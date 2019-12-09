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Все про:Житомирщина (776) колония (340) побег (300)

 Двое осужденных сбежали из колонии в Житомирской области

В Житомирской области в ночь на 9 декабря двое осужденных сбежали из Райковской исправительной колонии

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным правоохранителей, из исправительной колонии сбежали осужденный за кражу Николай Моисеенко, 1980 года рождения, и Геннадий Мазур, который отбывал наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков, 1985 г. р.

"Место отбывания наказания самовольно оставил Моисеенко Николай Николаевич 07.08.1980 г.н., уроженец с.Маркуш Бердичевского района, проживающий в с. Великой Фосне Овручского района. Также среди разыскиваемых - Мазуренко Геннадий Павлович, 20.03.1985 г.н., уроженец с. Заболоти Радомышльского района", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение осужденных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164327
 
 
 Топ комментарии
 
местные,и до киева не далеко.Майдан зросте,заховає
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А что порохоботы в колонии все?
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А сбежали то как? Через дверь, окно или через дымоходную трубу канализации...
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местные,и до киева не далеко.Майдан зросте,заховає
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Они чё там на пожизненном были? Добавят лет по несколько.Придурки!
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Вот радуют сегодня контрасты новостей. Вчитайтесь ещё раз в текст. Самовольно покинул. И сбежали. Ну не стёб! В смысле один в самоволку, а другой с ним вслед но сбежал! Сменить всю смену суточную и начальника колонии. Он уже наелся. * С Одесского кичмана сбежали два уркана*.... !
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