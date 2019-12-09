 Экс-директор ЛБТЗ Тымкив, "забывший" задекларировать 4,6 млн, предстанет перед Антикоррупционным судом

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

В результате расследования, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что чиновник умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования квартирой в городе Вена (Австрия) стоимостью 381 тыс. евро, которая принадлежит его жене.

Также подозреваемый "забыл" указать в декларациях сведения о своей компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом 50 тыс. долларов США.

Кроме того, указанное должностное вместе с другими лицами обвиняется также в растрате средств государственного бюджета на ГП "Львовский бронетанковый завод" при закупке военного имущества. Это дело уже слушается в Высшем антикоррупционном суде.

В сентябре этого года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву в недекларировании около 4,6 млн грн.

Читайте также: "Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнил гособоронзаказ по ремонту партии танков Т-72, - "Укроборонпром"

Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.



15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.



18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.