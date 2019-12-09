 Администрация морских портов 2 года собирала с суден лишние платежи, ее оштрафовали на 5,5 млн грн, - АМКУ

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" в 2017-2018 гг. взимала с судов, заходящих в порты Украины, кроме корабельного сбора, такие дополнительные средства:

- за услуги по оформлению прихода судов в порт;

- за услуги по оформлению выхода судов из порта;

- за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств", - написал он.

На самом деле все эти сборы входили в корабельный сбор. А у Администрации морских портов Украины не было оснований брать за это деньги с судов.

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"Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. НА ГП "АМПУ" наложен штраф в размере 5,5 млн грн.", - добавил Терентьев.