Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ.
"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство", – сказал он.
125 тыс. жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта, - МВД РФ
В МВД России заявляют, что с апреля от жителей ОРДЛО поступили 160 тысяч заявлений о принятии российского гражданства.
Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ.
Это РФ себе бюджет наполняет за счет доверчевых граждан...
2. Они очень хотят российские зарплаты и пенсии.
3. В 2013 в России действовала программа "возвращения соотечественников".
4. Украинские евреи, что хотели жить в еврейской стране, продали квартиры, выучили язык и выехали в Израиль. Почему жители Донбасса, кто хотел жить в российской стране, не поступили так же?
Могу поискать еще
Давеча смотрел фото за брошенные квартиры в Воркуте...
160тыс. это официальных,потенциальных пассажиров на выезд,отъезд на родину ....а сколько еще наберется желающих? счастливого путиии!
160 тыс заявок
а получили уже 170 тысcensor.net.ua › Новости › За рубежом
Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские ...
Для граждан России этот показатель составил около 15%. Об этом свидетельствует официальная статистика Госдепа (МИД) США за 2019 финансовый (фискальный) год.
Для сравнения, у Молдовы доля отказов ~ 61%, у Белоруссии ~ 23%, у Польши ~ 4%, у Венгрии ~ 10,5%, у Словакии ~ 16%, у Румынии ~ 10%.
Больше всего США отказывают в визах жителям Микронезии, Палау и Северной Кореи (100%). Доля отказов для граждан Ирана - почти 87%, Джибути - больше 85%, Сомали - больше 80%, Йемена - больше 78%.