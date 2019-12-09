 Началась встреча "нормандской четверки", - ОП. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Офиса президента.
"Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в "нормандском формате", - отмечается в сообщении.
В ОП напоминают, что сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с Президентом России Владимиром Путиным.
После этого состоится пресс-конференция по результатам переговоров в "нормандском формате".
Судя по походке, у него острый геморрой.
Официальная статистика Госдепа (МИД) США за 2019 финансовый (фискальный) год.
Доля отклонений в гостевых визах (B-visa) для поездок в США: гражданам Украины 45,06%.
Для граждан России 15%.
Польши ~ 4%,
Румынии ~ 10%.
Венгрии ~ 10,5%,
Словакии ~ 16%,
Белоруссии ~ 23%
Молдовы ~ 61%,
Ирана - 87%,
Джибути - 85%,
Сомали - 80%,
Йемена - 78%.
Микронезии, Палау и Северной Кореи (100%).
Идиоты песные, почему кудряшкапью не смог собрать нормандский саммит? Наверное сыньоносому очень все доверяли, да?
https://twitter.com/artursorin/status/1204085722120151046