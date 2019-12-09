Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ.
"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство" – сказал он.
От жителей ОРДЛО поступили 160 тыс. заявок на получение российского гражданства, - МВД РФ
В МВД России заявляют, что с апреля от жителей ОРДЛО поступили 160 тысяч заявлений о принятии российского гражданства.
Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ.