 Неподалеку от памятника убитому главарю "ДНР" Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Церемонию посетил депутат российской Госдумы из оккупированного Крыма Андрей Козенко. Он зачитал послание вдовы певца Нинель Кобзон. Она написала, что "шахтерский край был дорогим для Иосифа Давыдовича с детства".

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Как сообщается, новый памятник открыли у бюста убитому главарю "ДНР" Александру Захарченко.

В мероприятии принимал участие нынешний руководитель группировки "ДНР" Денис Пушилин.





Фото: twitter.com/den_kazansky

Напомним, Кобзон публично поддерживал поддерживаемые Россией группировки "ДНР" и "ЛНР" и неоднократно приезжал на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.

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В мае 2018 года Украина лишила российского певца Иосифа Кобзона всех званий и государственных наград.

В январе 2019 года Совет Евросоюза исключил из списка санкций российского певца Иосифа Кобзона, который умер 30 августа 2018 года.