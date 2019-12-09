 С начала суток - 2 обстрела, потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Неподалеку от Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Березового - из автоматических гранатометов", - сказано в сообщении.

"Сегодня, 9 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили в пресс-службе.

В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника.

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