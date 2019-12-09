 Вместе с Зеленским в Париж прибыли 13 высокопоставленных чиновников. СПИСОК

Как выяснило hromadske, информирует Цензор.НЕТ, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу "нормандской четверки" прибыли:
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Сергей Шефир;
- помощник президента Андрей Ермак;
- советник президента Руслан Демченко;
- глава Офиса президента Андрей Богдан;
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
- заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
- исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции, так называемая "нормандская четверка". Они встретятся, чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Поэтому при отъезде оттуда обязательно надо поменять маршрут и вид транспорта...
tZE inform
@tZEinform
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Украинская делегация состоит из 13 человек ... Вот и не верь в приметы...
Нормандский формат не предусматривает газовые переговоры.Каким боком Витренко и Оржель. На всякий случай?