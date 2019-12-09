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Все про:Антимонопольный комитет (350) Терентьев (47) АМПУ (26) штраф (873)

 Администрация морских портов 2 года собирала с суден лишние платежи, ее оштрафовали на 5,5 млн грн, - АМКУ

Антимонопольный комитет Украины признал нарушением чрезмерное взыскание Администрацией морских портов Украины средств в судов. Администрация морпортов оштрафована на 5,5 млн гривен.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" в 2017-2018 гг. взимала с судов, заходящих в порты Украины, кроме корабельного сбора, такие дополнительные средства:

- за услуги по оформлению прихода судов в порт;

- за услуги по оформлению выхода судов из порта;

- за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств", - написал он.

На самом деле все эти сборы входили в корабельный сбор. А у Администрации морских портов Украины не было оснований брать за это деньги с судов.

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"Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. НА ГП "АМПУ" наложен штраф в размере 5,5 млн грн.", - добавил Терентьев.

Администрация морских портов 2 года собирала с суден лишние платежи, ее оштрафовали на 5,5 млн грн, - АМКУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164353
 
 
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Это ещё не вся правда про порты Украины. В Украинских портах взымают завышенный корабельный сбор, который не соответствует разрядности этих портов. Когда устанвливали разрядность таких портов как Одесса и Черноморск, они могли предоставить больше услуг, как у причалов портов , так и на внутреннем и внешнем рейде. Сейчас всё ушло в былое. Например и одесский порт и ильичёвский порт могли предоставить питьевую воду с каждого причала порта. Сейчас таких причалов просто нет.
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P.S. Дописка. Сейчас в порты поприходили такие специалисты из торговли, что не каждый поймёт, о чём я написал в предыдущем посту, потому что воду с причалов перестали давать в конце 70 гг прошлого столетия. Системы пришли в негодность и их срезали, а поддерживать не стали.
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