 Осужденных по "делу украинских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапируют в Ставропольский край, - сын

Об этом 9 декабря Крым.Реалии сообщил сын Дудки Илья Каверников, пишет Цензор.НЕТ.
"По состоянию на вчерашний день (8 декабря. - Ред.) они были еще в Пятигорске. Их этапируют куда-то в Ставропольский край. Предположительно, либо первая, либо 11-я колония. Больше ничего не знаю", – сказал Каверников.
Крым.Реалии пытаются связаться с адвокатом осужденных Оксаной Железняк, но она не отвечает на телефонные звонки.
Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.
По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.
4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.
Адвокат Оксана Железняк 26 ноября сказала, что Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, скорее всего, этапируют в соседнюю Россию.
Согласно приговору российского суда, Рудьковского признали виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.
Кроме того, суд взыскал с Рудьковского по гражданским искам в пользу МИД России 5,75 млн рублей и в пользу страховой компании АО "Согаз" - 8,29 млн рублей.
Процесс в отношении Рудьковского прошел без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся. Суд также учел смягчающие обстоятельства - частичное возмещение Рудьковским материального ущерба в размере 2 млн рублей, наличия у него на иждивении малолетних детей и положительных характеристик, поведения в период следствия и раскаяния.
Кроме того, суд зачел Рудьковскому время нахождения под арестом из расчета день в СИЗО за полтора в колонии общего режима. Таким образом, в заключении экс-депутату осталось провести около трех месяцев.
Как сообщалось, гособвинение просило приговорить Рудьковского к шести годам колонии.
Бывший депутат Верховной Рады, экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задержан в Москве в октябре 2018 года.
Напомним, в ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.
Напомним, Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006-2007 годах.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164290https://biz.censor.net.ua/news/3164290/moskovskiyi_sud_prigovoril_eksministra_rudkovskogo_k_dvum_godam_tyurmy
https://internetua.com/zavtra-v-vr-odobryat-pravki-v-zakonoproekt-kotorye-uvelicsat-platu-za-internet-v-10-raz