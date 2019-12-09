 Минобороны обнародовало списки находящихся в "квартирной очереди": своего жилья ожидают 47 тыс. военнослужащих, из них около 7 тыс. ждут почти 20 лет

Списки общей очереди военнослужащих, находящихся на квартирном учете, приведены по состоянию на 1 июля 2019 года, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщают в Главном квартирно-эксплуатационном управлении Вооруженных Сил Украины, информация на сайте будет обновляться каждые полгода, пишет mil.in.ua.
"Сейчас в гарнизонах ВС Украины в очереди на жилье более 47 тыс. семей военнослужащих, около семи тысяч из которых ждут новоселья почти 20 лет. С началом антитеррористической операции списки квартирной очереди удалены из свободного доступа во избежание вытока персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Сегодня соответствующая информация относительно очередников упорядочена и приведена в соответствие с требованиями Закона Украины "О защите персональных данных", - отметил начальник жилищного отдела Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Лыпко.
В 2019 году на бюджетную программу "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины" были выделены 826 млн грн. В следующем году предусмотрены 1,2 млрд грн.
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Также в процессе работы над публикацией мы узнали о множественных цензурных рисках, которые, по утверждению экспертов, могут привести страну к российскому сценарию регулирования Интернета и появлению отечественного варианта Роскомнадзора. Этому вопросу мы посвятим отдельную публикацию в ближайшее время.
Це ж з КОЖНОГО ТРУДЯЩОГО треба здерти по 6тис грн тим "неспроможним"
Пільгові кредити... то ще таке.. але ж не 110млрд"даруночків"!!
пс. з цього у них може і цукровка роспочатися
остальные - "прапорщики", штабисты, телефонистки, охранники складов и т.д. - которые всеми неправда откосили от участия в АТО