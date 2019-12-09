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Все про:Жириновский (475) угрозы (647) Донбасс (20154) нормандская четверка (905)

 Если Украина не пойдёт навстречу Донбассу, нам придётся войти в Киев и покончить там с анархией, - Жириновский

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реанимировать пакт Молотова-Рибентроппа и "покончить с анархией в Киеве".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу партии ЛДПР в Facebook.

"Сегодня пройдёт нормандский саммит. Хочу, чтобы на Украине понимали: если вопрос с ДНР и ЛНР не будет урегулирован по формуле Штайнмайера, его придётся решать по новой редакции Пакта Молотова — Риббентропа. То есть проводить окончательный раздел: пусть европейцы входят во Львов, а мы войдём в Киев и покончим там с анархией. А то Зеленский не успел уехать в Париж, как уже появились толпы, готовые к новому майдану. Их настрой на беспорядки проплачен из-за границы, они могут стоять день и ночь, снова жечь шины. Но кто это потерпит? В Киеве мечтают решить вопрос по своему, но перспективы у этого варианта нет. Об этом я предупреждал украинскую власть ещё в 2014-м, до того как они начали варварски бомбить Донбасс", - заявил Жириновский.

Также читайте: Мир на Донбассе нужен и России, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько о переговорах в Париже

Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции, так называемая "нормандская четверка". Они встретятся, чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Если Украина не пойдёт навстречу Донбассу, нам придётся войти в Киев и покончить там с анархией, - Жириновский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164286
 
 
 Топ комментарии
 
Клоуна на сцену выпустили постращать Если Украина не пойдёт навстречу Донбассу, нам придётся войти в Киев и покончить там с анархией, - Жириновский - Цензор.НЕТ 2383
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стареющий клоун рвется на помощь молодому
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лучше с собой покончи мудило. сделай мир чище.
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стареющий клоун рвется на помощь молодому
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Дебил ***..... *с. Лавров Министр МИД РФ...
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лучше с собой покончи мудило. сделай мир чище.
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Жириновский, войти ты тока можешь своим языком в нашу украинскую жопу!
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Жирик, ты только на розовом мустанге с одной ноздрёй можешь в Киев войти Если Украина не пойдёт навстречу Донбассу, нам придётся войти в Киев и покончить там с анархией, - Жириновский - Цензор.НЕТ 853
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WADA на 4 года выгнала кремлевское быдло из спорта .
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Ещё один маланец, припавший на роль придворного шута. (шутам разрешалось молоть, что угодно)
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вы уже на олимпиаду вошли) войди в WADA)
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Придворний блазень озвучує думки кремлядського царя.
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Оооо, давненько этого скомороха не слышал, аж соскучился.
Интересно, он свои лапти когда в океане мыть будет, ведь обещал же)))
Кстати, один уже на Лондон сходил)))
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один уже "Киев брал"... ты гомосек жириновский только в рот можешь взять
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Эх жаль Жирик на эту встречу не поехал. Такого звёздного состава в цирке Пориж ещё не видел .
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Хер вам в рот ,чтобы голова не качалась Если Украина не пойдёт навстречу Донбассу, нам придётся войти в Киев и покончить там с анархией, - Жириновский - Цензор.НЕТ 2794в Киев оно **** войдёт ,в земельку скоро войдёшь а в Киев никак ...
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в отличие от портянок, Европа помнит уроки второй мировой. и нового сталина. для ***** фюрера не найдется.
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Кто там говорил что ***** хочет мира???? Кто там рассказывал переговоры выгодны Украине и что с кацапами можно договориться? Что и требовалось доказать. После даунбаса росийские войска пойдут на Киев, как в 2014 после окупации крыма пошли на дамбас.
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Пэдрылко ушастое, можешь взять несколько запасных пар лаптей и выходить
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ВОЙТИ Пукину в Жирика поможет только смазка на основе слёз русского народа... А вот собрать слёзы ( на похоронах русского мира) как раз поможет Украина... Это всё чем мы можем помочь скрепным людям, похоронами русских захватчиков и воров!
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Ему уже на кладбище прогулы ставят, а он все вопит...
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куйца вы сосали и будете сосать.кацапо-фашисткие мрази
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Да ты шо?? А ну войди. А ну покончъ....
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"Бери ношу по себе,чтоб не падать при ходьбе" (с)
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Помнится,этот старый ******** визжал о том,что армия Хусейна разнесёт янки "в пух и прах".
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сидите на кадыровской бутылке и развлекайте нас, войдут ани в Киев)))))))))))))))))))))))
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значит шота пошло не так у кремлядских ******. Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський - Цензор.НЕТ 5924
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Да просто Куйло выволокли на саммит и заставили объяснять, как он будет обустраивать мир на Донбассе. Тот и обосрался. К Украине-то претензий нет, у мирового сообщества.
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Письков недавно заявлял что никаких встреч не предвидится. А тут он оно как.
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Помню, как в Москве, в гостинице, начинала свою политическую деятельность эта проститутка-Жириновский. КГБ-шный проект в чистейшем виде.
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Подыгрывает Зеленскому, и "уставшим от войны".
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Шо оно мелет дол.б....это Петя проплатил дыбилов на майдане, и арессия срашки им до сраки, там Пете срок маячит вот и всё!
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А еще петя отбирает у бедных птиц молоко чтоб делать конхфэты...🤕
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...ты от Жирика ничем не отличаешься!!!)))) Такой же долбо"б!!! и скорее всего подурней Жирика!!!))))
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Россия предлагает провести свою Олимпиаду в Москве,в противовес Токийской Олимпиады.Приглашены сборные ОРДЛО,Южной Осетии ,Абхазии,Приднестровья,а также Иран,Сев.Корея,Венесуэла и сборная Чечни,которую фюрер кремля замочил в сортире.а что,КОМПАНИЯ ЧТО НАДО,не хватает ХАМАС и Хезболлы.Компашка однако
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Це він звертається до матерів москалів, чиї діти мають подохнути в цьому поході?
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кацапу щастя здохнути на домбасе чи сірії - тільки б не жити нарассеюшке....
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Даже если у нас анархия, какое право этот дебил имеет право "прийти" к нам?
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Я помню как в 95 году русские доблестные войска Грозный за 2 часа брали.В Киеве будет на несколько порядков круче.Ссыкливей кацапов нет существ на земле.
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Зеприматы, это представитель вашего "братского" народа вещает, он как и вы устал ваевать...
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В ж..пу пьяному бегемоту ты войдешь, русская свинья, и никак не дальше
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Зайти може й прийдеться ,а от вийти певно що ні.
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Жирік! Ти можеш вже зараз в Київ приїхати! Прямо на Майдан. Тут тобі сподобається Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський - Цензор.НЕТ 4864
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столбов и деревьев там много ))) пусть компанию прихватит
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Почему Жирик до сих пор не в палате №6 ?
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Как это в не палате???Только палата занимает 1/6 часть суши!!!
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встречное предложение - покончить с бредом жирика. плохо озвучивает мысли царя. молодых давай.
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здесь писать не стоит
по ссылке на ФБ сходите и там напишите все это старому клоуну
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Жирик - старый ублюдок, что бы ты СДОХ! Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський - Цензор.НЕТ 842
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Если вы сюда пойдёте мудаки каждый украинец прийдёт за вами и вашим всем кодлом !А чеченцы ещё нам и помогут вас давить тварей !И тогда ад вам будет на вашей земле.
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войти-то ты войдёшь, но вот выйти не выйдет
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жирик озвучил, что на смену мюнхенскому сговору сегодня затевается парижский.
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Ну, вот, что за )(ерня, что ни жид - то мудак. За редким исключением Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський - Цензор.НЕТ 1678
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Приезжай, придурок. Доедь только до Хутора-Михайловского. А оттуда у тебя будет "бесплатный эксклюзивный тур - на подсрачниках от Хутора до Чепа! С зафутболиванием на Майдан!"
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Спочатку розверни русло Дніпра, як обіцяв.

