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Все про:завод (373) Львов (3572) Укроборонпром (832) САП (1212)

 Экс-директор ЛБТЗ Тымкив, "забывший" задекларировать 4,6 млн, предстанет перед Антикоррупционным судом

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против бывшего директора государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в подаче недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2016-2018 годы.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

В результате расследования, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что чиновник умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования квартирой в городе Вена (Австрия) стоимостью 381 тыс. евро, которая принадлежит его жене.

Также подозреваемый "забыл" указать в декларациях сведения о своей компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом 50 тыс. долларов США.

Кроме того, указанное должностное вместе с другими лицами обвиняется также в растрате средств государственного бюджета на ГП "Львовский бронетанковый завод" при закупке военного имущества. Это дело уже слушается в Высшем антикоррупционном суде.

В сентябре этого года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву в недекларировании около 4,6 млн грн.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.

15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.

18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.

Экс-директор ЛБТЗ Тымкив, забывший задекларировать 4,6 млн, предстанет перед Антикоррупционным судом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164338
 
 
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Компании в Белизе имеют объявленный капитал по умолчанию 50т$. Оплачивать его не нужно. По жене - тоже шито белыми нитками. Значит нам показывают туфту, имитацию расследования
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А ведь все так просто: все что укрыл от декларации - автоматически конфисковать. Все, происхождение чего не смог подтвердить - автоматически конфисковать. И коррупция резко пойдет на спад.....
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Зірвали з язика )))) Бачу, я не один прочитав заголовок статті у гендерному ключі )))
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Да, писали, что у него еще компания в Белизе, появившаяся во время войны... Ексдиректор ЛБТЗ Тимків, який "забув" задекларувати 4,6 млн, постане перед Антикорупційним судом - Цензор.НЕТ 2283
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