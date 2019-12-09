EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  2949  21
Все про:обыск (1391) Одесса (5817) СБУ (14114) мэрия (92)

 СБУ проводит обыски в одесской мэрии

Служба безопасности Украины проводит выемку документов в мэрии Одессы в рамках расследования дела о присвоении 100 млн грн городского бюджета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Проводится выемка документов в помещении мэрии Одессы", - сообщили агентству в пресс-центре спецслужбы в понедельник вечером, отметив, что процессуальные действия проходят в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками Одесского горсовета и коммунального предприятия.

Как сообщалось, в ноябре сотрудники СБУ установили факт завладения чиновниками горсовета Одессы и коммунального предприятия 100 млн грн из городского бюджета путем создания искусственной задолженности перед банковским учреждением. Расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Читайте также: Детективы НАБУ провели обыски у чиновников мэрии Одессы, - "Думская"

Напомним, 22 ноября ГБР и СБУ уже приходило с обысками в одесскую мэрию. Тогда обыскивали кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского главы – директор департамента финансов горсовета).

СБУ проводит обыски в одесской мэрии 01

СБУ проводит обыски в одесской мэрии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164305
 
 
 Топ комментарии
 
В Высшем антикоррупционном суде в Киеве продолжают рассматривать дело о недостоверной декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. Сегодня, 9 декабря, во время заседания показали видео обысков в доме экс-супруги городского головы, сообщил Центр противодействия коррупции на странице в Facebook.
В сейфе у бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой нашли пистолет, принадлежащий мэру, и 300 тысяч долларов его мамы. Сам городской голова заявил, что оружие забыл в ходе ремонта и перевозки вещей, а его мама доверяет Колтуновой иногда больше, чем сыну, и поэтому оставила деньги у экс-супруги Труханова. https://pushkinska.net/news/v-seyife-u-byivsheyi-zhenyi-mera-odessyi-nashli-ego-pistolet-i-300-tyisyach-mamyi-truhanova-video
 показать весь комментарий
 
При Порошенко обыскивали мерию, при ВАЗЕлине уже 2 раз обыскивают, а Трухе все пох..й
 показать весь комментарий
 
Якщо євреї влаштують, то будуть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При Порошенко обыскивали мерию, при ВАЗЕлине уже 2 раз обыскивают, а Трухе все пох..й
 показать весь комментарий
 
 
те що поцоваті марамої одеські називаютьМІСЬКУ РАДУ "мерією".. цілком зрозуміло СБУ проводить обшуки в одеській мерії, - "Думська" - Цензор.НЕТ 5991 бо Ж манкуртам=ашкєназі спаскудить українську мову то ж нахес... А чого таку ДУРНЮ перепечатують інші - ПИТАННЯ!! чи може мішпуха вирішила замість того щоб вивчати свою материнську мову=їдіш паплюжити ДЕРЖАВНУ МОВУ? СБУ проводить обшуки в одеській мерії, - "Думська" - Цензор.НЕТ 5991
 показать весь комментарий
 
Шота сильно за прызыдента переживаю)Шоб на колени не упал перед Х...лом СОНЦЕЛИКИМ
 показать весь комментарий
 
В Высшем антикоррупционном суде в Киеве продолжают рассматривать дело о недостоверной декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. Сегодня, 9 декабря, во время заседания показали видео обысков в доме экс-супруги городского головы, сообщил Центр противодействия коррупции на странице в Facebook.
В сейфе у бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой нашли пистолет, принадлежащий мэру, и 300 тысяч долларов его мамы. Сам городской голова заявил, что оружие забыл в ходе ремонта и перевозки вещей, а его мама доверяет Колтуновой иногда больше, чем сыну, и поэтому оставила деньги у экс-супруги Труханова. https://pushkinska.net/news/v-seyife-u-byivsheyi-zhenyi-mera-odessyi-nashli-ego-pistolet-i-300-tyisyach-mamyi-truhanova-video
 показать весь комментарий
 
 
поц який-такий "мер>?" НЕМА ТАКОЇ ДУРНІ В УКРАЇНІ чи ти з головою не товаришуєш?
 показать весь комментарий
 
Они уже давно влаштувалы
Извольте полюбоватся:
https://jewishnews.com.ua/society/zayavlenie-oeou-po-povodu-antisemitskogo-inczidenta-ot-6-dekabrya-v-kieve

Там показательно все. Официозная контора пейсатых в Украине принципиально пишет по кацапски.
Опять же обрезанные возмущаются тем,что замалым жиденок не получил в бубен за антиукраинскую пропаганду.
Кароч,эти палестинские жители очень хотят попасть в разряд неприкасаемых.
Это можно устроить.Но предвартельно им прийдется для этого дела подохнуть
 показать весь комментарий
 
Да,их священную книгу,которая называется "Майн кампф"
 показать весь комментарий
 
Не прошло и шести лет!!!
Оперативненько!
 показать весь комментарий
 
 
Вы думаете кого то арестуют и заберут непосильно нажитое да Вы посмотрите кого за 6 лет арестовали и и конфисковали ЗЕРО здесь создана государством (феодально клановым правлением) узаконенная правовая судебная система которая позволяет воровать в больших количествах особенно гос имущество и которая их охраняет украл миллиард миллион залога и свободен а украл шоколадки 5 лет колонии строгого режима то есть система воровства и обогащения прикрывающая этот клан воров дя простых секира
 показать весь комментарий
 
Банальний наїзд на місцеві клани мільйонників перед місцевими виборами Кличко-Садовий-Труханов,навіть на Філатова трошки рили.Хтозна,може й Кернеса колупнуть.
 показать весь комментарий
 
Передайте Труханова властям Италии он у них вроде по нескольким делам проходит как участник ОПГ.
 показать весь комментарий
 
А с этим как? Он угрожает всем СМИ Одессы насилием! Или они согласны?
СБУ проводить обшуки в одеській мерії, - "Думська" - Цензор.НЕТ 2579
 показать весь комментарий
 
Труханова на нары - коллаборанта и мафиози!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх