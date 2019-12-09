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Все про:суд (22758) убийство (5421) Мирошниченко Артем (4)

 Рассмотрение апелляции на меру пресечения подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу перенесли на 11 декабря из-за "заминирования" суда

В Бахмуте правоохранители получили сообщение о минировании Донецкого апелляционного суда, где рассматривалась апелляция на меру пресечения двум подозреваемым в убийстве местного активиста Артема Мирошниченко.

Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Стратыло, заседание по Николаю Барабашу теперь проведут в среду, 11 декабря. Время еще согласуют дополнительно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на freeradio.com.ua.

Напомним, 16-летнего Николая Барабаша подозревают в избиении волонтера Артема Мирошниченко, которое привело к смерти человека. Пока Артем был в коме, нападающего отправили под домашний арест. Но сейчас дело переквалифицировали, и прокуратура снова просит суд отправить подозреваемого в СИЗО.

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Заседание в суде было назначено на 9 декабря. Но за 1,5 часа до суда - в полицию сообщили о заминировании здания. Работников суда эвакуировали, а все заседания отложили.

Нападение на Артема совершили двое молодых людей, 2002 и 2003 годов рождения: Николай Барабаш и Александр Барышок, который уже имел судимость за грабеж.

Из материалов дела, озвученных на заседании суда 7 декабря стало известно, что били Мирошниченко оба парня. Это зафиксировали видеокамеры из домов рядом и видеорегистратор машины, которая была припаркована возле места избиения. Хотя следствие указывало, что удары осуществлял только Барабаш.

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Двум нападающим инкриминируют ч. 2 ст. 121 УК - умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3164318
 
 
 Топ комментарии
 
Не киборг, не волонтер,- за шо ж его тиранить в СИЗО
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Нах, цього Барабаша судить ,
треба по демократичному, як робили наші предки, НА КОЛ,
тоді і поважать будуть українців,
можливо й самі забелькотять к-н.
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Ну там эта свистопляска и дальше будет продолжаться, пока не перенесут суд в другое место поближе к бандеровцам.
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могут как того мариупольского гомика прямо в квартирке приговорить..
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Окуеть подозреваемый в УБИЙСТВЕ-домашний арест. Рассмотрение апелляции на меру пресечения подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу перенесли на 11 декабря из-за "заминирования" суда - Цензор.НЕТ 8435
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Не киборг, не волонтер,- за шо ж его тиранить в СИЗО
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Нах, цього Барабаша судить ,
треба по демократичному, як робили наші предки, НА КОЛ,
тоді і поважать будуть українців,
можливо й самі забелькотять к-н.
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Ну там эта свистопляска и дальше будет продолжаться, пока не перенесут суд в другое место поближе к бандеровцам.
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Несовершеннолетний --- могут отмазать-- по болезни --
например-гепатит,как когда то в Крыму.
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робіть ставки на замінування суду в середу!
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Наша песня хороша---начинай сначала! Мы потеряли всё. Горела хата---гори сарай! Надо просто полностью заменить все суды от районного до верховного. По всем специализациям и гражданские тоже. Но только одно условие для новых. Базовое образование юридическое и отсутствие у родителей и дедов с бабами работы в судебно-правовой системе страны в прошлом. Только с чистого листа. Хуже не будет---хуже ведь некуда уже. А потом и адвокатуру вычистить. Бабло они заносят всем причём. Ну и суд присяжных вводить. Но тут придётся долго делать. Но выхода нет.
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