"Нема у вогні ні стежини, ні броду,
З Дніпровського плеса не випити воду,
Ми пісню свою не забудемо зроду,
Козацькому роду нема переводу."
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От таких угроз становится страшно.Страшно,что живот от смеха лопнет
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А что это за чмо жидовское, что будет предупреждать Украину? Твоё дело, свою сраную россию предупреждать, а к Украине руки не протягивай, а то ненароком копыта можешь протянуть.
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А давайте бредни шизофреника васи из чертвертой психбольницы города кукуева притащим сюда
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"Кто с вами остался? Мы с вами остались, Шариковы. Преображенски? Все умные уехали. Нужно выбирать самых умных из шариковых." В. Жириновский:
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Мохеровая тварь озвучивает реальные планы кремля Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський - Цензор.НЕТ 3451
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Якщо жириик кричить,що Майдан це неправильно,значить хлопці на Майдані все роблять вірно і потрібно продовжувати його.
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А что скажут Зебилы они же единомышленники не любят майдан и против пороха,совпадение?и за формулу так пекутся что порох не подписал и дорекают ему так он подписал и не выполнил,а они хотят в жизнь воплотить формулу ту судя на упреки а не благодарность что оттянул по времени порох,к тому же пишут зеботофермы и кацапские в последнии сутки идет сумасшедшие аттака на поддержку Зе и осуждения майдана,много на укр мове
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Входите немедленно в Лозанну!
Там неруСССССкие мордвиночувашей опустили ниже футбольной бровки.
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Во здоровье у Жирика - столько эмоций на каждом выступлении. И возраст, и политик в раше, и оргии. И никакая кондрашка его не хватит
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Путин настолько ослабел...Что рад и старому служаке-идиоту. Ведь слова его - мысли путина. Точнее мечты ))
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Вот несмотря на такие высказывания большинство малороссов упорно продолжает считать русских братьями.
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