 "Я был частью внешнеполитической команды Украины и говорил об угрозах, которые вижу", - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "ГОРДОН"
Отвечая на вопрос журналиста о схожести позиции Климкина с позицией команды экс-президента Петра Порошенко, которая начала акцию "Нет капитуляции!" против выполнения "формулы Штайнмайера", экс-министр заявил, что не стоит проводить такие параллели.
"Я никогда не был частью политической команды Порошенко, я был частью внешнеполитической команды Украины. Я никогда не кричал про какую-то "капитуляцию", а говорил об угрозах, которые вижу – на основе анализа и опыта", – отметил Климкин.
Он высказал мнение, что внутри страны нужна реальная дискуссия, потому что общество должно понимать цену действий власти.
"Поэтому настаиваю на общенациональной дискуссии, для воплощения которой буду создавать соответствующую платформу. У нас как таковой даже дискуссии относительно Донбасса нет. И то, что она вообще началась, пусть и с "формулы Штайнмайера", очень хорошо", – добавил экс-министр.
Причем рашка тогда НЕ собиралась вторгаться в Украину - только-только они сбили Боинг, а теперь подставляться?
напомни хоть раз - был ли случай, чтобы Порох ехал на встречу - а переживала ВСЯ Украина?
Наоборот: вся Украина была спокойна - никто не выходил на Майдан с требованиями "Нет капитуляции!", и НИ один иностранный деятель и главы стран - НЕ призывали Пороха: "Не сдавайте Украину!.... Как это деляют сейчас ВСЕ страны - от моники шмаркли
Кристер Парис записал интервью с очевидцами трагических событий августа 2014 года. В частности, доброволец Ярема Галайда подтверждает роль Геннадия Корбана в побуждении бойцов к штурму Иловайска.
«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.
Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.
«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку? Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии?
Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это.
Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
Порошенко настолько токсичный, что минимально адекватные от него дистанцируются. Что и показал порохо-минимайдан. Никого не быо, люди не поддержали. Это хорошо. Угрозы, что выведем людей, лишь не трогайте прошлую власть, этот шантаж не работает. Пора Пораженку за граты, надолго
В кацапских ?