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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3917) Париж (344) нормандская четверка (905)

 Вместе с Зеленским в Париж прибыли 13 высокопоставленных чиновников. СПИСОК

На "нормандскую встречу" в составе официальной делегации от Украины вместе с президентом отправились 13 высокопоставленных чиновников.

Как выяснило hromadske, информирует Цензор.НЕТ, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу "нормандской четверки" прибыли:

  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • помощник президента Андрей Ермак;
  • советник президента Руслан Демченко;
  • глава Офиса президента Андрей Богдан;
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
  • заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
  • исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры", - замглавы ОП Тимошенко

Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции, так называемая "нормандская четверка". Они встретятся, чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3164277
 
 
 Топ комментарии
 
для этого, как минимум, эти буквы надо знать
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будуть здавати державу по всіх напрямках.
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Почти все руководство "95-го квартала"....посмотрим на их гастроли... Разом із Зеленським у Париж прибули 13 високопосадовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3098
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поехали исторически пофотатся с Пуйлом, чтобы потом внукам показывать....
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дядю Пу за пиджачок подергать, автограф попросить ))
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половина українофоби-хохли, як мінім
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Помним Смоленскую трагедию....
Поэтому при отъезде оттуда обязательно надо поменять маршрут и вид транспорта...
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95 квартал, ще парочка грушників та фсбшників, і "по мелочам"
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А Лєнка де?...Пакує чумадани до Ростова, чи вже там?...
Разом із Зеленським у Париж прибули 13 високопосадовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7429
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расстрельный список готови без шептуна никак.
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tZE inform

@tZEinform

·8 мин
Украинская делегация состоит из 13 человек ... Вот и не верь в приметы...
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Главное Штирлица - Ермака и Бывалого - Богдана взяли... Но считать их членами "УКРАИНСКОЙ" делегации как-то глупо...
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Пацаны на шопинг к новому году отправились
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ну так може потом Ермаку героя россии обмоют?
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овчарки по кличке Мандель не хватает,или ее Авакян заменяет?
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А як без неї? Без неї ніззя! Але вона не член, вона в ескорті.
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как вариант, пуйло обменяет Донбасс на 3 млд долга Газпрома, на условиях Украины
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Вся московская тролльня высралась... сама себе в рот...
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Ага ! То есть о чём будет идти речь Зеленский " не знал" ... А аких людей туда взять на встречу - знал. НЕ, что ни говори, а . по плотности брехливости в единицу времени ему равных нет
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Зрада. У всей прахоботской своры тупая зрада. Была, есть и будет только одна зрада. И это при том, что по сухому остатку, ни одно из ихних зрадных камланий и вангований не исполнилось. Я для себя уже вывел правило :"Хочешь знать, чего точно и в любом случае не будет - послушай стецьковые завывания. Все получится с точностью до наоборот".
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Такое впеч, что около половины этого списка поехали, что бы сделать исторические селфи с Пуйлом, чтобы потом внукам показывать....
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К черту с чертями и со всей боевой ратью!)
Нормандский формат не предусматривает газовые переговоры.Каким боком Витренко и Оржель. На всякий случай?
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Баканов, который ценично заявляет что ходит в МП, где принимают в епископы, с медалью за захват Крыма?
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Все-таки не умеет комик прикалываться. Взял бы с собой Пороха - Путен бы обосрался!
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