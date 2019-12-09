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 Политика Украины
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 СНБО по ошибке внес в списки террористов не того человека, - Данилов

Совет нацбезопасности и обороны по ошибке внес жительницу Бахмута Викторию Агапову в списки лиц, причастных к террористической деятельности.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, была внесена Агапова Виктория Сергеевна, жительницу города Бахмут, которая в отличие от другой Агаповой не имеет никакого отношения к работе так называемой "территориальной избирательной комиссии" на оккупированной территории Донецкой области. На заседании СНБО Украины в субботу 7 декабря под председательством Президента Владимира Зеленского этот вопрос был рассмотрен и проголосовано решение о внесении соответствующих изменений в Указ Президента с целью исправления допущенной несправедливости. Сегодня имел телефонный разговор с Викторией Сергеевной и извинился за допущенную ошибку. Сообщил, что после возвращения Президента Владимира Зеленского со встречи в нормандской формате, будет подписан соответствующий Указ, проект которого уже подготовлен аппаратом СНБО", - рассказал он

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СНБО по ошибке внес в списки террористов не того человека, - Данилов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164291
 
 
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ЗАЛИШИЛОСЯ ЩЕ ТИСЯЧ 300 ВНЕСТИ У СПИСОК І БУЛА Б БІЛЬШ-МЕНШ ОБЬЄКТИВНА КАРТИНА.
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не, ну а шо - не у тех же, кто ее внес куда не надо проблемы будут! сами накосячат, а люди потом выгребают, причем же ошибки они исправлять не торопятся
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А чё, Портнова внесли и пришлось извиняться?
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