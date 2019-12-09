 Зеленский проводит переговоры с Меркель в Париже

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба главы государства.
"Продолжается двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Зеленский провел двусторонюю встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
И принуждать к евросоитию с пуйлом не будет.
А не хочешь - будет тебе пуйлова труба, но после возврата Крыма.
Вот и притихнет канцлерша.
Наш гений дипломатии, философ и мыслитель, в прошлом суровый военный, - Владимир Зеленский не оставит пуйлу никакого шанса...
Бабушки, оне такие.
вавку зеленкой помажет (о чем это я?)))
играющий на пианинотам вижу.
Где-то во Франции.
Товарооборот между рашкой и Германией, в 2018 году, составил 59,6 млрд долларов.
Товарооборот между Украиной и ЕС, в 2018 году, составил 26,3 млрд долларов.
Интересно, что посоветуют Зеленскому, Меркель с Макроном?
Не можно бути таким тупим.
Ось їх ведуть з-під готелю "Турист" після інструктажа.Ввечері-зарплата.Це вони кричать "А чьто мнє дала ета страна ! Пусть синпарашенка ваюєт ! і Развє на ету пєнсію можна пражить !"