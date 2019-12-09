 Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Дмитрия Темного похоронят 10 декабря на Черкасщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Темный, 1991 года рождения, уроженец села Малый Бузукив Смилянского района, младший сержант, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 7 декабря в 22.55 в районе населенного пункта Золотое Луганской области от смертельных осколочных ранений полученных во время обстрела наших позиций из автоматических гранатометов.

Распоряжением Черкасской районной государственной администрации, 10 декабря 2019 в районе объявлен день траура.

Для участия в церемонии похорон для всех неравнодушных 11.00 будет организован подвоз от здания Черкасской райгосадминистрации, который находится по адресу: ул. Чорновола, 157 в село Хацки и в обратном направлении.

У Героя остались жена и дочь