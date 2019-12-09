 Рассмотрение апелляции на меру пресечения подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу перенесли на 11 декабря из-за "заминирования" суда

Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Стратыло, заседание по Николаю Барабашу теперь проведут в среду, 11 декабря. Время еще согласуют дополнительно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на freeradio.com.ua.
Напомним, 16-летнего Николая Барабаша подозревают в избиении волонтера Артема Мирошниченко, которое привело к смерти человека. Пока Артем был в коме, нападающего отправили под домашний арест. Но сейчас дело переквалифицировали, и прокуратура снова просит суд отправить подозреваемого в СИЗО.
Заседание в суде было назначено на 9 декабря. Но за 1,5 часа до суда - в полицию сообщили о заминировании здания. Работников суда эвакуировали, а все заседания отложили.
Нападение на Артема совершили двое молодых людей, 2002 и 2003 годов рождения: Николай Барабаш и Александр Барышок, который уже имел судимость за грабеж.
Из материалов дела, озвученных на заседании суда 7 декабря стало известно, что били Мирошниченко оба парня. Это зафиксировали видеокамеры из домов рядом и видеорегистратор машины, которая была припаркована возле места избиения. Хотя следствие указывало, что удары осуществлял только Барабаш.
Двум нападающим инкриминируют ч. 2 ст. 121 УК - умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
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треба по демократичному, як робили наші предки, НА КОЛ,
тоді і поважать будуть українців,
можливо й самі забелькотять к-н.
например-гепатит,как когда то в Крыму.