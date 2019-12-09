 Завершилась двусторонняя встреча Зеленского и Макрона в Париже, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-служба главы государства.

"Завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видения завершения войны на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон как принимающая сторона ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский начал встречу с Макроном, Путин проводит переговоры с Меркель