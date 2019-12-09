 Зеленский, Меркель, Макрон и Путин сели за стол переговоров - протокольная часть встречи завершена - теперь идет общение без прессы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые сели за один стол.

Также на встречу пришли представители делегаций.

По завершению переговоров ожидается совместная пресс-конференция руководителей Украины, России, Франции и Германии - она ​​запланирована ориентировочно на 22:00 по Киеву после рабочего ужина. Прессу попросили выйти из зала.

Встреча участников переговоров

Начало переговоров