 Акция под Офисом президента проходит без нарушений правопорядка, - МВД

Об этом сообщило Министерство иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.
"На Банковой продолжается акция. Мы благодарны участникам за соблюдение закона. Наши ребята обеспечивают правопорядок в центре столицы. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь к ним!", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель.
Активисты начали акцию у здания Офиса президента Украины 8 декабря, пообещав, что она станет бессрочной в случае сдачи национальных интересов.
🤔
https://www.youtube.com/watch?v=F2izoVnTm90
Не расстраивайте их(((
привокзальные проститутки не могут понять..., как это можно выйти не за деньги, а за свое достоинство и достоинство своей страны...
До речі- з'йомка під різними кутами й з різним освітленням дуже змінює людину.
Любите Зе сами!
-Жіночка, на що ви разраховуєте стоячи на майдані?
-Як завжди на Україні!
-?!
-На потойбічні сили та воїнів-характерників
-?!
-Коли воїн-характерник наливає в чарку горілку він робить замовляння: "Нехай усі вороги повиздихають, аби ми були здорві!"
-А потойбічні сили?
-У нас є могила атамана Івана Сірка і він не відмовить українцям в перемозі. Атаман, просимо, допоможи!
Слава Україні та її героям всіх віків!
Перед тим, як приєднатися до Майдану, переконайся, що на прилеглій території відсутні трактори, бульдозери, фронтальні навантажувачі і десь поблизу не ушивається агент " лоліта".