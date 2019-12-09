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 Политика Украины
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 Зеленский, Меркель, Макрон и Путин сели за стол переговоров - протокольная часть встречи завершена - теперь идет общение без прессы. ФОТО

Лидеры "нормандской четверки" сели за один стол - как предусмотрено протокольной частью переговоров в четырехстороннем формате

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ. 

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые сели за один стол.

Также на встречу пришли представители делегаций.

По завершению переговоров ожидается совместная пресс-конференция руководителей Украины, России, Франции и Германии - она ​​запланирована ориентировочно на 22:00 по Киеву после рабочего ужина. Прессу попросили выйти из зала.

Встреча участников переговоров 

Зеленский, Меркель, Макрон и Путин сели за стол переговоров - протокольная часть встречи завершена - теперь идет общение без прессы 01

Зеленский, Меркель, Макрон и Путин сели за стол переговоров - протокольная часть встречи завершена - теперь идет общение без прессы 02

Начало переговоров

Источник: https://censor.net.ua/n3164355
 
   
 Топ комментарии
 
Вона певно єдина, що хоча б для блізіру захищає Україну.
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Щоб закінчити війну з окупантом, треба або перемогти або здатися, Порох не зробив ні того ні іншого, що зробить Зеленський?
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Давайте дождёмся результатов и тогда будем говорить.
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Теж справедливо, присутність Міллера, Новака, Вітренко та Оржеля на перемовинах впливає на війну ?
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Если уж по чесноку - Порох как раз сдался, подписав Минск-2.
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війну неможливо закінчити.
лише перемогти або зазнати поразки.
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Нельзя закончить то, что не начиналось. По крайней мере официально.
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СРСР ще воює з Німеччиною? Бо війну він і досі не об'явив.
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Типичное совковое заблуждение. Германия объявляла войну СССР. Учите историю не по гебнявым методичкам.
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ВИнтрогий ванька вали на сру весну со своими гебнявыми методичками про "войну не начинали"
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А Вовіка тільки за Милованова треба відправляти на дострокові. Ще є багато інших питань. Чому добровольці сидять, наприклад? Нізащо. Пєця посадив, але чому Вовік не звільняє? Вже пів року пройшло. Корупції на митниці теж не поменьшало
Висновок простий: Пєця і Воха - одна і та шахрайська шобла.
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А Песков говорит, руку пожал, брешет наверное?
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Так принято в дипломатии, если намерен вести переговоры. А если нет, то воюей. Подстрекатель-бульбаш..
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А почему когда Порошенко поджал руку ***** то все ЗЕбилы аж усерались кричали зрада???
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А почему Вы Порошенко тыкаете фоткой с рукопожатием?
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Стол на гидравлике для европоддонов? От французов ожидал чего-то поизящнее.
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Давайте дождёмся результатов и тогда будем говорить. Слава Украине !!!!!!!!!!!!
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Мокша не надейся народ Украины не допустит здачи страны твоей вонючей на Рабсии..
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Это еще раз подтверждает то, что ты- всего лишь бот с пециной ботофермы. Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси - Цензор.НЕТ 6814 Каким бы ни был результат этих переговоров (даже если наилучшим для Украины), ты всё равно с остервенением будешь бросаться на Зеленского, защищая барыгино добро, украденное у народа Украины. И да. В конце, как истинный "патриёт", обязательно будет "Слава Украине!" А как же без этого? Из ваших уст это звучит, как "славить" дойную корову, доведенную за 5 лет до анорексии. Тьфу, какое ДНИЩЕ.
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Дуже пагано відношусь до Зеленского, але в цьому випадку буду просити Бога, щоб допоміг йому захистити Україну. (звичайно, якщо у Зеленского такий намір, якщо ні, то справа за нами, українці і Бог теж з нами. Слава Україні. Смерть ворогам(путіну та інш.)
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Смотрю я на наряды Мерхель..... Антиреклама немецкой швейной промышленности. Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси - Цензор.НЕТ 8711
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Немецкая промышленность не нуждается в такой рекламе.
Как раз у Меркель - деловой стиль.
А что .ляди с Луивитонами лучше?
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Никто не спорит, что это "деловой стиль". И что политик её ранга на переговорах/встречах должен этого стиля придерживаться. Тут вопрос не в стиле, а в нарядах. В любом стиле можно подобрать вещи, которые, даже при наличии далеко не идеальной фигуры, скрывают её недостатки и подчеркивают достоинства. Визуально делая силуэт более привлекательным. Но это не о Меркель и не о её нарядах. Невозможно представить, чтобы во всей Германии нельзя было подобрать для канцлера (первого лица государства) наряд (пусть тот же пиджак/брюки или брючный костюм) из разряда тех, о которых я написал. Или пошить на заказ, чисто на неё, наконец! Бред.
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На Меркель шо не надень будет как мешок висеть..фигура такая.
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Путін черговий демонструє Европі що він повелитель суперконтиненту від Владивостока до Лісабону...!?
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***** с Микроном сразу начали целоваться в засос.... Ах , mon ami Volodia , как я рад тебя видеть!
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Французский поцелуй по праву может считаться одним из самых популярных, ведь по чувственности ему нет равных . Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси - Цензор.НЕТ 5483
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Что бы не получилось так как Моника учителям зарплаты считала Что в результате получился пшик
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Прикольная часть встречи завершена а дальше....
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Ух ці Зебіли завжди срач де вони і це 73% країни ?
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Сел Зебил за стол и говорит *****: Владимир Владимирович, ну заберите меня к себе, хотя бы за долги!
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