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 Политика Украины, За рубежом
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 Началась встреча "нормандской четверки", - ОП. ВИДЕО

Завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с Канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Офиса президента.

"Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в "нормандском формате", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-конференция по итогам встречи "нормандской четверки" перенесена на более позднее время

В ОП напоминают, что сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с Президентом России Владимиром Путиным.

После этого состоится пресс-конференция по результатам переговоров в "нормандском формате".

Источник: https://censor.net.ua/n3164345
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы не могут написать на чмошую мразину что оно Хуйло. Это говорит о многом...
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Идиот, сегодня могут переиграть Страну, а это куда как хуже. Все твой зелепуп до одного места!!!
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Сам дорогу найдёшь , или указать стрелочкой .? Почалася зустріч "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 9160 .
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Мы хотим свое на своей земле, а Россия хочет чужое,наше. За нами правда, за ними ложь и ничего,кроме лжи. Мы хотим мира,они войны,считая себя "великими". Все равно мы неизбежно победим,чтобы не случилось. Слава Украине!
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а кто смотрел как пуйло шло мимо оркестра, шо у него с рукой случилось?
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И не только с рукой.
Судя по походке, у него острый геморрой. Почалася зустріч "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 9674
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У петекантропов сегодня очень важный день - вдруг ***** не удасться ничего навязать Зеленскому, тогда широко анонсированная грандиозная зрада окажется мыльным пузырем . Поэтому все соевые макаки переживают за *****, что бы не подвел их ожиданий!
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тогда зелох навяжет шото путлеру, может шнурки, или хер на рояле?
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Ребят, а как вы собираетесь проводить Майдан? Вы понимаете, что если сегодня что-то подпишут, то это поддержат и Германия, и Франция, и США? Вы собираетесь идти против них?
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Що означає "збираєтесь проводити", Майдан виникає сам і менше всього звертає увагу на інші країни.
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Ну, понимаешь ли, соглашение с Овощем тоже много кто поддерживал, а бежать ему все равно пришлось. Кроме того, у президента нет полномочий изменять границы или территориальное устройство Украины. Это прописано в нашей Конституции и украинцам в этом вопросе как бы насрать на мнение Запада.
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А таким, что Трамп сказал Зеленскому: я надеюсь, что Вы встретитесь с Путиным и решите проблемы, потому что вы очень долго воюете.
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Ну я не затрагиваю территориальные вопросы - это святое. Но Майдан против Овоща поддерживала Америка, а с ней и Европа. А теперь они будут против Майдана, вот в чём смысл.
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Кто тебе сказал чушь про поддержку майдана Америкой? КацапТВ? Кроме того интересы США и той же Германии уже давным-давно не совпадают. При участии делегации Запада с Овощем Майдан подписал соглашения. Запад выступал сдерживающим фактором - не более того. Но это не помогло - Овощу пришлось бежать.
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Хорошо, посмотрим, кто окажется прав. Я ставлю на то что зрадные соглашения будут подписаны. Германия, Франция и США их поддержат и Майдана не будет. Ведь тем и интересна жизнь (во многом) - ты оказался прав или нет. Посмотрим.
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Я не думаю, что Зеля подпишет Зраду - он слишком ссыкливый для этого. Что Майдан может повториться - он знает. Что армия не займет его сторону - тоже знает. И самое интересное, что Аваков тоже не займет. А на Богдане и Шефире до Ростова не доедешь. Так что скорей всего попи...дят и разойдутся. Но это тоже мое личное мнение. Посмотрим.
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*Майдана (с большой буквы, само собой)
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Тем временем США предали !!

Официальная статистика Госдепа (МИД) США за 2019 финансовый (фискальный) год.
Доля отклонений в гостевых визах (B-visa) для поездок в США: гражданам Украины 45,06%.
Для граждан России 15%.

Польши ~ 4%,

Румынии ~ 10%.

Венгрии ~ 10,5%,
Словакии ~ 16%,

Белоруссии ~ 23%
Молдовы ~ 61%,
Ирана - 87%,
Джибути - 85%,
Сомали - 80%,
Йемена - 78%.
Микронезии, Палау и Северной Кореи (100%).
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А США присягали Україні? Як можна зрадити тому, кому не давав присягу. Правильно роблять що не дають всім .
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потому что под видом граждан Украины в США прут лугандонцы и крысчане
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.Посмотрел бы я на Бубочку в 2014 , когда бы ему досталась такая Украина как Пороху ,, без армии и с пустой казной . .
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І з якої свиня Парашенко вкрав сотні міліардиів гривень
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Ага ,, тольки не мильярдив , а -трильйон квадрильйонив . !! Почалася зустріч "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 6508 .
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До Пороха инфляция 15% При нем 5% рост экономики до -15% после +4,8% армии до не было после есть золотовалютные было 0 после 20 миллиардов $ гос дол - 7 миллиардов а что зе сделал хорошего кроме -1,7 промышленности за 4 месяца +1 миллиард гос долга цены ростущие при том что доллар падает и подобного ?
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Злоба и несуразица соерыговых придурков доставляет.
Идиоты песные, почему кудряшкапью не смог собрать нормандский саммит? Наверное сыньоносому очень все доверяли, да?
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А нах он нужен , этот формат . Он нужен одним вам , зебанашкам . Почалася зустріч "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 9960 .
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порохоботы пока все делают правильно, помагают Президенту расслабится на переговорах, спасибо.
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розслабляються пiсля, а не пiд час. що за маячню ти тут пишеш?




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ну да, маячню)))))))), вопрос красных линий решен за него, картинка есть, плохо что мало пришло народу...........
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Зе взял с собой Авакова и Баканова . Но зачем ? Наверно Путин что-то не по плану сделал а Зе звоню Баканову по поводу этого черта !
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Украина то будет но не как страна а Маларосия ну а что как этот охломон 1,7% промышленности угробил за 4 месяца инвесторов отогнал которых и так не очень много было солдаты воевать не хотят ведь был в АТО будешь и в тюрме
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а все заметили,какое у ***** напряжённое выражение морды лица?
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то свежего ботокса излишне закачали, но, к сожалению, судя по веселому настроению лаврова и суркова (когда они заходили в зал для совместного заседания и рассаживались по стульям, это уже после двухсторонних встреч) пока все идет согласно их ожиданиям
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от молодці! сьогодні попрацюють гарненько.
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