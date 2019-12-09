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 Политика Украины, За рубежом
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 Завершилась двусторонняя встреча Зеленского и Макрона в Париже, - ОП

Двусторонняя встреча Президента Украины Владимир Зеленского и Президента Франции Эмманюэля Макрона завершилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-служба главы государства.

"Завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видения завершения войны на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон как принимающая сторона ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.

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Завершилась двусторонняя встреча Зеленского и Макрона в Париже, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164323
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше бы Хуйло встретился с виселицей...
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НавЭрное Макарон в уши Моники херни якойисть надув!
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Бабок он хочет,всё остальное прикупится.
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Про Макрона помню фильм был в конце 80-х - "Эмануэль".
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НавЭрное Макарон в уши Моники херни якойисть надув!
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Там каждый будет дуть исходя из своих интересов.
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Нє, янеЛох віддав Макрону найвищу почесть, збацав "ківою" на піаніно, собачий вальс.
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Тема интересует исключительно петярастов как повод для очередного обсыра ЗЕ. Остальное адекватное население Украины спокойно ждет результатов переговоров. Лишний пердеж в лужу ничего не даст, но петя своим растам платит за это бабло.
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ниче не решено, пока украинцы не согласуют.
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Лучше бы ***** встретился с виселицей...
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пока Рачку не закопает, шоб ниадин волос не упал.
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французский шарм, немецкая педантичность, руцкий долбло**зм... и украинское счастье..
(глинтвейн... или уксус ?)
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Ох у ни туса там! Клоун, геронтофил, педофил и немецкая матюрка! Жесткое порно получается.)))) Завершилась двусторонняя встреча Зеленского и Макрона в Париже, - ОП - Цензор.НЕТ 2685
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Воно то так, але "великий" музикант маленького зросту, там тільки один!
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"ознакомил Зеленского сценарию и форматом проведения переговоров"
вот это правильно. вазелин знает что такое "сценарий". ему привычно
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Ани наверна обсуждали,какой вазелин больше нравицца пуцьке?
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Може, запропонував зробити йому "французьке шампанське"?
Це коли партнерка (чи партнер) набирає в рота ковток шампаньйоли, а потім робить французьке кохання.
Витончений плезір тут полягає у дії бульбашок шампанського на струк.
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Макарон хочет славы не меньше, чем Зеля!
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Бабок он хочет,всё остальное прикупится.
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Нормального мужика Эманнуелью не назовут. После того как он облизал ***** все стало ясно.
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Та ще й геронтофіл. Кожному своє, але... зазвичай чоловіки віддають перевагу або ровесницям, або (ще краще) молоденьким дівчатам. А тут ось воно що:

2007 - одружився зі своєю колишньою вчителькою французької мови Бріджит Макрон, старшою від нього на 24 роки, у яку був закоханий зі шкільних часів. Спільних дітей пара не має.
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никакой он не геронтофил, обычный гей, а жОна егойная- так называемая борода.
поинтересуйтесь, что это означает.






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С пуйлом будет в десна целоватся интересно?
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шо за чес? после кадыровской бутылки в десна? акстись.
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Завершилася двостороння зустріч Зеленського і Макрона в Парижі, - ОП - Цензор.НЕТ 6514tZE inform‏ @tZEinform

Участие Авакова в переговорах особенно приятно.
Дело в том, что в РФ он объявлен в розыск
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