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 Политика Украины
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Все про:жилье (652) Минобороны (6157) очередь (196) военнослужащие (4373)

 Минобороны обнародовало списки находящихся в "квартирной очереди": своего жилья ожидают 47 тыс. военнослужащих, из них около 7 тыс. ждут почти 20 лет

На сайте Министерства обороны Украины обнародованы списки общей очереди военнослужащих, находящихся на квартирном учете.

Списки общей очереди военнослужащих, находящихся на квартирном учете, приведены по состоянию на 1 июля 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщают в Главном квартирно-эксплуатационном управлении Вооруженных Сил Украины, информация на сайте будет обновляться каждые полгода, пишет mil.in.ua.

"Сейчас в гарнизонах ВС Украины в очереди на жилье более 47 тыс. семей военнослужащих, около семи тысяч из которых ждут новоселья почти 20 лет. С началом антитеррористической операции списки квартирной очереди удалены из свободного доступа во избежание вытока персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Сегодня соответствующая информация относительно очередников упорядочена и приведена в соответствие с требованиями Закона Украины "О защите персональных данных", - отметил начальник жилищного отдела Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Лыпко.

В 2019 году на бюджетную программу "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины" были выделены 826 млн грн. В следующем году предусмотрены 1,2 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3164308
 
 
 Топ комментарии
 
Совок вонючий! Когда эта раздача жилья в собственность закончится?!
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Так заберите у не бедных депутатов за все время, у всяких генералов у которых этих квартир по 10 штук на рыло, и раздайте тем военным которые в этом действительно нуждаются.
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У чому проблема? Іди, відслужи 25 років, ми й тобі "подаруємо"...
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В понедельник, 9 декабря, в ВР планируют одобрить правки в законопроект, которые увеличат плату за интернет в 10 раз

https://internetua.com/zavtra-v-vr-odobryat-pravki-v-zakonoproekt-kotorye-uvelicsat-platu-za-internet-v-10-raz
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Мы обратились за комментарием по поводу нормы к экспертам BRDO, участвующим в рабочей группе при Комитет ВРУ, крупным игрокам телеком-рынка, НКРСИ и к руководителю рабочей группы, но на данный момент комментариев не получили.Быший председатель Правления ИнАУ, а ныне депутат от "Слуг народа" Александр Павлвич Федиенко - от комментария отказался.
Также в процессе работы над публикацией мы узнали о множественных цензурных рисках, которые, по утверждению экспертов, могут привести страну к российскому сценарию регулирования Интернета и появлению отечественного варианта Роскомнадзора. Этому вопросу мы посвятим отдельную публикацию в ближайшее время.
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А говорят в Украине небыло и нет армии. А как за квартирами там сотни тысяч выстроились в очереди. Если устали от войны то нах. вы нужны вояки.
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Кажуть що з часів розвалу Совка житло не давали. Це майже 30 років. поділи 47/30 - це хєрня. Здавали б 5 великих будинків в рік і ніякої черги не було би.
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Як почалася війна, так перестав ходити та питати про чергу. Трохи накопичили, трохи взяли в борг і купили собі власну квартиру.
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я теж колись стояв. Коли звільнився, зняли по бєспрєделу, але я навіть судитись не став (хоча спокійно міг поновитись). Зараз маю великий будинок і декілька квартир... Просто бісять скоти, які від армії відкосили, і ляпають тут своїм гнилим язиком. Най би йшли, за "халявою"...
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Якби повернути гроші вкрадені із Приватбанку, то третини сумми вистачило б щоб вирішити квартирне питання.
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А з ЯКОГО-ТАКОГО переляку ТРУДЯЩІ УКРАЇНЦІ МУСЯТЬ ЗІ СВОЇХ ЗАРОБІТКІВ ДАРУВАТИ ТИМ "нісчім" по2-2.5 млн грн??? lt ns 110млрд набрати? Міноборони оприлюднило списки "квартирної черги": свого житла очікують 47 тис. військовослужбовців, із них близько 7 тис. чекають майже 20 років - Цензор.НЕТ 6541
Це ж з КОЖНОГО ТРУДЯЩОГО треба здерти по 6тис грн тим "неспроможним" Міноборони оприлюднило списки "квартирної черги": свого житла очікують 47 тис. військовослужбовців, із них близько 7 тис. чекають майже 20 років - Цензор.НЕТ 6541
Пільгові кредити... то ще таке.. але ж не 110млрд"даруночків"!!
пс. з цього у них може і цукровка роспочатися
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У чому проблема? Іди, відслужи 25 років, ми й тобі "подаруємо"...
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В смысле? Тебя не устраивает, что военного не спрашивают где служить, но жопу твою он прикрыть должен, живя где? Пыльгови кредиты, это что? от куда такая чухня? Ты кто, лопушара? Не плати, тебя не заставляют, но и хрень не пиши, даун
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Турчинов нам рассказывал что в Украине в 2014 было всего 5тыс. солдат и некому было защищать страну. Кому спрашивается тогда давать столько квартир?
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на начало 2014 года в армии Украины числилось около 70+ тыс человек. и лишь около 5 тысяч из них были - солдаты.
остальные - "прапорщики", штабисты, телефонистки, охранники складов и т.д. - которые всеми неправда откосили от участия в АТО
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половина вояк ніщеброди? не думаю, що в армії можна заробити накопити.
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половина вояк ніщеброди? Саме так. Це ж твоя армія, як ти її годуєш, така вона і є.
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Совок вонючий! Когда эта раздача жилья в собственность закончится?!
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Ви не звернули увагу на зміст статті? 47 тис. у черзі. Деякі майже 20 років, а говорячи правду, є такі, що й понад 30 років у черзі чекають. Так, що роздавання давно завершилось
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Но кому-то же продолжают раздавать! Догадываемся кому...
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генералітет, і окремі гарнізони,яким підфартить. Багато від місцевої влади залежить. От у нас за Гриценка в Мукачеві дали більше 200 квартир, а в Ужгороді нуль, а це все одна бригада!
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Я квартиру здав коли звільнявся і своє черги не дочекався. А коли почалася війна, то взагалі перестав ходити та питати про чергу. Минулого року купили собі квартиру... Минуло 27 років...
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Стоят не срочники , так какая армия,если отношение приблизительно 1:6.
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Так заберите у не бедных депутатов за все время, у всяких генералов у которых этих квартир по 10 штук на рыло, и раздайте тем военным которые в этом действительно нуждаются.
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Візьміть вартість середньої трикімнатної квартири і розділіть на кількість місяців за 15 років. Отриману цифру додайте автоматом до зарплатні кожного військовослужбовця - контрактника і забудьте назавжди про "квартирне питання" в армії.
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Компенсацию платят, по 1800 на рыло в месяц, или что-то около того, в областных центрах около 2500, в Киеве еще больше
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Эта подачка решает проблему в перспективе? Думаю нет.
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Конечно не решает. Только хуже делает. Компенсацию не получишь, если в этом НП есть где жить. То есть родители Васи не гуляли, откладывали, купили ему хату - он лошара, а Петины родичи жрали водку с утра до ночи и запихнули сынишку в часть по соседству на гособеспечение, он молодец, ему негде жить, он красавчик
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Ни где в цивильном мире нет такой совковой дичи как в капиталистической Украине.
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Я ******** ждать квартиру от МО с 1991 года и сам купил квартиру и забил хер на очередь. А есть такие ушлепки, которые раз по 5 квартиры получали и продавали их
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Да они все эти годы заради очереди и мыкались в недоармии. Зато как жаренным запахло увольнялись табунами.
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