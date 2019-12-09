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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин и Зеленский пообщаются до совместной пресс-конференции "нормандской четверки", - Песков

Встреча президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского состоится до пресс-конференции лидеров "нормандского формата".

Информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, это так (...) до пресс-конференции", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Меркель, Макрон и Путин сели за стол переговоров - протокольная часть встречи завершена - теперь идет общение без прессы. ФОТО

Ранее программа парижского саммита предусматривала, что президенты РФ и Украины проведут встречу уже после совместной пресс-конференции "нормандской четверки".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что она "не имеет особых ограничений" по времени.

Предстоящий разговор Путина и Зеленского - первый личный контакт президентов России и Украины, которые до этого общались только по телефону.

Источник: https://censor.net.ua/n3164359
 
 
 Топ комментарии
 
Краще б )(уйло здохло б до " до пресс-конференции" Путин и Зеленский пообщаются до совместной пресс-конференции "нормандской четверки", - Песков - Цензор.НЕТ 7551
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СЕРЕНЬКИЙ КОЗЛИК НА ВСТРЕЧЕ С ВОЛКАМИ
Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3571
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профессиональная привычка актера-клоуна на вечеринках улыбаться всем....
Господа не любят мрачных комиков...
От таких привычек очень тяжело наверное отвыкать...
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лайк фотошопу?
Ти крутий як найкрутіше ЗЕбільное яйце)))
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Молодой еще. Ничего, научится. А петики помогут.
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На нормандській зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін потиснули один одному руки. Про це повідомляє прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков. (с)
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Клятий Порошенко!!! Як він посмів тиснути руку *****!
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от порошеко это было мерзко...., а для клоуна жать (целовать) руки хану Московии это очень даже органично смотрится...
тем более это желание 73% малороссов...
так что все нормуль...
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На відео, він йшов куди путін, поки Меркель не показал йому сісти на інший стілець.
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ЗЕбилы может хватит откровенный плохенький фотошоп подавать как перэмогу клоуна?? Или вы эту клоунаду на полном серьёзе воспринимаете??
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а ніфіга...В мордорі двойніків і тройніків ***** з запасом є.
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Буде нахиляти до газових знижок... Якщо шмаркля погодиться, значить взяв гроші й продав Україну...
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ПРИЗЕНТ України. #призент.
Однозначно в меморіз )

Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1373
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Це як "презент" (подарунок), але якийсь прип*здений.
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После вторжения советского союза в Чехословакию в 1968 году президент США Джонсон говорил о том, что "мы надеемся, что: это недоразумение не будет иметь длительных последствий". А премьер-министр Франции Мишель Дебре называл подавление Пражской весны «неприятным инцидентом».

Позже в своих мемуарах европейские и американские политики станут перекладывать ответственность друг на друга.
Киссинджер напишет, что это Европа давила на США, настаивая на соглашениях с СССР. А европейские дипломаты станут кивать на то, что Вашингтон стремился заручиться помощью Москвы для того, чтобы выйти из вьетнамскогой войны.
А Чехословакия была оставлена в одиночестве.
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Чехословакию два раза "кидали" в 1938 и 1968-м!
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Вставание с колен жестоко и беспощадно.
Но все же попадут в Рай из этого Ада? Как было обещано?

Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5291
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