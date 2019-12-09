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 Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против. ИНФОГРАФИКА

Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

За принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19, воздержались - 66. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Резолюцию с таким названием Генассамблея ООН принимает второй раз, однако нынешний документ дополнен принципиально новыми положениями.

В нем, в частности, содержится призыв к РФ "воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму", а также выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Резолюция напоминает России о запрете призывать в армию государства-оккупанта лиц с оккупированных территорий, "в том числе путем давления или пропаганды, направленных на обеспечение добровольного призыва", осуждает использование образования для привлечения к службе в армии и призывает Москву "прекратить эту незаконную деятельность" .

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В документе также уделено внимание социально-экономическим аспектам российской агрессии. "Проблемы безопасности и наращивание военных сил в Черном и Азовском морях и в дальнейшем дестабилизируют экономику и социальную сферу, особенно в прибрежных регионах Украины", - говорится в документе.

Генассамблея ООН выражает обеспокоенность преднамеренным препятствием движения через Керченский пролив, в частности "под предлогом военных учений" в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Нынешняя резолюция, как и предыдущая, осуждает строительство моста через Керченский пролив, ведь оно способствует милитаризации Крыма и "ограничивает размер судов, которые могут добраться до украинских портов на побережье Азовского моря".

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Наращивание военного присутствия РФ в частях Черного и Азовского морей и преследование торговых судов "еще больше ухудшает экономическую и социальную ситуацию в прилегающей Донецкой области, которая уже понесла убытки от оккупации Крыма", - говорится в документе.

Генассамблея ООН также осуждает поездки российских чиновников в Крым и призывает все государства-члены ООН воздерживаться от визитов в регион без согласований с Украиной.

Кроме того, резолюция призывает все государства-члены сотрудничать с ООН "для скорейшего прекращения российской оккупации Крыма и воздерживаться от любых соглашений с РФ по Крыму, которые не соответствуют этой цели".

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Проект резолюции подготовили 39 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Украина, Италия, Швеция, страны Балтии, Венгрия, Болгария и другие.

Предварительную резолюцию с таким же названием ГА ООН приняла 18 декабря 2018. В документе подчеркнуты угрозы, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в ​​Крым войск и оружия, в том числе самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164370
 
   
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Резюлюции хороши, когда их можно подтвердить силой, или хотя бы миротворцами.
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Таблиця голосування за «кримську» безпекову резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on the problem of the militarization of Crimea

Всі ті ж на манежі

Іран і Зімбабве проти нас...

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против - Цензор.НЕТ 8276 Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против - Цензор.НЕТ 7100
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Тьху бл****. Хочешь чтобы все обблевались? Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против - Цензор.НЕТ 6068
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Кукол дергают за нитки
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе....
А точно он не лох?
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Как всегда,папуасы,извращенцы и доморощенные сцарьки со стажем 25+ против?
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19 стран поддерживают оккупацию Крыма и превращение его в военную базу?
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Так. Це прокозлорилі ублюдки. Типу Білорусь, Казахстану і інших уродів.
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ещеб штаты санкции по сп2 ввели и былоб замечательно
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Огласите список стран-врагов Украины? И внести етих уродов в Миротворец.
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и гадать не нужно все дибильные диктаторы с полу мертвыми экономиками поддержали куйло и рф Китай воздержался..... разумный мир по прежнему поддерживает Украину.
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Ну и??? приняли резолюцию..молодцы что дальше? В папочку на полочку, типа мы свой долг выполнили очередную бамажку замарали кривульками...Надоели уже эти паразиты двуличные.
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А де резолюцiя по виведенню терористiв 8ї Армiї з окупованої ОРДЛИ?
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Проти Казахстан, Вірменія, Бєларусь, росія, Венесуела...?
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Братушкі: Armenia, Belarus, Burundi, Cambodia, China, Cuba, КНДР, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Філіпіни, Рашка, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.
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