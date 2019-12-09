 Неподалеку от памятника убитому главарю "ДНР" Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Церемонию посетил депутат российской Госдумы из оккупированного Крыма Андрей Козенко. Он зачитал послание вдовы певца Нинель Кобзон. Она написала, что "шахтерский край был дорогим для Иосифа Давыдовича с детства".
Как сообщается, новый памятник открыли у бюста убитому главарю "ДНР" Александру Захарченко.
В мероприятии принимал участие нынешний руководитель группировки "ДНР" Денис Пушилин.
Фото: twitter.com/den_kazansky
Напомним, Кобзон публично поддерживал поддерживаемые Россией группировки "ДНР" и "ЛНР" и неоднократно приезжал на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.
В мае 2018 года Украина лишила российского певца Иосифа Кобзона всех званий и государственных наград.
В январе 2019 года Совет Евросоюза исключил из списка санкций российского певца Иосифа Кобзона, который умер 30 августа 2018 года.
Побольше бы таких памятников........
Сражались два говна (с)
что я такой без парика
- давидыч мля ну ты задорнов
ничё шо я без головы?
кабздон в четверг слегка приумер
но когда в пятницу забрал
он курощупа стало ясно
что бобик всё без всяких "при-"
Дамбасятінів чекає Далекий Схід
На очереди Киви и святой Арсений? Клоунада...
прощай давидыч ну помянем
сказал печально курощуп
как вдруг кабздон санёк ты будешь
таки смеяться но привет
так само і в нас буде. В кращому випадку - стіна.
- Захар - зажмур!
Когда во мне поёт Кобзон...
Когда во мне звучит Кобзон
Я наполняюсь нот озоном!!!
Я становлюсь с ним невесомым -
Свободным от мирских кальсон!
Средь выступающих персон
Нет в мире красивей Кобзона!
Вокал его диапозона
Звучит сильнее, чем клаксон.
Его куплетов сладкий сон
Полезен и для кругозора...
Всегда я слушаю Кобзона
Когда во мне поёт Кобзон!