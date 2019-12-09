 Пресс-конференция по итогам встречи "нормандской четверки" перенесена на более позднее время

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Ранее сообщалось, что "нормандский саммит" должен начаться в 17:00 по Киеву.

При этом анонсированная ранее на 19:45 итоговая пресс-конференция лидеров Франции, Украины, Германии и России перенесена по меньшей мере на 22:00.

По неофициальной информации, лидеры еще будут иметь рабочий ужин.

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