 В концессионном конкурсе по морпорту "Херсон" будут участвовать компании из Украины, Турции, Грузии и Швейцарии, - Кабмин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, заявки подали четыре крупных инвестора, опытные портовые операторы из Украины, Турции, Грузии и Швейцарии. Уже в первой декаде 2020 года будет выбран победитель прозрачного конкурса.

"Реализация этого кейса - это +1,37 млрд грн инвестиций в порт и 14,3 млрд грн - в бюджет. Кроме того, +5% паевой взнос инвестора от общей стоимости объектов нового строительства. Это означает, что инвестор будет вкладывать средства в строительство ключевых объектов порта и прилегающих территорий. Среди них - инвестиции на минимум 11 млн грн для капитального ремонта дорог в г. Херсон рядом с морским портом, а также дополнительные средства на другие дороги города в течение 30 лет", - сообщили в правительстве.

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Отмечается, что среди инвесторов - две "успешные международные компании с огромным опытом работы в портовой отрасли", которые впервые будут работать в Украине и смогут привнести новый, международный опыт.

Состав участников также свидетельствует "о повышении уровня доверия к Украине со стороны международного сообщества. Особенно потому, что концессия - это один из видов государственно-частного партнерства".

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, информирует Интерфакс-Украина, в числе компаний, подавших заявки на участие в конкурсе, - Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия и Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).

Как сообщалось, о начале проведения конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

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ТЭО пилотных проектов были разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.