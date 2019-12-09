 Зеленский проводит переговоры с Меркель в Париже

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба главы государства.

"Продолжается двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский провел двусторонюю встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский начал встречу с Макроном, Путин проводит переговоры с Меркель