. корпусом, или они настоязие Ветераны АТО или ряженные Билецкого-Авакова.
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Олег Лоцман - да ты больной на голову.... Активистов Нацкорпуса и ветеранов АТО задерживала парижская полиция за акцию протеста перед Елисейским дворцом - Цензор.НЕТ 9862

полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов "Национального Корпуса".Источник: https://censor.net.ua/n3164371
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Совет форумчанПравила форума
 
а ЧО эти петухи -ажаны не задерживают кацапские типа "жОлтые" жЫлеты???
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Пам'ятаєш "Свадьбу в Малинівці"? ..."Нє спєши...")))
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Ты не прав в оценке. Французские полицейские, выполняли свою работу, не более. Они далеки от украинской проблематики.
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Теперь ваш зебильный выводок воевать пойдет -ветераны свое повоевали
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лерка, езжай воевать ты! мо дури убавится. хотя сомнительно.
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А ты у любителей муссолини бактериологическую войну ведеш?
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кацик чтоле? Если уж *ведеш*, то и остальное пиши на мовi . А если пишешь на рю , то пиши хоть грамотно : ведЁшЬ*.
А лучше на двоих с леркой - на фронт.
Кстати, назови мне микроорганизмы, используемые в бакт. войне, грамотей (ка).
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Грамотность свою в аннал себе засунь Тебе очень поможет
Для ТП сообщаю - я живу на войне С 2014 года
А микроорганизмы ты используеш - бледную трепонему
И тварям,которые свалили да еще квакают за клована я обязательно нанесу увечья при личной встрече
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Олег Лоцман - да ты больной на голову.... Активистов Нацкорпуса и ветеранов АТО задерживала парижская полиция за акцию протеста перед Елисейским дворцом - Цензор.НЕТ 9862

полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов "Национального Корпуса".Источник: https://censor.net.ua/n3164371
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там были и те кто по-настоящему воевал... ветераны..
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"Впоследствии активистов отпустили."

И правильно сделали, Ибо ...

Источник: https://censor.net.ua/n3164371
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Парижская полиция - капитулянты и агенты кремля. Представляю какой визг начался бы - случись такое на Банковой.
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а зачем на банковой такое делать? какой смысл?
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Ветеранам нужно определиться с Нац. корпусом, или они настоязие Ветераны АТО или ряженные Билецкого-Авакова.
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Петики уже поддерживают Нацкорпус. Это ж он на Банковой.
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У пуйла такие оппозиционеры тоже есть, называются контролируемой оппозицией.
Куда подевался Нацкорпус из пунктов разведения? Обещали там быть постоянно.
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Та есть там и нормальные, а есть жены рюкзакяна.
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Как вариант..или просто слишком много не смуглых хлопцев в одном месте собрались..того и гляди хвашизм какой замутят..
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Видать, вели себя неприлично. Это вам не Украина.
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Макрон не зря целовал Меркель и Питлера но с Зеленским просто поздоровался. Европа вместе с фашистской Россией будут принуждать Украину к капитуляции как в 1918, это закончилось Геноцидом украинцев.
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То о чем я говорил!Но упоротые спамили.
Просто один вопрос?ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ???
Зачем злить французов,зачем показывать рога в Париже?
Чем акция нет эякуляции интересна французам?
И за чей счет банкет?
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Хороший лозунг для зебилов-"нет эакуляции".
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пэдротов, за чей ещё!
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Друзья Авакова французы задержали жен Авакова. Лол.
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It's crazy Активістів Нацкорпусу і ветеранів АТО затримувала паризька поліція за акцію протесту перед Єлисейським палацом - Цензор.НЕТ 1400 идиоты не у ***** требуют уйти с Донбасса, а у Президента куйню несусветную...... Та сядет Петя при любой погоде Активістів Нацкорпусу і ветеранів АТО затримувала паризька поліція за акцію протесту перед Єлисейським палацом - Цензор.НЕТ 8740 хотя профессиАнальным активистам похер, лиш бы платил во время!
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Дать им по иплу и фатит, въезд в ЕС им уже запрещен!! Надеюсь хоть непродешевили...
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по иплу - это надо было Ж. Ж. предупредить...
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Еще не вечер.
Утром я слышал какие то наши нэбайдужи ахтивисты,отгребли от местных нэбайдужих ахтивистов.
Бо срать в Париже позволенно только местным ахтивистам.облаченным в желтое.
Наших попросили срать у себя!
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