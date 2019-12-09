 Если Украина не пойдёт навстречу Донбассу, нам придётся войти в Киев и покончить там с анархией, - Жириновский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу партии ЛДПР в Facebook.

"Сегодня пройдёт нормандский саммит. Хочу, чтобы на Украине понимали: если вопрос с ДНР и ЛНР не будет урегулирован по формуле Штайнмайера, его придётся решать по новой редакции Пакта Молотова — Риббентропа. То есть проводить окончательный раздел: пусть европейцы входят во Львов, а мы войдём в Киев и покончим там с анархией. А то Зеленский не успел уехать в Париж, как уже появились толпы, готовые к новому майдану. Их настрой на беспорядки проплачен из-за границы, они могут стоять день и ночь, снова жечь шины. Но кто это потерпит? В Киеве мечтают решить вопрос по своему, но перспективы у этого варианта нет. Об этом я предупреждал украинскую власть ещё в 2014-м, до того как они начали варварски бомбить Донбасс", - заявил Жириновский.

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Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции, так называемая "нормандская четверка". Они встретятся, чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.