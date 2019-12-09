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 Политика Украины
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 Зеленский начал встречу с Макроном, Путин проводит переговоры с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении.

Главный вопрос на повестке дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

После завершения саммита будет подготовлено коммюнике.

В это же время Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров в "нормандском формате". ВИДЕО

Зеленский начал встречу с Макроном, Путин проводит переговоры с Меркель 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164310
 
 
 Топ комментарии
 
Удачи и успеха пану президенту! Дави пуйло, Зе!
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Удачи и мужества Владимиру Зеленскому!
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да.. мужества ему не хватает...
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Он им еще как нужен.
С такой раковой опухолью, Украине заказан путь и в ЕС и НАТО и вообще, куда бы то ни было.
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Ничего себе компания: Зеленский, Макрон, Меркель, Путин!
А кто же представляет интересы Украины?
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После окончания этих переговоров, постер будет актуален?
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Кстати, только больной, быдловатый, самовлюблённый поц назовет свои фабрики и магазины Рошен.
Напоминает в селе рыгаловки, типа "У Васи".
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Кстати, только больной, быдловатый, самовлюблённый поц назовёт свою партию по названию сериала.
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Только больной и т.д. пришльопок назовет партию ПЕС, а ты в ней шавка блохастая
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Это тот - больной, быдловатый , самовлюбленный поц , который оформил слово ЗЕ - как бренд?
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Это тот, который похерил БПП имени себя.
Почему похерил, не скажешь?
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после окончания переговоров будет вот такой актуален:
Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 8224
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"Зеленський повинент сказать *****")))) Он уже вчера и позавчера все ему жестко сказал, НАЕХАЛ даже. Теперь только мяукать будет.

Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 9904

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Похоже , челобитную х.йлу притаранил . Зачитывает . .
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Интересно, сколько денег соешвальная масса оставили в аптеках на средство для гашения воспаления прямой кишки?
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Остается только пожелать удачи нашему Президенту!
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Остается только пожелать удачи нашему Президенту!
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Нашему остается удачи только пожелать Президенту !
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А шо то він "козу" показує ? Думає,шо на корпоратів привезли ?Він може хоч десь не кривляться ?

Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 6759
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Коза у тебя в носу, сопливое ничто, ковыряй и съешь, убогий соевый недоумок
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Прости его, он же не знал, что Моника в Кривом звучит аффторитетно, каждая шавка знает!
Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 2508
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Не їж кози ! Це шкідлива звичка,та й не наїсися ти ними.
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по приколу было, если бы он тризуб показал
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Не надо зря волноваться. Что бы наступили какие либо изменения, надо, что бы и Украина и Россия, от этих договоров, каждая сторона по отдельности и обе вместе, поимели бы какую то пользу. Укрепили бы свои позиции в чём либо. А так как никаких прорывных вопросов не предусмотрено, то понапишут всякие буквы, примут коммюнике и разъедутся по домам. Все повысят себе рейтинг. Каждый президент у себя дома скажет, я старался, сделал всё что мог, но не получилось из-за противоположной стороны.
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а, общий стол будет? или фсе разбредутся по парам
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Пальцы "зайчиком" растопырил... плейбой корпоративный. Еще бы каблуки повыше и потоньше и губы накрасил... Во чепушило...
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Хочу увидеть, как Зеленский при встрече НЕ пожмёт руку *****. Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 8052
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а где то папередник пьёть горькую и плачет "на его месте должен был быть я!"
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