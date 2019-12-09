 Началась встреча "нормандской четверки", - ОП. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Офиса президента.

"Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в "нормандском формате", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-конференция по итогам встречи "нормандской четверки" перенесена на более позднее время

В ОП напоминают, что сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с Президентом России Владимиром Путиным.

После этого состоится пресс-конференция по результатам переговоров в "нормандском формате".