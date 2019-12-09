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 Политика Украины
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 Заработал круглосуточный онлайн-чат для предпринимателей, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с правительственным контактным центром открывает горячую линию для предпринимателей.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это инструмент, который избавит вас от лишнего стресса и освободит время для развития собственного дела. Мы подскажем ответы на вопросы административного характера, касающиеся создания, деятельности или закрытия бизнеса. Отныне предприниматели не останутся один на один со своими проблемами", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что горячая линия будет работать круглосуточно, а пока что - в тестовом режиме онлайн-чата. В будущем планируется добавить еще телефонную линию и чат-бот.

Заработал круглосуточный онлайн-чат для предпринимателей, - Минцифры 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164357
 
 
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І на всі питання після музики та довгого чекання буде одна відповідь?
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Чекайте відповідь! Ваш дзвоник дуже важливий для нас!
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Ета пабєда ! (а скільки витрачено на цей проект ? Це ж і купу народу працевлаштували ? )
І в медицині є успіхи,після того,як американку прибрали ! :
Запрацював цілодобовий онлайн-чат для підприємців, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 4183
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