 От жителей ОРДЛО поступили 160 тыс. заявок на получение российского гражданства, - МВД РФ

Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ.



"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство" – сказал он.

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