EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  908  31
Все про:гражданство (1022) МВД РФ (162) Донбасс (20154) двойное гражданство (67)

 От жителей ОРДЛО поступили 160 тыс. заявок на получение российского гражданства, - МВД РФ

В МВД России заявляют, что с апреля от жителей ОРДЛО поступили 160 тысяч заявлений о принятии российского гражданства.

Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ.

"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство" – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия открывает еще 4 пункта выдачи своих паспортов жителям оккупированного Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3164294
 
 
 Топ комментарии
 
Отлично. Всех лишить украинского гражданства и нах. на Ростов. Неочем с ними договариваться. Или вы хотите проводить выборы на дамбасе с гражданами РФ?
 показать весь комментарий
 
То хто їх тримає в Україні? Всіх у воркуту ,соловки і сонячний магадан.Хай щастить І Нехуй шастать. Від жителів ОРДЛО надійшло 160 тис. заявок на отримання російського громадянства, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 2106
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и шо?проблемы?их негде прописать гденить на таймыре или на чукотке?
 показать весь комментарий
 
 
ну,то есть,без гражданства Від жителів ОРДЛО надійшло 160 тис. заявок на отримання російського громадянства, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 8545.такие есть у придрыстровцев,абхазов и прочих осетин...только нигде в мире не признаются.да и в рашку впускают выборочно.спецсерии
 показать весь комментарий
 
 
Отлично. Всех лишить украинского гражданства и нах. на Ростов. Неочем с ними договариваться. Или вы хотите проводить выборы на дамбасе с гражданами РФ?
 показать весь комментарий
 
 
о чем можно в принципе договариваться с гражданами чужого государства, если они находятся в другом государстве?
 показать весь комментарий
 
 
Для них большая проблема, что эти паспорта без российской прописки, вот эти коллаборанты и дальше ошиваются на украинской территории.
 показать весь комментарий
 
 
Вата неизличима,не проще выехать на историческую родину к себе в Мордор к таким же оркам,будет вам там и скрепность и русский язык,вернее как разХаваривают на луХанщине то каверкания,терпеть не могу тот диалект с ихнем Х вместо Г,ну да ладно езжайте,там кацапы вас сразу определят что хохлы по вашему разХавору,хоть и скажете что вы уже русские,кацапы вас всё равно будут называть хохлами,и второго сорта,но Украине вы точно не нужны
 показать весь комментарий
 
 
То хто їх тримає в Україні? Всіх у воркуту ,соловки і сонячний магадан.Хай щастить І ***** шастать. Від жителів ОРДЛО надійшло 160 тис. заявок на отримання російського громадянства, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 2106
 показать весь комментарий
 
 
Хто тримає, дурість їх тримає, після початку рузькемірності квартири в Донецьку впалі в ціні в 10 разів, на що їх поміняти на зруб на Алтаї?
 показать весь комментарий
 
 
Квартири вони одержували як громадяни України і тепер не мають на них ніяких прав.Поїдуть до ***** і отримають. Від жителів ОРДЛО надійшло 160 тис. заявок на отримання російського громадянства, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 4052
 показать весь комментарий
 
ну и билет на колыму бесплатный как приложение.
 показать весь комментарий
 
 
если так вопрос станет - на билет я скинусь, могу еще и проводить )))
 показать весь комментарий
 
 
А что тем идиотам мешало сделать то же самое в 2013 году? Но продав перед этим свои квартиры по нормальным ценам в мирной Украине?
 показать весь комментарий
 
 
сами же и ответили - идиоты потому что
 показать весь комментарий
 
 
ум и Лугандон - понятия взаимоисключающие
 показать весь комментарий
 
 
А какой смысл продовать был в 2013году?
 показать весь комментарий
 
Це вони повинні отримувати наші пенсії і приймати участь у виборах і референдумах?
 показать весь комментарий
 
 
Эту цифру сразу можно делить на два. А то и три.- Большевитчина брехливая. На деле,три штуки платить за него мало желающих.И хотя уже месяц идет запугивание о департации их Украиной,все понимают,что это тупой чес. Ведь есть примеры - Славянск,Краматорск и т.д. К тому же ,на пенсии это не сказывается.Рисковать не хотят впустую. Боевики,чиновники - это да. Но у них нет выбора.
 показать весь комментарий
 
В это число кроме боевиков и "чиновников" входят также те кто уехал в РФ от войны
 показать весь комментарий
 
какая печаль )))) ханты- мансийск ао ждет пополнение ..да и гнуса кормить надо)))
 показать весь комментарий
 
Та выдывайте им, сразу, китайские ксивы и отправляйте в Сибирь.
 показать весь комментарий
 
Скинемось кожному данєцкаму кацапу на квиток в одну сторону ! Хто знає № куди перевести гроші ?
 показать весь комментарий
 
 
а сколько заявок на Украинскую пенсию или сивоха ещё не посчитал))
 показать весь комментарий
 
 
Маловато будет, надо чтоб два лимона бабпаспаражнякнегонит выехало на родину предков Парашу ,а на место этой шоблы завести всех безквартирных патриотов и даунезг переименовать в Нове Місто або Вільний степ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх