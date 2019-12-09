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 Общество
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Все про:интернет (1503) Гончарук_Алексей (365)

 До конца года власти проверят качество интернета во всех социальных объектах, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил органам исполнительной власти проверить все социальные объекты и пункты оказания услуг на доступ к качественному интернету.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас уже есть официальная статистика по подключению к интернету украинских школ. На очереди - детсады, библиотеки, больницы, ЦНАП, музеи и другие объекты. Это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов", - сообщил Гончарук.

Эту информацию собирает Министерство цифровой трансформации. Граждане могут оставить отзыв о качестве подключения хоть в школах, хоть у себя дома, на сайте https://broadband.gov.ua/. Скорость соединения определяется автоматически, достаточно лишь зайти на сайт и пройти экспресс-тест со своего компьютера или смартфона.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%, - глава Минцифры Федоров

"Современный и скоростной интернет в больницах, учебных заведениях или заведениях, оказывающих услуги, позволит украинцам получать более качественные услуги, а гражданам - не терять связь с государством и друг с другом", - добавил Гончарук.

До конца года власти проверят качество интернета во всех социальных объектах, - Гончарук 01До конца года власти проверят качество интернета во всех социальных объектах, - Гончарук 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164367
 
 
 Топ комментарии
 
І новим законом піднімуть плату за Інтернет в 10 разів.
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Все идит к етому. Рабов опять хотят отрезать от окружающего мира информации и заставить смотреть зомбоящик с тремя государственно-пропагандистскими каналами. На Рашке ето делают силовым путем, а нас же просто безумным повышением цен для рабов.
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Дорога Днепр - Запорожье . Сильный туман . Разметки почти нет . Ещё летом стёрлась . Гончарук , проверь . До конца года власти проверят качество интернета во всех социальных объектах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4870
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І новим законом піднімуть плату за Інтернет в 10 разів.
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Завтра в ВР одобрят правки в законопроект, которые увеличат плату за интернет в 10 раз
Дмитрий Сизов, Владимир Кондрашов вчера 16:22
https://internetua.com/zavtra-v-vr-odobryat-pravki-v-zakonoproekt-kotorye-uvelicsat-platu-za-internet-v-10-raz
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Саме зебобіки й повісяться після прийняття цього закону. Ані тобі квартал подивитися онлайн, ані в "одноклассниках" потусуватися.
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Думаешь ето не реально? Вполне могут так сделать. Сразу скажут что повышаются цены в 200 раз. Как всегда рабы выйдут на улицу возмущаться. И власть пойдет на уступки и сойдемся в цене не в 200 а всего лишь в 100 или 50 раз. Рабы радостно будут хлопать и танцевать что победили и напугали власти и олигофренов.
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Все идит к етому. Рабов опять хотят отрезать от окружающего мира информации и заставить смотреть зомбоящик с тремя государственно-пропагандистскими каналами. На Рашке ето делают силовым путем, а нас же просто безумным повышением цен для рабов.
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Я за свої гроші користуюся, а вам відключать.
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Вы лучше снабдите соц. обьекты мобильной связью, ато ето не выносимо и дорого дозвониться с мобильного на стационарный телефон укртелекома, особенно когда там не берут трубку а включают режим ожидания с раздражающей музыкой за которые со счета снимает приличные деньги.
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кровати и постель с посудой в больницы не думали купить?
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Брехуни... Це що перша трагедія... Ікожен раз влада звиздить про перевірки... Не буде публічних посадок будуть далі трагедії.
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Дорога Днепр - Запорожье . Сильный туман . Разметки почти нет . Ещё летом стёрлась . Гончарук , проверь . До конца года власти проверят качество интернета во всех социальных объектах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4870
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Если у нас власть вдруг за что то берется руками- жди повышения цен ничего общего улучшением и качеством не имеющие. На Рашке ето называет национализация и ущемление прав и свобод, а у нас то же самое называется покращенням и евростандартами.
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А на ентой прроверрке ничего не подцепишшшшшь???
Переписьпись наверна...
🤗
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Вы ЗЕгенераты сначала почистите украинскую интернет сферу и побаньте явно прокремлёвские сайты, а потом уже давайте проверяйте какой там доступ у селян к интернету. Ато через лет 10 в стране будет 99% ЗЕбилов которые хотят с Расиюшкой строить СССР 2.0 под руководством мудрого вождя *****.
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Ботоферма шакаладная влетит в копеечку
путчистам....
😁
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А прикольну штуку Гончарук знайшов ! (А може АраХам якийсь підказав по дружбі).Сам такою користуюсь...



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Не надо вываливать столько счастья сразу.Разберитесь вначале с анонсированными кредитами,а то в банках уже говорят о 15% и сумма залога ну его нах.... .
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Мені КСЗІ забороняє мати інтернет на роботі... який доступ? які швидкості, коли область з районами працює на 2Мб/сек?
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Колись для занюханого провайдера якогось Нікополя і 512 кб/с до Дніпра було за щастя. Мої колеги спостерігали як директор міні-провайдерської фірми не дочекався закінчення тестів каналу і почав кацати музику з mp3.alkar.net.
А... у вас на роботі мобільного Інету теж нема? Глушать?
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