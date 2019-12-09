 Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских игр-2032, - WADA

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в релизе WADA.
Согласно решению, Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.
"Ни Президент, ни Генеральный секретарь, ни генеральный директор, ни какой-либо член Правления / Совета управляющих Олимпийского комитета России или Паралимпийского комитета России не могут участвовать или принимать участие в крупных мероприятиях, проводимых в течение четырехлетнего периода", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, а также лишил РУСАДА статуса соответствия.
как обидно наверное малороссийским спортсменам которые перешли в московские клубы...
Пичалька однако...
🤣🤣
Как раша забралась в ПАСЕ видели все- раша решает вопросы подкупом , а не честным поведением
-- двє бутьілкі віна?
-- трі!
-- сбросіла в пропасть.
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они еще и вам в проирки насцут !
потому их надо сотерегатсо !
!
С нами КОКС !
.
А еще МЕЛЬДОНИЙ , ПОЛОНИЙ , РУТЭНИЙ и ...
.
НОВАЧОК...
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий."