 СБУ проводит обыски в одесской мэрии

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Проводится выемка документов в помещении мэрии Одессы", - сообщили агентству в пресс-центре спецслужбы в понедельник вечером, отметив, что процессуальные действия проходят в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками Одесского горсовета и коммунального предприятия.
Как сообщалось, в ноябре сотрудники СБУ установили факт завладения чиновниками горсовета Одессы и коммунального предприятия 100 млн грн из городского бюджета путем создания искусственной задолженности перед банковским учреждением. Расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Напомним, 22 ноября ГБР и СБУ уже приходило с обысками в одесскую мэрию. Тогда обыскивали кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского главы – директор департамента финансов горсовета).
В сейфе у бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой нашли пистолет, принадлежащий мэру, и 300 тысяч долларов его мамы. Сам городской голова заявил, что оружие забыл в ходе ремонта и перевозки вещей, а его мама доверяет Колтуновой иногда больше, чем сыну, и поэтому оставила деньги у экс-супруги Труханова. https://pushkinska.net/news/v-seyife-u-byivsheyi-zhenyi-mera-odessyi-nashli-ego-pistolet-i-300-tyisyach-mamyi-truhanova-video
Извольте полюбоватся:
https://jewishnews.com.ua/society/zayavlenie-oeou-po-povodu-antisemitskogo-inczidenta-ot-6-dekabrya-v-kieve
Там показательно все. Официозная контора пейсатых в Украине принципиально пишет по кацапски.
Опять же обрезанные возмущаются тем,что замалым жиденок не получил в бубен за антиукраинскую пропаганду.
Кароч,эти палестинские жители очень хотят попасть в разряд неприкасаемых.
Это можно устроить.Но предвартельно им прийдется для этого дела подохнуть
https://jewishnews.com.ua/society/zayavlenie-oeou-po-povodu-antisemitskogo-inczidenta-ot-6-dekabrya-v-kieve
Оперативненько!