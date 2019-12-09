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 Акция под Офисом президента проходит без нарушений правопорядка, - МВД

Акция "Варта на Банковой" в Киеве с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов на переговорах лидеров стран "Нормандского формата" проходит без нарушений правопорядка.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

"На Банковой продолжается акция. Мы благодарны участникам за соблюдение закона. Наши ребята обеспечивают правопорядок в центре столицы. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь к ним!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Активисты начали акцию у здания Офиса президента Украины 8 декабря, пообещав, что она станет бессрочной в случае сдачи национальных интересов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретится с лидерами Германии, Франции и РФ, чтобы обсудить шаги для достижения мира на Донбассе, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3164280
 
 
 Топ комментарии
 
Это с той же оперы что Порошенко набирает рейтинги и обыграет зебобика во втором туре, и из той же что люди вспомнят как было хорошо при Порохе и проголосуют за его партию на парламентских?
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ага.....
привокзальные проститутки не могут понять..., как это можно выйти не за деньги, а за свое достоинство и достоинство своей страны... Акція під Офісом президента відбувається без порушень правопорядку, - МВС - Цензор.НЕТ 1302
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Спасибо Пороху за то что дал людям подзаработать на нг
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Это с той же оперы что Порошенко набирает рейтинги и обыграет зебобика во втором туре, и из той же что люди вспомнят как было хорошо при Порохе и проголосуют за его партию на парламентских?
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НІ! Зупинись! Не відрізай собі голову! Нам тебе не вистачатиме! З кого ми будемо глузувати???)))
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А я звідкіль знаю? До речі- ти давно з люстерком спілкуєшся?
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а теперь парашенки осталось сдать анализы-
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Остались считанные секунды, щас как диванная орда закричит гневно ЗРАДА, и сразу Зелику можно в Ростов ехать. Вам это самим не надоело? Это уже не смешно.
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"Путин играет с Украиной в долговременную игру, истощая ее человеческие, финансовые и материальные ресурсы и прикладывая огромные усилия для того, чтобы заблокировать ее социально-экономическое развитие. Надеясь на то, что предельно ослабленная и обескровленная Украина со временем будет готова согласиться на все, что будут ей диктовать из Москвы." - В.Каспрук.
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От клятый зебобик, убрал забор чтобы было удобней митинговать, нет же просто бы оставил забор и всё Акция под Офисом президента проходит без нарушений правопорядка, - МВД - Цензор.НЕТ 4029
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Просто людям с памятью предлагаю сравнить что и как делали с протестующими при Мародере.
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Пам'ятаємо- ветеранів на коліна ставили!!!
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так це той самий путч, підготовлений на грудень, про який раніше говорила Ліза Богуцька, чи ще ні?
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Хтось горохового супу пережер й його путчить?)
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Думаєте комусь цікаві подробиці вашого травлення?
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Копрофіл?
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Синку, ще раз поставиш мій коментар в бан я витягну твій кадик через отвір між полупопіями твого головного мозку! Акція під Офісом президента відбувається без порушень правопорядку, - МВС - Цензор.НЕТ 135
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Давно хворієш? Чи пляшку завелику видали?
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пьет, пришли пару тысяч и даже не взяли его на плечи и не принесли на банковую, с криками- петюньчик наш президент
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Кожанку передевает,ему скоро на трактор лезть,не может же он во вчерашнем)))
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Когда уже путч,шо грошей петюня пожал)))Ну ничего скоро как соберутся)))
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Подальші дії будуть відштовхуватись від домовлянь Зеленського.
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Вот и Слава Богу.... Очень рад за "нашу" Варту)))) Стойте ребятки) На Новый Год всяк зарабатывает, как может))) Удачи и трудовых побед)))
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Спасибо Пороху за то что дал людям подзаработать на нг
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да у параши ничего не получилось, хотя нужно было еще раз попробовать сдать анализы в прямом эфире
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зная *щедрость* сывого кнура будет такой вот заработок на НГ

