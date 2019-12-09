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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Нормандский саммит" в Париже. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский начинает встречу в "нормандском формате" в Париже. Сначала Зеленский встретится отдельно с президентом Франции Эмманюелем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель. После переговоров в "нормандском формате" запланирована личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164292
 
 
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Ща зеля как нагнет старого гебешника! "Нормандский саммит" в Париже - Цензор.НЕТ 9703
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#Ти лошара- 8,0(((
Нажаль(((
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Дєнь позору Зєлєпута. Якщо щось зрадницьке напідписує, краще йому відразу летіти в Ростов.
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Олексій Арестович
6 год ·

ПАМЯТКА ПЕРЕЖИВАЮЩИМ.
1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея, и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна б) ее затеял злой Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать: чтобы всем было хорошо. Т.е. по сути работают на стратегический замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры, с нашей стороны, не имеют никакого рационального смысла и призваны закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; с российской стороны - являются частью путинского замысла, направленного против Украины.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины «...в эти два дня не решается», с украинской стороны, решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании им хотя бы пары извилин, тем из соотечественников, которые ещё небезнадёжны окончательно.
-----
Виновны ли Зеленский и его сторонники?..
Конечно.
Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей.
Сочетание этих пунктов, обойдётся нам в новое, большое бо-бо.

"Нормандский саммит" в Париже - Цензор.НЕТ 2587
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Олексій Арестович
3 год ·

РОЗОВЫЕ ЛИНИИ.
Ещё и ещё раз, я не устану.)
Зеленский, его команда и сторонники нам лгут.
Это ложь специфическая, но от этого, не менее распространённая и не менее отвратительная.
Ложь не по фактам, а по фону.
Вся эта публика исходит из-, и внушает нам ложную картину мира.
В этой картине мира война с Россией, есть всего лишь недоразумение, вызванное недопониманием, двух, в общем-то дружественных народов.
А Путин, просто резкий чувак, который резко поступил, а теперь жалеет и ищет способы исправить ситуацию, сохранив лицо.
И вообще, главное экономика, процветание и чтобы никто не плакал.
И только отдельные бывшие политики и кучка маргиналов, не даёт прекратить недоразумение, помириться двум соседским нациям, прекратить смерти и слёзы.
В реальности, руководство Российской Федерации проводит стратегическую контрнаступатнльную операцию против коллективного Запада, с целью:
- поквитаться за поражение в Холодной войне,
- ослабить или разрушить единство внутри ЕС и НАТО;
- поставить коллективный Запад и отдельные его страны в различные формы зависимости от РФ;
- создать многополярную мировую систему как альтернативу глобализации по-американски;
- занять в этой системе ключевое место по реализации баланса (возможностей) в треугольнике Запад - Китай - РФ.
Ослабление и поглощение Украины - всего лишь этап в этом движении, как это было в своё время с Грузией, Молдовой, Беларусью и иными странами бывшего СССР.
Сроки реализации этого замысла велики (2032-45), разнообразие приемов и способов - самое широкое, могут и «помириться» на время.
Но только полнейший, безоговорочный кретин может верить, что Россия, которая лезет в Венесуэлу, за 17 тысяч километров, воюет в ЦАР и системно вмешивается в американскую внутреннюю политику, оставит в покое Украину, с которой граничит и воюет шесть лет, а до этого - ещё четыреста.
Внутри коробочки ложного смысла, никакие правильные действия или система идеальных действий, не исправят саму лживость коробочки, они все в итоге окажутся ложными.
Не исправят и ее последствий.
Все ваши надежды по поводу Парижской встречи, все, что вы городите сейчас про поддержку и решающий день - все построено на базовой иллюзии, описанной в начале.
И все это - жирная лажа.)
Поддерживая эту иллюзию, Вы становитесь винтиком в механизме чужого замысла - направленного против Вас.
Нас.
Теперь варианты:
а) Зеленский и компания - розовые дурачки из страны волшебных пони и действительно верят в эту картину мира;
б) Зеленский и компания - понимают истинную ситуацию, но распространяют розовую картинку, потому, что они - тонкие и хитрые дипломаты и заманивают Путина в ловушку;
в) Зеленский и компания - понимают истинную ситуацию, но сознательно работают на план Путина.
Среди людей, не верящих Зеленскому и его компании, принято писать, что В.
Я думаю, что А, с элементами В, и иллюзиями, что они реализуют Б.
Эта иллюзия, которую начнут усиленно разгонять не позднее, чем через восемь часов - это уже будет вторая ложь от Зеленского и компании.
Ложь, порождённая ложью.
Потом будет третья и четвёртая, и чем дольше в неё мы будем верить, тем дороже придётся за это заплатить.
Постепенно розовое станет жёлтым, а потом действительно красным.
Если не опомниться и не признать реальность, все это кончится чёрным.

