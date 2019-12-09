 СБУ проводит обыски в одесской мэрии, - "Думская"

Об этом сообщает издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

"СБУ снова проводит обыски в подразделениях мэрии - в департаментах финансов и коммунальной собственности", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 22 ноября ГБР и СБУ уже приходило с обысками в одесскую мэрию. Тогда обыскивали кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского главы – директор департамента финансов горсовета).