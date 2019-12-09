 СБУ проводит обыски в одесской мэрии, - "Думская"

Об этом сообщает издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.
"СБУ снова проводит обыски в подразделениях мэрии - в департаментах финансов и коммунальной собственности", - отмечается в сообщении.
Напомним, 22 ноября ГБР и СБУ уже приходило с обысками в одесскую мэрию. Тогда обыскивали кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского главы – директор департамента финансов горсовета).
В сейфе у бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой нашли пистолет, принадлежащий мэру, и 300 тысяч долларов его мамы. Сам городской голова заявил, что оружие забыл в ходе ремонта и перевозки вещей, а его мама доверяет Колтуновой иногда больше, чем сыну, и поэтому оставила деньги у экс-супруги Труханова. https://pushkinska.net/news/v-seyife-u-byivsheyi-zhenyi-mera-odessyi-nashli-ego-pistolet-i-300-tyisyach-mamyi-truhanova-video