"Нормандський саміт" у Парижі - Цензор.НЕТ 5180
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сама встреча это уже проигрыш украины
минские соглашения придуманы не для выполнения
их главная цель - санкции для раши, плюс выигрыш времени для украины и ФСЕ
о выполнении и РЕЧИ НЕ БЫЛО )))
а а любые встречи ведут к уменьшению санкционного давления ))
так что зеля может и выиграет на свой карман откат, но украина УЖЕ проиграла


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Самое смешное что большинству зебилов абсолютно насрать что сейчас происходит. Цену на газ снизят и можно их тоже на бутылку сажать как лаптеголовых.
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Большинство украинцев выбирают «холодильник», а не демократию

Большинство украинцев считает, что уровень благосостояния является более важной, чем уровень демократии.

Понедельник, 9 декабря 2019, 15:46

"Нормандський саміт" у Парижі - Цензор.НЕТ 4917 "Нормандський саміт" у Парижі - Цензор.НЕТ 4917 "Нормандський саміт" у Парижі - Цензор.НЕТ 4917 "Нормандський саміт" у Парижі - Цензор.НЕТ 4917

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг".
Уточняется, что важнее демократии зажиточность считают 47% опрошенных украинцев. Совсем наоборот считают 38%.
При этом соотношение за последние три года существенно изменилось в пользу демократии.https://ua.news/ua/ynfografyka-ukrayntsy-nazvaly-goroda-s-nayvysshym-urovnem-vozmozhnostej-y-svobod/
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холодильник закончится г+г = гулаг + голодомор...
уже было в истории
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парашенка, не сцы, сцать нужно было при сдаче анализов
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Хоть бы воно там ничего руками не трогало...
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Несколько активисток Femen обнажились перед Елисейским Дворцом, где вскоре должен начаться саммит в "нормандском формате". Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.
"Только что Фемен разделись и кричали Stop Putin War прямо под Елисейским Дворцом", - говорится в сообщении.
При этом прилагается соответствующее видео.https://ukranews.com/news/671156-femen-razdelis-pered-normandskoj-vstrechej
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о, наш Наполеон сьогоднi повернувся додому. ))
на зворотньому шляху дуй прямо на Ростов!

"Нормандський саміт" у Парижі - Цензор.НЕТ 2136
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Я надеюсь Зе взял с собой меморандум из Будапешты. Ой какой это сильный козырь
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Кацапские ублюдки уже кричат что ето Украина должна остановить войну. И я сомневаюсь что ето не распоряжение *****. Тоесть ***** до сих пор утверждает что ето Украина напала на Рашку а не наоборот. О чем тогда вообще договариваться с умалишенными?
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Так и Зеля это утверждает! Даже в последнем своем "выступлении" у Шустера кричал, что это "партия войны Порошенко, которая готова воевать до последнего украинца" мешает миру!
Это подлое заявление Зели осуждает Пионтковский здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=waQwyaXC5go
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Пионтковский: "Зеленский как патриот Украины - БЕЗНАДЕЖЕН"!

Смотрите его интервью: https://www.youtube.com/watch?v=waQwyaXC5go
Итоги встречи можно предугадать... "Нормандський саміт" у Парижі - Цензор.НЕТ 9096
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Интересно на сколько херло опаздает? Ставлю на 30 минут.
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Славненько наш Президент прокинув рашенських журнашлюшок на вході. Я думав гнатимуться слідом. Аж із трусів вистрибували.
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«Демократия - это договоренность между хорошо вооруженными джентльменами»
(c) Бенджамин Франклин. Рабов это не касается.
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