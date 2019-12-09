Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-служба главы государства.
"Завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видения завершения войны на Донбассе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Макрон как принимающая сторона ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.
(глинтвейн... или уксус ?)
вот это правильно. вазелин знает что такое "сценарий". ему привычно
Це коли партнерка (чи партнер) набирає в рота ковток шампаньйоли, а потім робить французьке кохання.
Витончений плезір тут полягає у дії бульбашок шампанського на струк.
2007 - одружився зі своєю колишньою вчителькою французької мови Бріджит Макрон, старшою від нього на 24 роки, у яку був закоханий зі шкільних часів. Спільних дітей пара не має.
поинтересуйтесь, что это означает.
Участие Авакова в переговорах особенно приятно.
Дело в том, что в РФ он объявлен в розыск