 Полиция задержала клофелинщика на столичном вокзале

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 36-летнему уроженцу Днепропетровщины, который ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат.
Инцидент произошел на территории Центрального железнодорожного вокзала. Клофелищик выбрал своей жертвой заробитчанина и предложил ему выпить по поводу якобы рождения у него ребенка.
Подсыпав в напиток сильнодействующий препарат, злоумышленник дождался, когда потерпевший потерял сознание, и пользуясь его беспомощным состоянием, отобрал денежные средства.
Мужчину удалось задержать вскоре после совершения преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст. 187 (разбой) УК Украины. В Соломенский районный суд г. Киева подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Підняв мені настрій))
А вот дед мой как-то пропил в поезде большой кусок выручки за проданный дом и документы. Пропил или напоили и обчистили. Мы бы и не узнали, может быть, но отцу пришлось удостоверять личность деда при восстановлении документов.
Кто-то едет на заработки в Польшу, а кто-то клофелинит на вокзале.