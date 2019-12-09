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 Общество
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Все про:Днепр_город (2901) школа (1955)

 В школах Днепра совершенствуют систему питания: открываются современные линии раздачи с большим выбором блюд

В Днепре продолжается процесс совершенствования системы питания в учебных заведениях: ремонтируются пищеблоки, столовые, открываются новые линии горячего питания.

В этом году выполнены проекты на капитальный ремонт санузлов и залов приема пищи в двадцать одном учебном заведении. Критерий отбора - опорные школы-тысячники. Об этом сообщает интернет-издание "ДНЕПР. ГЛАВНОЕ" со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Такие ремонты уже полностью завершены в 6 учреждениях. В других 15 - взялись за санузлы. Реконструкции в школах Днепра проводят по инициативе городского головы Бориса Филатова.

В школах Днепра совершенствуют систему питания: открываются современные линии раздачи с большим выбором блюд 01

"В период учебного процесса не можем ремонтировать столовую, поэтому проводим работы в санузлах. В период летних каникул начнем ремонт столовых в других школах. Используются только качественные, современные, яркие материалы и красивые интерьерные решения, чтобы детям было комфортно и приятно питаться", - рассказал во время выездной  пресс-конференции исполняющий обязанности начальника отдела технического надзора департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Александр Аджимян в школе № 134 , где полностью закончили ремонт столовой и санузлов.


Параллельно продолжается открытие в школах современных линий раздачи горячего питания для старшеклассников. Здесь ученикам предлагают большой выбор разнообразных блюд: гарниры, салаты, мясо, рыбу, хлебобулочные изделия. Дети могут выбрать то, что им по вкусу. В сентябре такую ​​линию открыли в школе № 134, а несколько недель назад - в школе № 22. В школе № 134 новый уголок питания оснащен в английском стиле.

По словам Натальи Забары, заместителя директора по организации питания ООО "Контракт Продрезерв 5", которое выиграло тендер и организует питание в школах и детсадах Днепра, сейчас шведская линия раздачи открыта уже в 22 заведениях города.

"Есть много положительных отзывов от работы таких линий раздачи. Детям нравится то, что они могут выбрать блюда по вкусу, то есть достаточный выбор. И условия питания соответствуют современному европейскому подходу к организации школьного питания ", - добавила Наталья Забара.

Источник: https://censor.net.ua/n3164270
 
   
 Топ комментарии
 
А як було? Лініі раздачі повсюди встановлені були? Чи не могли нещасний ШирЛан добудувати?
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Служил в совке в 1984-1986. За консервы не скажу, но мясо глубокой заморозки 1947 года забоя было как резина сколько не вари. Жуешь, жуешь - так целым куском и глотаешь. Мы его называли мясо дружбы - пожевал передай другому.
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Пожуй киць-киць, згадай смак Рошена...
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Брат служил в Совке в 1988. Так давали консервы тушонку родом из 1942 года. Говорил, что вполне сьедобные были.
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Служил в совке в 1984-1986. За консервы не скажу, но мясо глубокой заморозки 1947 года забоя было как резина сколько не вари. Жуешь, жуешь - так целым куском и глотаешь. Мы его называли мясо дружбы - пожевал передай другому.
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А як було? Лініі раздачі повсюди встановлені були? Чи не могли нещасний ШирЛан добудувати?
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Прахоботи просрали "свою Украіну", яку "будували" злодіі і мародери. Через це у вас пукан і палає пекельним полум'ям.
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Та в нас все нормально, а ти можеш тільки посумувати за тушняком 1942 року.
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Пожуй киць-киць, згадай смак Рошена...
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Та не, здесь вроде получше чем было при клятом Порохе https://www.youtube.com/watch?v=RcGreM7qZk8
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Ой, булочки с маком, а сверху - шоколадная глазурь!
Эх!
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