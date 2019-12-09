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 Байден запретит семье бизнес за пределами США в случае избрания президентом

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что члены его семьи не будут заниматься любым бизнесом за пределами США, если он выиграет президентские выборы 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Джо Байден заявил в интервью Axios on HBO.

"Они (семья Джо Байдена - ред.) Не будут иметь что-то общее с иностранными компаниями", - заявил Байден.

Также во время интервью Байден раз встал на защиту своего сына, заверив, что Хантер Байден, работая в украинской компании, не совершал никаких правонарушений.

"Я полностью доверяю своему сыну. Вы знаете, что нет ни одного доказательства, ни маленького, крошечного доказательства, что что-то было сделано неправильно. Вы знаете это, и продолжаете задавать мне эти вопросы ", - сказал Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сына Байдена взяли на работу в Burisma из-за отца, но он этим не пользовался, - Квасьневский

15 ноября Белый Дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Беседа состоялась 21 апреля, после победы Зеленского на выборах президента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп: Мне не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3164312
 
 
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А до этого не?Или Хантер Байден уже заработает к тому времени все денежки, какие только сможет?
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Наче Трамп такий чесний бізнесман... такий вже чесний..
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Байден тоже немножко русский - требует доказательств очевидного
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Байден запретит семье бизнес за пределами США в случае избрания президентом

Т.е. в США можно. Байден запретит семье бизнес за пределами США в случае избрания президентом - Цензор.НЕТ 2889
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Думаю, этот выполнит обещание, а не как Порошенко, что продаст Рошен
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На идиотов рассчитано. Потом скажет - "сын за отца не отвечает, я не могу запретить ему".
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Поздно спохватился, поезд ушел. Обделался не по детски этот байден, президентом ему не стать.
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Тут недосказанность. Непонятно, сама Burisma честно работала или что-то нарушала серьезно. Потому что если нарушала, то получается что-то вроде - Байден: Да, мой сын работал в коррумпированной компании, которая давала взятки, совершала другие нарушения, но где ваши доказательства, хоть малейшие доказательства, что мой сын был в этом замешан? И вообще он ничего не делал, просто числился в штате и получал зарплату Байден заборонить сім'ї бізнес за межами США у разі обрання президентом - Цензор.НЕТ 6716
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Газодобывающая компания в Украине возглавляемая и сотрудничающая с коррупционерами ? Честно ? У вас богатая фантазия.Тут всё абсолютно ясно.
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Поздно дядя пить Боржоми когда почки отказали
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