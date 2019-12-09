 Лидеры "Нормандской четверки" прибывают на встречу в Елисейский дворец. ВИДЕО

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+12
Олексій Арестович
6 год ·
ПАМЯТКА ПЕРЕЖИВАЮЩИМ.
1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея, и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна б) ее затеял злой Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать: чтобы всем было хорошо. Т.е. по сути работают на стратегический замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры, с нашей стороны, не имеют никакого рационального смысла и призваны закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; с российской стороны - являются частью путинского замысла, направленного против Украины.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины «...в эти два дня не решается», с украинской стороны, решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании им хотя бы пары извилин, тем из соотечественников, которые ещё небезнадёжны окончательно.
-----
Виновны ли Зеленский и его сторонники?..
Конечно.
Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей.
Сочетание этих пунктов, обойдётся нам в новое, большое бо-бо.
6 год ·
ПАМЯТКА ПЕРЕЖИВАЮЩИМ.
1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея, и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна б) ее затеял злой Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать: чтобы всем было хорошо. Т.е. по сути работают на стратегический замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры, с нашей стороны, не имеют никакого рационального смысла и призваны закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; с российской стороны - являются частью путинского замысла, направленного против Украины.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины «...в эти два дня не решается», с украинской стороны, решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании им хотя бы пары извилин, тем из соотечественников, которые ещё небезнадёжны окончательно.
-----
Виновны ли Зеленский и его сторонники?..
Конечно.
Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей.
Сочетание этих пунктов, обойдётся нам в новое, большое бо-бо.
+11
Ща зеля как нагнет старого гебешника!
+10
#ЯНЕЛОХ 2.0
Нажаль(((
#homosexual_geopolitics
#gay_porn
#blowjob
#golden_rain_abuse
Главное, чтобы Ваш, никого не пытался в животик поцемать)))
6 год ·
ПАМЯТКА ПЕРЕЖИВАЮЩИМ.
1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея, и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна б) ее затеял злой Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать: чтобы всем было хорошо. Т.е. по сути работают на стратегический замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры, с нашей стороны, не имеют никакого рационального смысла и призваны закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; с российской стороны - являются частью путинского замысла, направленного против Украины.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины «...в эти два дня не решается», с украинской стороны, решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании им хотя бы пары извилин, тем из соотечественников, которые ещё небезнадёжны окончательно.
-----
Виновны ли Зеленский и его сторонники?..
Конечно.
Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей.
Сочетание этих пунктов, обойдётся нам в новое, большое бо-бо.
3 год ·
РОЗОВЫЕ ЛИНИИ.
Ещё и ещё раз, я не устану.)
Зеленский, его команда и сторонники нам лгут.
Это ложь специфическая, но от этого, не менее распространённая и не менее отвратительная.
Ложь не по фактам, а по фону.
Вся эта публика исходит из-, и внушает нам ложную картину мира.
В этой картине мира война с Россией, есть всего лишь недоразумение, вызванное недопониманием, двух, в общем-то дружественных народов.
А Путин, просто резкий чувак, который резко поступил, а теперь жалеет и ищет способы исправить ситуацию, сохранив лицо.
И вообще, главное экономика, процветание и чтобы никто не плакал.
И только отдельные бывшие политики и кучка маргиналов, не даёт прекратить недоразумение, помириться двум соседским нациям, прекратить смерти и слёзы.
В реальности, руководство Российской Федерации проводит стратегическую контрнаступатнльную операцию против коллективного Запада, с целью:
- поквитаться за поражение в Холодной войне,
- ослабить или разрушить единство внутри ЕС и НАТО;
- поставить коллективный Запад и отдельные его страны в различные формы зависимости от РФ;
- создать многополярную мировую систему как альтернативу глобализации по-американски;
- занять в этой системе ключевое место по реализации баланса (возможностей) в треугольнике Запад - Китай - РФ.
Ослабление и поглощение Украины - всего лишь этап в этом движении, как это было в своё время с Грузией, Молдовой, Беларусью и иными странами бывшего СССР.
Сроки реализации этого замысла велики (2032-45), разнообразие приемов и способов - самое широкое, могут и «помириться» на время.
