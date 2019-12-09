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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:вокзал (186) Киев (18294) прокуратура (3773) клофелин (1)

 Полиция задержала клофелинщика на столичном вокзале

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале задержали клофелинщика.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 36-летнему уроженцу Днепропетровщины, который ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат.

Инцидент произошел на территории Центрального железнодорожного вокзала. Клофелищик выбрал своей жертвой заробитчанина и предложил ему выпить по поводу якобы рождения у него ребенка.

Подсыпав в напиток сильнодействующий препарат, злоумышленник дождался, когда потерпевший потерял сознание, и пользуясь его беспомощным состоянием, отобрал денежные средства.

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Мужчину удалось задержать вскоре после совершения преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст. 187 (разбой) УК Украины. В Соломенский районный суд г. Киева подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3164278
 
   
 Топ комментарии
 
Одразу видно що пише зелєкторат Поліція затримала клофелінника на столичному вокзалі - Цензор.НЕТ 1690
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Ні. То блаЗЄнський збирає, щоб оплатити комунальні послуги на своїй італійській віллі. Субсидій там не дають Поліція затримала клофелінника на столичному вокзалі - Цензор.НЕТ 8603
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Ні. То блаЗЄнський збирає, щоб оплатити комунальні послуги на своїй італійській віллі. Субсидій там не дають Поліція затримала клофелінника на столичному вокзалі - Цензор.НЕТ 8603
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Я тоже знаю историю, это было с сыном моей знакомой, он тоже выпил кофе на вокзале и вскоре потерял сознание, хорошо, что рядом были неравнодушные и вызвали полицию, а кофе покупал на вокзальной торговой точке. Так что люди, будьте осторожны.
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Я взагалі в Києві уникаю щось їсти й пити: дорого і не смачно. Хіба що застане якась халепа.
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А як тут людям жити? Дорого і не смачно..
Підняв мені настрій))
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Не живуть, а мучаються. Такі гето, що ні школи ні супермаркета.
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Можна поїсти в "Макдоналдсі" або в "Дровах".
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Вот говорил мне мой отец задолго до того, как покинул этот мир: никогда не пей в дороге. Приедешь - выпьешь.

А вот дед мой как-то пропил в поезде большой кусок выручки за проданный дом и документы. Пропил или напоили и обчистили. Мы бы и не узнали, может быть, но отцу пришлось удостоверять личность деда при восстановлении документов.
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Одурманенный Зеленским зе-лохторат, после осознания того, что его опять развели и конец эпохи бедности откладывается решил закончить свою эпоху бедности самостоятельно.
Кто-то едет на заработки в Польшу, а кто-то клофелинит на вокзале.
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