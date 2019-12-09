 В школах Днепра совершенствуют систему питания: открываются современные линии раздачи с большим выбором блюд

В этом году выполнены проекты на капитальный ремонт санузлов и залов приема пищи в двадцать одном учебном заведении. Критерий отбора - опорные школы-тысячники. Об этом сообщает интернет-издание "ДНЕПР. ГЛАВНОЕ" со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Такие ремонты уже полностью завершены в 6 учреждениях. В других 15 - взялись за санузлы. Реконструкции в школах Днепра проводят по инициативе городского головы Бориса Филатова.





"В период учебного процесса не можем ремонтировать столовую, поэтому проводим работы в санузлах. В период летних каникул начнем ремонт столовых в других школах. Используются только качественные, современные, яркие материалы и красивые интерьерные решения, чтобы детям было комфортно и приятно питаться", - рассказал во время выездной пресс-конференции исполняющий обязанности начальника отдела технического надзора департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Александр Аджимян в школе № 134 , где полностью закончили ремонт столовой и санузлов.





Параллельно продолжается открытие в школах современных линий раздачи горячего питания для старшеклассников. Здесь ученикам предлагают большой выбор разнообразных блюд: гарниры, салаты, мясо, рыбу, хлебобулочные изделия. Дети могут выбрать то, что им по вкусу. В сентябре такую ​​линию открыли в школе № 134, а несколько недель назад - в школе № 22. В школе № 134 новый уголок питания оснащен в английском стиле.



По словам Натальи Забары, заместителя директора по организации питания ООО "Контракт Продрезерв 5", которое выиграло тендер и организует питание в школах и детсадах Днепра, сейчас шведская линия раздачи открыта уже в 22 заведениях города.



"Есть много положительных отзывов от работы таких линий раздачи. Детям нравится то, что они могут выбрать блюда по вкусу, то есть достаточный выбор. И условия питания соответствуют современному европейскому подходу к организации школьного питания ", - добавила Наталья Забара.