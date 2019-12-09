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 Политика Украины
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Все про:залог (378) Щербина (5)

 Экс-сотрудник ГПУ Щербина, который пытался за $150 тыс. закрыть дело в ГБР, вышел из СИЗО под залог в 2,1 млн грн

Экс-начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина внес залог 2,1 млн гривен.

Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Постолюк также сообщила, что Щербина вышел из СИЗО.

"Он внес залог и уже вышел из СИЗО", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновнику ГПУ Щербине, который пытался за $150 тыс. закрыть дело в ГБР, объявлено о подозрении, - САП

По данным УП, вышел под залог в 576 тыс. грн и второй фигурант дела, предприниматель Валентин Шевченко.

Напомним, на прошлой неделе Высший антикоррупционный суд взял под стражу Игоря Щербину. Однако, суд назначил залог в размере 2,13 млн гривен. САП просила избрать для Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн гривен.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее "правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина был задержан на получении $75 тыс. взятки,

Источник: https://censor.net.ua/n3164288
 
 
 Топ комментарии
 
Предагал 150 тысяч, а прокатило за 90.
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А генерал Марченко сидит, за него три героя Украині поручались, и залог у него кажись мильонов 6. Пашинскому при всех его, вообще залог не предписан, волонтеры военные муж с женой сидят....Рубан с Надкой вышли, тетя из ОП, взятая с поличным при взятке крупной, вышла....Отакэ
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Не факт, що дешевше. Крім застави, треба ще ж було судді банку Чауса занести!
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150 000 - це приблизно 3.6млн грн. Суддя все прорахував
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Єнта ани так награбнным дєлятца...
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всё, нажитое непосильным трудом отдал. голодал с пелёнок, откладывал на пенсию, и тут на тебе!
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Прям жалко пацана(((
Наверное по всем родичам собирал.....
И как такое получаецца в ГСУ ГП??? 100% подставили.... Ведь парень "не мог" так воровать...
Правда-же?????)))))))
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Не трогайте сеВОодня бубочку... Он с ****** тяжолыЄ пЄрЄгАворы сЬодня вЄдЬЙОт... Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн - Цензор.НЕТ 3181
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Предагал 150 тысяч, а прокатило за 90.
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правильна , и через месяц другой, отдадут залог и щербина легонько окажется в израиле
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судя по темпам работ и подходу "арестовали-отпустили", подозреваю, что на гпу возложили обязанность провести перепись населения.
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Отлично... полным ходом борьба с коррупцией и сепаратизмом. Тем временем боевой генерал сидит в сизо.
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А кто нибудь интересовался где он взял эти лямы на залог? Или как всегда, друЗЗЯ надЙОжные пАдсуетились? Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн - Цензор.НЕТ 2899
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Да, диалектика:"Украл - заплатил, на работу! Украл - заплатил на работу!"
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Реформы судебной власти от Блазня Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн - Цензор.НЕТ 2519
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