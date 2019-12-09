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 С начала суток - 2 обстрела, потерь нет

Враг нарушал режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Неподалеку от Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Березового - из автоматических гранатометов", - сказано в сообщении.

"Сегодня, 9 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили в пресс-службе.

В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника.

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С начала суток - 2 обстрела, потерь нет 03

Источник: https://censor.net.ua/n3164348
 
 
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"Сейчас в гарнизонах ВС Украины в очереди на жилье - более 47 тысяч семей военнослужащих, около семи тысяч из которых ждут новоселья почти 20 лет. С началом антитеррористической операции списки квартирной очереди изъяты из свободного доступа во избежание утечки персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Завтра в утрішнему звіті побачимо, як базарили сьогодні у Парижі...
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