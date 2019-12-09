 "Нормандский саммит" в Париже. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Нажаль(((
6 год ·
ПАМЯТКА ПЕРЕЖИВАЮЩИМ.
1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея, и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна б) ее затеял злой Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать: чтобы всем было хорошо. Т.е. по сути работают на стратегический замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры, с нашей стороны, не имеют никакого рационального смысла и призваны закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; с российской стороны - являются частью путинского замысла, направленного против Украины.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины «...в эти два дня не решается», с украинской стороны, решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании им хотя бы пары извилин, тем из соотечественников, которые ещё небезнадёжны окончательно.
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Виновны ли Зеленский и его сторонники?..
Конечно.
Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей.
Сочетание этих пунктов, обойдётся нам в новое, большое бо-бо.
3 год ·
РОЗОВЫЕ ЛИНИИ.
Ещё и ещё раз, я не устану.)
Зеленский, его команда и сторонники нам лгут.
Это ложь специфическая, но от этого, не менее распространённая и не менее отвратительная.
Ложь не по фактам, а по фону.
Вся эта публика исходит из-, и внушает нам ложную картину мира.
В этой картине мира война с Россией, есть всего лишь недоразумение, вызванное недопониманием, двух, в общем-то дружественных народов.
А Путин, просто резкий чувак, который резко поступил, а теперь жалеет и ищет способы исправить ситуацию, сохранив лицо.
И вообще, главное экономика, процветание и чтобы никто не плакал.
И только отдельные бывшие политики и кучка маргиналов, не даёт прекратить недоразумение, помириться двум соседским нациям, прекратить смерти и слёзы.
В реальности, руководство Российской Федерации проводит стратегическую контрнаступатнльную операцию против коллективного Запада, с целью:
- поквитаться за поражение в Холодной войне,
- ослабить или разрушить единство внутри ЕС и НАТО;
- поставить коллективный Запад и отдельные его страны в различные формы зависимости от РФ;
- создать многополярную мировую систему как альтернативу глобализации по-американски;
- занять в этой системе ключевое место по реализации баланса (возможностей) в треугольнике Запад - Китай - РФ.
Ослабление и поглощение Украины - всего лишь этап в этом движении, как это было в своё время с Грузией, Молдовой, Беларусью и иными странами бывшего СССР.
Сроки реализации этого замысла велики (2032-45), разнообразие приемов и способов - самое широкое, могут и «помириться» на время.
Но только полнейший, безоговорочный кретин может верить, что Россия, которая лезет в Венесуэлу, за 17 тысяч километров, воюет в ЦАР и системно вмешивается в американскую внутреннюю политику, оставит в покое Украину, с которой граничит и воюет шесть лет, а до этого - ещё четыреста.
Внутри коробочки ложного смысла, никакие правильные действия или система идеальных действий, не исправят саму лживость коробочки, они все в итоге окажутся ложными.
Не исправят и ее последствий.
Все ваши надежды по поводу Парижской встречи, все, что вы городите сейчас про поддержку и решающий день - все построено на базовой иллюзии, описанной в начале.
И все это - жирная лажа.)
Поддерживая эту иллюзию, Вы становитесь винтиком в механизме чужого замысла - направленного против Вас.
Нас.
Теперь варианты:
а) Зеленский и компания - розовые дурачки из страны волшебных пони и действительно верят в эту картину мира;
б) Зеленский и компания - понимают истинную ситуацию, но распространяют розовую картинку, потому, что они - тонкие и хитрые дипломаты и заманивают Путина в ловушку;
в) Зеленский и компания - понимают истинную ситуацию, но сознательно работают на план Путина.
Среди людей, не верящих Зеленскому и его компании, принято писать, что В.
Я думаю, что А, с элементами В, и иллюзиями, что они реализуют Б.
Эта иллюзия, которую начнут усиленно разгонять не позднее, чем через восемь часов - это уже будет вторая ложь от Зеленского и компании.
Ложь, порождённая ложью.
Потом будет третья и четвёртая, и чем дольше в неё мы будем верить, тем дороже придётся за это заплатить.
Постепенно розовое станет жёлтым, а потом действительно красным.
Если не опомниться и не признать реальность, все это кончится чёрным.
минские соглашения придуманы не для выполнения
их главная цель - санкции для раши, плюс выигрыш времени для украины и ФСЕ
о выполнении и РЕЧИ НЕ БЫЛО )))
а а любые встречи ведут к уменьшению санкционного давления ))
так что зеля может и выиграет на свой карман откат, но украина УЖЕ проиграла
Большинство украинцев считает, что уровень благосостояния является более важной, чем уровень демократии.
Понедельник, 9 декабря 2019, 15:46
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг".
Уточняется, что важнее демократии зажиточность считают 47% опрошенных украинцев. Совсем наоборот считают 38%.
При этом соотношение за последние три года существенно изменилось в пользу демократии.https://ua.news/ua/ynfografyka-ukrayntsy-nazvaly-goroda-s-nayvysshym-urovnem-vozmozhnostej-y-svobod/
"
уже было в истории
"Только что Фемен разделись и кричали Stop Putin War прямо под Елисейским Дворцом", - говорится в сообщении.
При этом прилагается соответствующее видео.https://ukranews.com/news/671156-femen-razdelis-pered-normandskoj-vstrechej
на зворотньому шляху дуй прямо на Ростов!
Это подлое заявление Зели осуждает Пионтковский здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=waQwyaXC5go
Смотрите его интервью: https://www.youtube.com/watch?v=waQwyaXC5go
Итоги встречи можно предугадать...
(c) Бенджамин Франклин. Рабов это не касается.