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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (17933) Климкин (2315)

 "Я был частью внешнеполитической команды Украины и говорил об угрозах, которые вижу", - Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что никогда не был частью политической команды экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом он заявил в интервью изданию "ГОРДОН"

Отвечая на вопрос журналиста о схожести позиции Климкина с позицией команды экс-президента Петра Порошенко, которая начала акцию "Нет капитуляции!" против выполнения "формулы Штайнмайера", экс-министр заявил, что не стоит проводить такие параллели.

"Я никогда не был частью политической команды Порошенко, я был частью внешнеполитической команды Украины. Я никогда не кричал про какую-то "капитуляцию", а говорил об угрозах, которые вижу – на основе анализа и опыта", – отметил Климкин.

Он высказал мнение, что внутри страны нужна реальная дискуссия, потому что общество должно понимать цену действий власти.

"Поэтому настаиваю на общенациональной дискуссии, для воплощения которой буду создавать соответствующую платформу. У нас как таковой даже дискуссии относительно Донбасса нет. И то, что она вообще началась, пусть и с "формулы Штайнмайера", очень хорошо", – добавил экс-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского и Ермака, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3164332
 
 
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умница и тесть герой в крыму путинолюб
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После того,как Ленка Зеленская в 2014 году призвала через соцсети сдавать сепарам позиции ВСУ.а она,напомню,сейчас "первая леди",напоминания о чьем-то тесте в Крыму звучат недолуго.
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Я возможно подзабыл, напомните мне те случаи, когда великий дипломат, полководец и президент Порошенко встречался с ******, был ли хоть один раз, когда мы всей страной испытали гордость от того, как уделал Порох путина?
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ты подзабыл, что из себя представляла Украинская Армия, когда ***** попёрло регулярными войсками
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Да, а Порошенко гонял танки туда-сюда на парад, а чтобы прорвать котел в Иловайске техники не хватило
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"туда сюда" все 5 танков - что выделили на парад - которого ждала ВСЯ Украина, а особенно - бойцы ВСУ? в то время как беня решил втихаря захватить ЗуГРЭС и кинул добробаты в Иловайск...
Причем рашка тогда НЕ собиралась вторгаться в Украину - только-только они сбили Боинг, а теперь подставляться?
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почему порохло во время гибели солдат ВСУ под Иловайском стоял и лыбился на параде?
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тебе побачив, ось і скалився... Чи ти у танку під Іловайськом горів?
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так было ВСЕГДА - Украина была уверена что Порох НЕ сдаст, и гордилась этим)
напомни хоть раз - был ли случай, чтобы Порох ехал на встречу - а переживала ВСЯ Украина?
Наоборот: вся Украина была спокойна - никто не выходил на Майдан с требованиями "Нет капитуляции!", и НИ один иностранный деятель и главы стран - НЕ призывали Пороха: "Не сдавайте Украину!.... Как это деляют сейчас ВСЕ страны - от моники шмаркли
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ТЫ бред и брехню написало
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але, зебил.. вылезь из своего гоФноящика с г+г))
Кристер Парис записал интервью с очевидцами трагических событий августа 2014 года. В частности, доброволец Ярема Галайда подтверждает роль Геннадия Корбана в побуждении бойцов к штурму Иловайска.
«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.
Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.
«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко
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https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку? Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии?
Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это.
Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.

Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?

От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
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более того, когда моника шмаркля собрался на встречу с фуйлом - кремль поднял своих БОТОВ на оправдание и выгораживание моники. "Я был частью внешнеполитической команды Украины и говорил об угрозах, которые вижу", - Климкин - Цензор.НЕТ 3682
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Точно тогда всей страной не волновались, как сегодня всей сРной переживаем. Дипломат и полководец может выжать из ситуации максимум. У тебя были варианты?
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Я щось не зрозумів, а що є привід пишатись перемогою Зебіла?
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В Минске с Меркель и Олландом, когда они все ночь не спали. Бацька им варил кофе.
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Генсек НАТО: "Рішення прийнято! Україна буде членом НАТО". Столтенберг виступив з гучною заявою про Україну"Я был частью внешнеполитической команды Украины и говорил об угрозах, которые вижу", - Климкин - Цензор.НЕТ 496Україна і Грузія обов'язково будуть членами НАТО, хоч чіткі терміни цього поки невідомі. Тому поки країни повинні цінувати проміжні стадії на шляху до вступу в Альянс. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на конференції NATO Engages в Лондоні, передають Патріоти України.
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Политический Кашпировский, Надо было не говорить, а ликвидировать угрозы дипломатическим путем, тебя туда для того ставили, а ты, согласен, прозвездел и все дела.
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Тебя дурака в сельсовет поставить, ликвидировать угрозы навозных мух в помещении, и то не справишься, а рассуждаешь о великом. Иди побрей под мышками, почисти зубы и грязь из под ногтей.
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Загрози з боку росії на Нормандській зустрічі є. Але попередня стаття, де Клімкін виклав своє бачення цих загроз говорить про його поблажливе ставлення до їхніх непрофесійних дій.
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опа-ча, Браво Климкин! Так я тоже никогда не был в команде Пороха. Ну как бы. Но чуть хотелось. Ото нихрена у вас всех и не вышло, что вы не были одной командой! Сходи к Шустрому в пятницу, там подбирают. Расскажи задним числом про число-ПИ. Это про писюков писюкастых! А мы поплюём в экран!
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Климкин никогда, оказывается, не был частью политической команды порошенко ! Это уже даже интересно. Петя явно уже на хрен никому не нужен. Из него путчист и политик : как из говна пуля. Что он хорошо умеет - это лгать на публику и воровать
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еще один зрячий шыкалодным глазом "Я был частью внешнеполитической команды Украины и говорил об угрозах, которые вижу", - Климкин - Цензор.НЕТ 4799 а расейский пачпорт таки бережно хранит.....
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===Я никогда не был частью политической команды Порошенко, я был частью внешнеполитической команды Украины.===

Порошенко настолько токсичный, что минимально адекватные от него дистанцируются. Что и показал порохо-минимайдан. Никого не быо, люди не поддержали. Это хорошо. Угрозы, что выведем людей, лишь не трогайте прошлую власть, этот шантаж не работает. Пора Пораженку за граты, надолго
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В учебниках пишут, что при демократии народ выдвигает избранников во власть и не устраивает общественных дискуссий. А еще есть один из принципов демократии, демократический централизм. Меньшинство подчиняется большинству. Все остальное хаос ведущий к самоуничтожению.
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Это в каких учебниках пишут ?

В кацапских ?
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кацап климкин сафсем поехал. не смирится никак. хотел век править. пшол ты уже!
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Оба-на. Недооценивал я этого курского паренька. Переобулся налету!
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У команді петріотів з'явився черговий зрадник? "Я був частиною зовнішньополітичної команди України і говорив про загрози, які бачу", - Клімкін - Цензор.НЕТ 7506
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