Но только полнейший, безоговорочный кретин может верить, что Россия, которая лезет в Венесуэлу, за 17 тысяч километров, воюет в ЦАР и системно вмешивается в американскую внутреннюю политику, оставит в покое Украину, с которой граничит и воюет шесть лет, а до этого - ещё четыреста.
Внутри коробочки ложного смысла, никакие правильные действия или система идеальных действий, не исправят саму лживость коробочки, они все в итоге окажутся ложными.
Не исправят и ее последствий.
Все ваши надежды по поводу Парижской встречи, все, что вы городите сейчас про поддержку и решающий день - все построено на базовой иллюзии, описанной в начале.
И все это - жирная лажа.)
Поддерживая эту иллюзию, Вы становитесь винтиком в механизме чужого замысла - направленного против Вас.
Нас.
Теперь варианты:
а) Зеленский и компания - розовые дурачки из страны волшебных пони и действительно верят в эту картину мира;
б) Зеленский и компания - понимают истинную ситуацию, но распространяют розовую картинку, потому, что они - тонкие и хитрые дипломаты и заманивают Путина в ловушку;
в) Зеленский и компания - понимают истинную ситуацию, но сознательно работают на план Путина.
Среди людей, не верящих Зеленскому и его компании, принято писать, что В.
Я думаю, что А, с элементами В, и иллюзиями, что они реализуют Б.
Эта иллюзия, которую начнут усиленно разгонять не позднее, чем через восемь часов - это уже будет вторая ложь от Зеленского и компании.
Ложь, порождённая ложью.
Потом будет третья и четвёртая, и чем дольше в неё мы будем верить, тем дороже придётся за это заплатить.
Постепенно розовое станет жёлтым, а потом действительно красным.
Если не опомниться и не признать реальность, все это кончится чёрным.
минские соглашения придуманы не для выполнения
их главная цель - санкции для раши, плюс выигрыш времени для украины и ФСЕ
о выполнении и РЕЧИ НЕ БЫЛО )))
а а любые встречи ведут к уменьшению санкционного давления ))
так что зеля может и выиграет на свой карман откат, но украина УЖЕ проиграла
Большинство украинцев считает, что уровень благосостояния является более важной, чем уровень демократии.
Понедельник, 9 декабря 2019, 15:46
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг".
Уточняется, что важнее демократии зажиточность считают 47% опрошенных украинцев. Совсем наоборот считают 38%.
При этом соотношение за последние три года существенно изменилось в пользу демократии.https://ua.news/ua/ynfografyka-ukrayntsy-nazvaly-goroda-s-nayvysshym-urovnem-vozmozhnostej-y-svobod/
"
уже было в истории
"Только что Фемен разделись и кричали Stop Putin War прямо под Елисейским Дворцом", - говорится в сообщении.
При этом прилагается соответствующее видео.https://ukranews.com/news/671156-femen-razdelis-pered-normandskoj-vstrechej
на зворотньому шляху дуй прямо на Ростов!
Это подлое заявление Зели осуждает Пионтковский здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=waQwyaXC5go
ага, Украина напала на бедную рассеюшку...
с такими придурками-*************, как шмаркля, и врагов не надо...
оно настолько убогое, что не задумываясь, как попка, тупо повторяет перлы рашистского агитпропа...
Смотрите его интервью: https://www.youtube.com/watch?v=waQwyaXC5go
Итоги встречи можно предугадать...
(c) Бенджамин Франклин. Рабов это не касается.
вона какой альфа-самец, он же Сцарёк, на обосРахе. загляденье. только завидовать и плакать. )
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAr5i94ajmAhWCwcQBHcTwAcsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fbeztabu.net%2Fmokryj-putin-pokazal-miru-svoyu-plesh_n21575&psig=AOvVaw2Vqi-1vfZTcUMy7Ja3jkSK&ust=1575987603796480
3 год ·
Якщо хтось думає, що Зеленський привезе з Парижа інформацію про капітуляцію - той помиляється.
Якщо капітуляція й буде, то ми її не помічатимемо ще довго, вона буде йти повільно й тихо. Потрохи стираючи "червоні лінії".
Якщо хтось думає, що Зеленський привезе з Парижа перемогу - той помиляється. Це не є можливо апріорі в теперішній ситуації.
Перемога буде можлива лише з розпадом РФ.
Зеленський може привезти з Парижа різні варіанти "нічого".
Або з продовженням "кроків до миру", - і це негативний сценарій, бо далі - відведення військ по всій лінії.
