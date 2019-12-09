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 Общество
  2015  59
Материалы по теме:
Все про:Донецк (6057) памятник (1895) Кобзон (272)

 Неподалеку от памятника убитому главарю "ДНР" Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона. ФОТО

В оккупированном Донецке открыли памятник российскому певцу и политику Иосифу Кобзону, демонстративно поддерживавшему "ЛНР/ДНР".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Церемонию посетил депутат российской Госдумы из оккупированного Крыма Андрей Козенко. Он зачитал послание вдовы певца Нинель Кобзон. Она написала, что "шахтерский край был дорогим для Иосифа Давыдовича с детства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ активно оборудуют новые огневые позиции на Донбассе, - разведка

Как сообщается, новый памятник открыли у бюста убитому главарю "ДНР" Александру Захарченко.

В мероприятии принимал участие нынешний руководитель группировки "ДНР" Денис Пушилин.

Неподалеку от памятника убитому главарю ДНР Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона 01
Неподалеку от памятника убитому главарю ДНР Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона 02
Фото: twitter.com/den_kazansky

Напомним, Кобзон публично поддерживал поддерживаемые Россией группировки "ДНР" и "ЛНР" и неоднократно приезжал на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.

Также читайте: В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов

В мае 2018 года Украина лишила российского певца Иосифа Кобзона всех званий и государственных наград.

В январе 2019 года Совет Евросоюза исключил из списка санкций российского певца Иосифа Кобзона, который умер 30 августа 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3164368
 
 
 Топ комментарии
 
А кафе "Сепар" зробити Храмом усекновения главьі страстотерпца Захарченка.
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А кафе "Сепар" зробити Храмом усекновения главьі страстотерпца Захарченка.
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Хорошее дело делают !

Побольше бы таких памятников........ Неподалеку от памятника убитому главарю "ДНР" Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона - Цензор.НЕТ 1903
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кстати, так и не понял, а когда кабздон успел стать героем этой самой народной республики?Что отчудил, кто в курсе?
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Він сам був для них духовною зкріпою.
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Ну так земля ему стекловатой, только за что тут давать героя лыдыныры?Максимум-собачью кучку на могилку.
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а тут логику не ищите)))) херои л/днры они такие (одна моторыла всех кобздохов стоит) ))))
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"И когда, наконец, они надоедают друг другу до смерти, их опять-таки хоронят вместе" (с)
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- санёк ты извини конечно
что я такой без парика
- давидыч мля ну ты задорнов
ничё шо я без головы?
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І ось ще, теж написано в ті дні:

кабздон в четверг слегка приумер
но когда в пятницу забрал
он курощупа стало ясно
что бобик всё без всяких "при-"
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В Раші внесені Зміни до державної програми России, відповідно до якіх з 2020 року Севастополь (анексуваті Крим) увійде в число суб'єктів, для якіх Діє Особливий порядок розробки регіональніх програм, а статус території пріорітетного заселення закріплюється Виключно за суб'єктами Далекосхідного федерального округу .

Дамбасятінів чекає Далекий Схід Неподалеку от памятника убитому главарю "ДНР" Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона - Цензор.НЕТ 6336
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Плевать . "кормильцы" , помните , никто и никогда в мире не платил пенсию предателям . Украина - исключение .
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Животные резвятся, всякую хрень ставят.
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Животные резвятся, всякую хрень ставят.

На очереди Киви и святой Арсений? Клоунада...
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"Россия - преступное государство!!! Россия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика России - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования Россия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! Россия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! Россия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время Россия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны России по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных Россией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) Российская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! Россия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ."
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Пристойне підібрання фактів . Особливо П.13 дуже доречний до історії.
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И как вы представляете реинтеграцию етих террористических организаций в Украину? Чтобы ети твари и их памятники стояли в Украине и мы на них спокойно смотрели? Нах. вашу реинтеграцию. Только освобождение территории и полная зачистка врагов. Может тоже Гитлеру и Власову поставим памятник лучше?
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У Донецьку треба робити заготовки для нових пам'ятників🧐
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С приходом прокремлёвского шута к власти эти кобзоны уже валом повалили в Украину..а они про Донецк чешут.. ауу!!! эти кобзоны уже по всей Украине гастролируют и ватные ЗЕбилы радостно бегают на их концерты.
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Там скоро Кабздохов буде більше ніж чЛєніних.
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та не придирайтесь.))))..из антрацита рубали - слезами шлифовали...
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Написав одразу після тих сумних () подій:

прощай давидыч ну помянем
сказал печально курощуп
как вдруг кабздон санёк ты будешь
таки смеяться но привет
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нам и нахрен не нужна интеграция этих идиотов.... обнести колючкой и повесить табличку агресивные животные, не кормить!
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москали оно то да, но в последнее время всё больше убеждаюсь что вреда от месных малороссов покацапленных намного больше чем от тех москалей.
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Вот сижу, смотрю на фото и думаю... Вот куда денутся те "бравые солдатики" и вся эта бандота когда все это закончится? Ну пушилины-мушилины растворятся где то на просторах козлостана, а вот те бравые солдатики, у них ведь жизнь только начинается...
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чи закінчилося в Придністров'ї? чи закінчилося в Грузії?
так само і в нас буде. В кращому випадку - стіна.
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Кабздон - кабздох!
- Захар - зажмур!
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А когда ж там памятник Чепушилина появится?
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Кабздон- ПОЛИТИК? Это что-то новенькое )))
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*уйлу там бюстика не хватает.10 сантиметрового вялого.
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В акурат под надписями о "заслугах" парика. Можно в виде краника-глаза промывать святой водой для гундяевцев да в пианеры принимать с заглотом молодую поросль ватопитеков.
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Кацапський армійський поет Едік Шляпніков ще у 2013 нацарапав вірш про Кабздона. Треба було його на пам'ятнику напейсати - вірш зкріпний! Аж звільняєшся від кальсон та трусєлів!

Когда во мне поёт Кобзон...

Когда во мне звучит Кобзон
Я наполняюсь нот озоном!!!
Я становлюсь с ним невесомым -
Свободным от мирских кальсон!

Средь выступающих персон
Нет в мире красивей Кобзона!
Вокал его диапозона
Звучит сильнее, чем клаксон.

Его куплетов сладкий сон
Полезен и для кругозора...
Всегда я слушаю Кобзона
Когда во мне поёт Кобзон!
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Ну, спасібкі, сєпарюжкі! А то нє над чєм поржать било! Зєля з кварталом якось не штирить вже.( Развє шо сівуху харєй в салаті покажуть...
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В домбаса свої герої які і нафіг не потрібні Україні , разом з таким домбасом .
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Пупок відкопали? Бо без кабиздоховського пупка, що заритий був на Донбасі, пам'ятник не лігітимний! Неподалеку от памятника убитому главарю "ДНР" Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона - Цензор.НЕТ 222
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