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 Политика Украины
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 Активистов Нацкорпуса и ветеранов АТО задерживала парижская полиция за акцию протеста перед Елисейским дворцом

В Париже, где стартовала "нормандская встреча", полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов "Национального Корпуса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 декабря сообщается на Youtube-канале "Нацкорпуса".

Отмечается, что активисты прибыли в Париж, чтобы призвать президента Украины "не идти на уступки перед РФ" и не "сдавать национальные интересы во время переговоров". В частности, активисты требовали "не допустить амнистии террористов, выборов в ОРДЛО к получению контроля над границей, капитулянтских разведенных войск" и другие.

Акцию устроили у Елисейского дворца.

В руках протестующие держали плакат с надписью "Не капитулируй Путину - ты не лох", а также - флаги РФ и "ЛДНР", которые впоследствии порвали.

После этого их задержала полиция. Впоследствии активистов отпустили.

Источник: https://censor.net.ua/n3164371
 
 
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а ЧО эти петухи -ажаны не задерживают кацапские типа "жОлтые" жЫлеты???
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Воевать страшно, с плакатом в Париже куда прикольнее
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Теперь ваш зебильный выводок воевать пойдет -ветераны свое повоевали
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Олег Лоцман - да ты больной на голову.... Активистов Нацкорпуса и ветеранов АТО задерживала парижская полиция за акцию протеста перед Елисейским дворцом - Цензор.НЕТ 9862

полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов "Национального Корпуса".Источник: https://censor.net.ua/n3164371
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там были и те кто по-настоящему воевал... ветераны..
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"Впоследствии активистов отпустили."

И правильно сделали, Ибо ...

Источник: https://censor.net.ua/n3164371
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Парижская полиция - капитулянты и агенты кремля. Представляю какой визг начался бы - случись такое на Банковой.
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а зачем на банковой такое делать? какой смысл?
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Ветеранам нужно определиться с Нац. корпусом, или они настоязие Ветераны АТО или ряженные Билецкого-Авакова.
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Петики уже поддерживают Нацкорпус. Это ж он на Банковой.
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Макрон не зря целовал Меркель и Питлера но с Зеленским просто поздоровался. Европа вместе с фашистской Россией будут принуждать Украину к капитуляции как в 1918, это закончилось Геноцидом украинцев.
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