Або з політикою "ми не домовились, і скоро не домовимося" - і будівництво Стіни по периметру ОРДЛО, замороження конфлікту на зразок Ізраїля - і це позитивний сценарій.
Для України важливо далі втримувати орду на сході.
Гра продовжується. Картковий будинок - він такий.
Основне, щоб грали ми, а не нас.
#homosexual_geopolitics
#gay_porn
#blowjob
#golden_rain_abuse
Вы не понимаете. Сейчас вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему завтра не сдать Украину".
Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Владимира Александровича кардинально разное понимание слова "капитуляция".
В его представлении капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "Я, Владимир Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед Россией и на веки вечные привожу себя к покорности". И шашку над головой - бац, и пополам.
Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.
А договоренность о мире, об отводе войск, об особом статусе, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа - какая же это капитуляция.
Это же победа!
Тем более, выданная мандатом большинства - а то и подавляющего большинства - населения Украины.
Что чистая правда.
Я вам напомню, что этот мирный план Макрона- Меркель чуть не дословно повторяет мирный план Саркози по Грузии. Вот почти слово в слово. Разведение войск, прекращение огня, вывод российских войск, международное наблюдение.
Закончилось это розовое счастье тем, что российская база в Цхинвали - самая большая и богатая военная база, которую я только видел в своей жизни. С населением 4000 человек. Четверть от населения всей Южной Осетии. Дивизион "Точек У". Дивизион с-300. Авиабаза в Джаве. Аэродром в Курте. Полигон в Дзарцеми.
Ползучий захват территории. Граница постоянно перемещается россиянами. А вот так. Просто взяли - и переместили.
При этом грузинская армия, соблюдая мирный договор - ну а как иначе - сидит в казармах.
Что международное сообщество, под гарантии которого Саркози создал этот мирный план?
Стабильно обеспокоено.
На этом всё.
Про мирный договор и признание независимости республики Ичкерия надо рассказывать?
"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова" можете нагуглить сами.
На данный момент в данных обстоятельствах сложившаяся с Минскими патовая ситуация - ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Лучше сейчас ничего не придумать.
Смысл их не в том, чтобы их выполнять, а в том, чтобы их не выполнять.
Любое качание этой ситуации в любую сторону - Украине не выгодно.
Любое подписание любых новых бумажек - это уже поражение Украины. Что бы он там ни подписал. Хоть одну любую закорючку.
Ситуация "я не люблю Зеленского, но давайте пожелаем ему удачи" - это ситуация ложного выбора.
Нет такой дихотомии - проиграет Украина завтра вместе с Зеленским, или нет. Сам факт встречи Зеленского с Путиным - ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ.
Все уже состоялось.
Если вы действительно считаете, что Владимир Александрович едет туда, чтобы жестко сказать Владимиру Владимировичу в лицо то, что он говорил в своих предвыборных обещаниях - у меня для вас плохие новости. Что-то как-то все сейчас в этой своей надеже "Пожелаем Зеленскому" уже забыли, что предварительный вариант договоренностей уже согласон и Кремль УЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.
Еще раз - нет такой дихотомии завтра: или-или.
Дай Боже нашому телятi вовка з'iсти (с).
Всё уже произошло.
Единственный вариант для Украины - если Зеленский уедет завтра из Парижа ни с чем. И все останется ровно так, как есть на данный момент.
Это единственный - нет, не выигрышный - просто не проигрышный - вариант.
Но я сильно сомневаюсь, что этот вариант возможен. Вот что-то мне подсказывает, что Кремль просто так не поедет в Париж, потрещать за жизнь с Зеленским и еще раз убедиться, что ничего не выходит и Владимир Александрович - справжний бандеровец, истинный продолжатель дела кровавого барыги и говорить с ним не о чем.
Да и большинство населения Украины на самом деле ждут от него не этого.
Проблема-то и в этом случае тоже не в Зеленском.
У него абсолютно легитимный мандат на мир от большинства населения страны.
Это правда.
Поэтому, если вы действительно не хотите поражения Украине, вы должны желать Владимиру Александровичу не поддержки и стойкости под общим натиском Путина-Меркель-Макрона, а вы должны желать ему жесточайшей инфекционной дизентерии, чтоб его так в бараний рог свернуло, чтобы он физически не смог слезть с толчка и прибыть на эту встречу.
Это единственный вариант.