https://www.youtube.com/watch?v=F2izoVnTm90
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Не люди-же ВЕРИТЬ должны!
Не расстраивайте их(((
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А цi люди шо на роботу не ходят? А Свинорилий все оплатив )))))))
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Вата вже на сайті, ще не палає, але вже потроху підгорає і смердить, зараза Акція під Офісом президента відбувається без порушень правопорядку, - МВС - Цензор.НЕТ 7819
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ага.....
привокзальные проститутки не могут понять..., как это можно выйти не за деньги, а за свое достоинство и достоинство своей страны...
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Який в тебе різноманітний досвід!)
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они думают что дешевая коммуналка и кобласа по 2,20 - это и есть "достоинство страны".
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100%!
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Ой, зараз заридаю! А скажи но мені, як так сталось, що в держави грошей на захист нема, а в президента є?
До речі- з'йомка під різними кутами й з різним освітленням дуже змінює людину.
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Не захотели настоящего президента?
Любите Зе сами!
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"Российские ботофермы активно включились в распространение по сетям сообщений, дискредитирующих активистов, пришедших на акции "Красные линии". " ... И третий тезис - это то, что во всем виноват Порошенко. Это три основных тезиса, которые разгоняются на сегодняшний момент в соцсетях", - отметил политолог."
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"зради" у парижі не буде ...***** вже все порішав ... вже все "решено" ..це просто "балванчика" вивезли на огляд ...навіть клоунам у цирку потрібне "визнання" ...
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О проплаченности митингов говорят Лаптеногие мышебратья и люди, у которых вместо мозга, кусок засохшего Зелёного говна с отпечатком лаптя.
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Вони методички не викидають, періодично дійстають, ******** пил і знову здорово. "Майдан проплачен, апельсины наколоты, это проделки Госдепа (Порошенка)". Не звертайте уваги, хай смердять
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Бот, кому ти свою тюльку гониш? Який госдеп? Там на на слуханнях про імпічмент "госдеп" такі цікаві історії розказує про діяльність твого кормильця, а ти щось лопочеш про свої методички, які, нібито, крім тебе ще хтось "дійстає".
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в военкоматы протестантов!!!
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Ок, а що з православними та католиками?
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И тут пожадничав петюня. Мало башляє, от і мало патріотів на майдані. Не захотіли виходити за 300грн.
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МВС тонко поиздевались над вартовиками. Мол, заходите, если что.
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Лучше аеродромы хахватите чтобы Зелупа в случай чего в Украину больше не вернулся.
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А чого дивуватсь, коли Петро Олексійович співзасновник ПР.
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А чем тебе ПР не угодила? За нее глосоавл, за Януковича, теперь срешь.
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да за ***** оно голосовало. сейчас тут вся Лахта собралась.
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Доречі, повилазили ніки, котрих з весни не було видко - совпадєніє?
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"Запарєбрік" не може обійтись без анально-фекальної тематики!)))
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Хорошо хоть количество праздношатающихся трутней ничтожное. Остальные работают на благо страны.
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Бамбас кормит всю сРану?
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вчерашний пэдротов майданчик на 1500 чел. был в Киеве. Не в даубассе.
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И даже цензоровская соешобла его проигнорировала. Хэхэ!
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Они на другую работу Петей поставлены,создавать в инете массовку и всенародную "поддержку" карамелькина)))
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Анекдот з попереднього майдану в місті Нікополь

-Жіночка, на що ви разраховуєте стоячи на майдані?
-Як завжди на Україні!
-?!
-На потойбічні сили та воїнів-характерників
-?!
-Коли воїн-характерник наливає в чарку горілку він робить замовляння: "Нехай усі вороги повиздихають, аби ми були здорві!"
-А потойбічні сили?
-У нас є могила атамана Івана Сірка і він не відмовить українцям в перемозі. Атаман, просимо, допоможи!
Слава Україні та її героям всіх віків!
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Залізне правило для кожного майданівця.
Перед тим, як приєднатися до Майдану, переконайся, що на прилеглій території відсутні трактори, бульдозери, фронтальні навантажувачі і десь поблизу не ушивається агент " лоліта".
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